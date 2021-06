Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"a2df44a9-4f97-4b95-a577-d9654edadfe0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A legtöbb böngésző általában csak egy-két funkciót kínál, a Vivaldi azonban a másokkal való kommunikációt is segít lebonyolítani.","shortLead":"A legtöbb böngésző általában csak egy-két funkciót kínál, a Vivaldi azonban a másokkal való kommunikációt is segít...","id":"20210610_vivaldi_4_0_bongeszo_levelezo_naptar_rss_olvaso","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a2df44a9-4f97-4b95-a577-d9654edadfe0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"331847f5-0b4d-491e-a1af-9c68815a9795","keywords":null,"link":"/tudomany/20210610_vivaldi_4_0_bongeszo_levelezo_naptar_rss_olvaso","timestamp":"2021. június. 10. 08:03","title":"Telepítse a gépére: ez a program böngésző, naptár, fordító és levelező is egyszerre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e97c9ff3-6084-415b-a927-b1d080bd7eaf","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A bajor gyártó elérkezettnek látta az időt két népszerű szabadidő-autójának megújítására, melynek keretein belül az 510 lovas M-es csúcsmodellek még gyorsabbá váltak. ","shortLead":"A bajor gyártó elérkezettnek látta az időt két népszerű szabadidő-autójának megújítására, melynek keretein belül az 510...","id":"20210609_lelepleztek_a_felfrissitett_bmw_x3at_es_x4et","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e97c9ff3-6084-415b-a927-b1d080bd7eaf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ceb34101-0c10-4617-9a7f-3f2f19247d22","keywords":null,"link":"/cegauto/20210609_lelepleztek_a_felfrissitett_bmw_x3at_es_x4et","timestamp":"2021. június. 09. 07:59","title":"Leleplezték a felfrissített BMW X3-at és X4-et","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8871236-b0e5-4969-aeaf-e4c3056211a4","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Több mint 40 programmal, könyvbemutatókkal, koncertekkel, sétákkal csütörtökön kezdetét veszi az idén 10. születésnapját ünneplő Margó Irodalmi Fesztivál a Városmajori Szabadtéri Színpadon.



","shortLead":"Több mint 40 programmal, könyvbemutatókkal, koncertekkel, sétákkal csütörtökön kezdetét veszi az idén 10...","id":"20210610_A_konyveket_unnepli_a_Varosmajor__kezdodik_a_Margo_Irodalmi_Fesztival","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e8871236-b0e5-4969-aeaf-e4c3056211a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2117d0b9-7d8c-4ebd-a32f-731a17cf9b0e","keywords":null,"link":"/kultura/20210610_A_konyveket_unnepli_a_Varosmajor__kezdodik_a_Margo_Irodalmi_Fesztival","timestamp":"2021. június. 10. 09:17","title":"A könyveket ünnepeli a Városmajor – kezdődik a Margó Irodalmi Fesztivál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b80ea5a6-0c83-4b74-bb39-b8b249486649","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az európai szövetség nem teszi kötelezővé, és nem is tiltja a gesztust, amellyel egyes csapatok a kirekesztés és a rasszizmus ellen demonstrálnak, de a játékosokat támogatja, és a fütyülést nem szereti.","shortLead":"Az európai szövetség nem teszi kötelezővé, és nem is tiltja a gesztust, amellyel egyes csapatok a kirekesztés és...","id":"20210610_uefa_terdeles_foci_eb","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b80ea5a6-0c83-4b74-bb39-b8b249486649&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c3565ba-6f21-4fa6-a0f3-e522d7cc2dda","keywords":null,"link":"/sport/20210610_uefa_terdeles_foci_eb","timestamp":"2021. június. 10. 18:51","title":"UEFA a térdelésről: Arra kérjük a nézőket, mutassanak tiszteletet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e064dc0-9989-40ff-900f-1b19cfc45533","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Annak ellenére, hogy 12 évvel idősebb és kevésbé fejlett technológiát rejt az SL 65 AMG Black Series korábbi példánya, simán versenyképes a mai megfelelőivel.","shortLead":"Annak ellenére, hogy 12 évvel idősebb és kevésbé fejlett technológiát rejt az SL 65 AMG Black Series korábbi példánya...","id":"20210609_Ez_a_2009es_MercedesBenz_SL_65_AMG_siman_veri_arban_a_mai_legdragabb_AMG_GTt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6e064dc0-9989-40ff-900f-1b19cfc45533&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96b3c966-0658-4269-8134-42c73862c52d","keywords":null,"link":"/cegauto/20210609_Ez_a_2009es_MercedesBenz_SL_65_AMG_siman_veri_arban_a_mai_legdragabb_AMG_GTt","timestamp":"2021. június. 10. 04:44","title":"113 millió forint manapság egy ilyen 2009-es Mercedes SL 65 AMG Black Series","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"538fb3fc-149d-4976-961f-3ff6cf3f1e60","c_author":"MTI","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A Kalocsa-Paks a 20. híd lesz a folyó magyarországi szakaszán.","shortLead":"A Kalocsa-Paks a 20. híd lesz a folyó magyarországi szakaszán.","id":"20210610_Letettek_az_uj_Dunahid_alapkovet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=538fb3fc-149d-4976-961f-3ff6cf3f1e60&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e1f92f2-5d97-4831-8eb6-550767ff81f6","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210610_Letettek_az_uj_Dunahid_alapkovet","timestamp":"2021. június. 10. 18:16","title":"Letették az új Duna-híd alapkövét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9921d145-0fea-4f94-bf86-48a57da07a62","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"A címben feltett morális dilemmát veti fel Ripp Zoltán A zsarnok halála című új regényében. A politikai elemző-íróval az e heti HVG készített interjút.\r

\r

","shortLead":"A címben feltett morális dilemmát veti fel Ripp Zoltán A zsarnok halála című új regényében. A politikai elemző-íróval...","id":"20210609_Szabade_gyilkossag_aran_megdonteni_egy_nevenincs_orszag_despotikus_rendszeret","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9921d145-0fea-4f94-bf86-48a57da07a62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cce6913c-682e-4394-b37d-8211922e0f54","keywords":null,"link":"/kultura/20210609_Szabade_gyilkossag_aran_megdonteni_egy_nevenincs_orszag_despotikus_rendszeret","timestamp":"2021. június. 09. 14:52","title":"Szabad-e gyilkosság árán megdönteni egy nevenincs ország despotikus rendszerét?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"771e2e8f-6de3-45af-895c-5d1b3c075740","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem zárta ki a pápa, hogy bárkivel is találkozzon a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia titkársága szerint.","shortLead":"Nem zárta ki a pápa, hogy bárkivel is találkozzon a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia titkársága szerint.","id":"20210609_ferenc_papa_eucharisztikus_kongresszus_orban_ader_talalkozo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=771e2e8f-6de3-45af-895c-5d1b3c075740&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51ead80b-2233-4888-bc66-c7e4698f4aea","keywords":null,"link":"/itthon/20210609_ferenc_papa_eucharisztikus_kongresszus_orban_ader_talalkozo","timestamp":"2021. június. 09. 11:59","title":"Az a terv, hogy Ferenc pápa találkozik Orbánékkal, a többi álhír a magyar püspökök szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]