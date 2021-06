Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"bb90f052-9120-4b4d-b085-97646185b1b7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A YouTube kezdőoldalán, valamint a mobilos alkalmazás legtetején mostantól sem az alkohollal, sem a szerencsejátékkal, sem pedig a vényköteles gyógyszerekkel kapcsolatos hirdetések nem jelenhetnek meg. És a politikai tartalmak sem.","shortLead":"A YouTube kezdőoldalán, valamint a mobilos alkalmazás legtetején mostantól sem az alkohollal, sem a szerencsejátékkal...","id":"20210615_youtube_hirdetesi_felulet_szerencsejatek_alkohol_politikai_reklam","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bb90f052-9120-4b4d-b085-97646185b1b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07c93124-2edc-4e90-9f89-96cacb45b6f3","keywords":null,"link":"/tudomany/20210615_youtube_hirdetesi_felulet_szerencsejatek_alkohol_politikai_reklam","timestamp":"2021. június. 15. 17:03","title":"Kitiltja a politikát a legértékesebb hirdetési felületéről a YouTube","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"666b663f-e5e7-4a96-98d1-608447748a16","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Egy polgár jobban hisz a nagyanyjának, mint a miniszterelnöknek – véli a nyelvész, költő.\r

\r

","shortLead":"Egy polgár jobban hisz a nagyanyjának, mint a miniszterelnöknek – véli a nyelvész, költő.\r

\r

","id":"20210616_Nadasdy_Adam_Melegnek_lenni_jo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=666b663f-e5e7-4a96-98d1-608447748a16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21676119-a941-4a1f-b3be-869c78e34f6e","keywords":null,"link":"/kultura/20210616_Nadasdy_Adam_Melegnek_lenni_jo","timestamp":"2021. június. 16. 12:47","title":"Nádasdy Ádám: „Melegnek lenni jó”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5198476-bbf0-45b0-9506-5adb723eace3","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"cegauto","description":"A következő éjszaka megérkezik a budai oldalra a cölöpözőgép, emiatt a rakparton is lezárás jön.","shortLead":"A következő éjszaka megérkezik a budai oldalra a cölöpözőgép, emiatt a rakparton is lezárás jön.","id":"20210616_Lanchid_epites_lezaras","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e5198476-bbf0-45b0-9506-5adb723eace3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e17c759-3e0a-455d-a7c0-0773e1af0c92","keywords":null,"link":"/cegauto/20210616_Lanchid_epites_lezaras","timestamp":"2021. június. 16. 05:55","title":"Másfél évre lezárták a Lánchidat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"068a34dd-180a-4be9-99dc-bcaa3111cc62","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Ráadásul úgy, hogy gyerekek is vannak?","shortLead":"Ráadásul úgy, hogy gyerekek is vannak?","id":"20210615_Lehetseges_szepen_elvalni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=068a34dd-180a-4be9-99dc-bcaa3111cc62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"719bb30c-a474-493b-98d5-7e78f7beb430","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20210615_Lehetseges_szepen_elvalni","timestamp":"2021. június. 15. 13:30","title":"Lehetséges szépen válni?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bff9df1-ff39-4d46-b3ab-92fabf286799","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Alig több mint egy évig töltötte be a posztját.","shortLead":"Alig több mint egy évig töltötte be a posztját.","id":"20210616_itm_helyettes_allamtitkar_horvath_tamas_lemond","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3bff9df1-ff39-4d46-b3ab-92fabf286799&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29b6d7c2-3058-466f-8562-799c1300f302","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210616_itm_helyettes_allamtitkar_horvath_tamas_lemond","timestamp":"2021. június. 16. 11:55","title":"Hirtelen lemondott Palkovics egyik helyettes államtitkára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"becd1c26-060b-498b-98f1-e84770a14d49","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A cég 15 korábbi vezető beosztású munkatársát is bíróság elé állították, többen kaptak súlyos pénzbüntetéset, mert magánnyomozókat küldtek az alkalmazottakra.","shortLead":"A cég 15 korábbi vezető beosztású munkatársát is bíróság elé állították, többen kaptak súlyos pénzbüntetéset, mert...","id":"20210615_megfigyelesi_ugy_ikea_franciaorszag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=becd1c26-060b-498b-98f1-e84770a14d49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d91287d7-14d9-4c38-897d-5816cd2ffdf3","keywords":null,"link":"/kkv/20210615_megfigyelesi_ugy_ikea_franciaorszag","timestamp":"2021. június. 15. 16:11","title":"Az alkalmazottak után szaglászott a francia IKEA, egymillió eurós bírságot kapott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3da064af-015e-449f-9dbb-6389e6618766","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újabb Fortography versenyt hirdetett az Epic Games: a téma ezúttal a földönkívüliek és az UFO-k körül forog, ami nem meglepő, ismerve az új évadot.","shortLead":"Újabb Fortography versenyt hirdetett az Epic Games: a téma ezúttal a földönkívüliek és az UFO-k körül forog, ami nem...","id":"20210616_epic_games_fortography_kihivas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3da064af-015e-449f-9dbb-6389e6618766&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e188877-bee5-4493-b41c-7a28db830200","keywords":null,"link":"/tudomany/20210616_epic_games_fortography_kihivas","timestamp":"2021. június. 16. 11:03","title":"Feladatot adott ki az Epic Games: készítsen ufós képernyőképeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98583523-0096-4af7-b745-d0434e568747","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A volt áldozatok nem értik, miért fogadják tárt karokkal az igazgatók az abúzussal vádolt művészt. Van azonban olyan színész, aki alig várja, hogy Eszenyivel dolgozzon.","shortLead":"A volt áldozatok nem értik, miért fogadják tárt karokkal az igazgatók az abúzussal vádolt művészt. Van azonban olyan...","id":"20210617_Molnar_Aron_Eszenyi_Eniko_visszatereserol_Arcul_kopi_az_aldozatokat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=98583523-0096-4af7-b745-d0434e568747&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55b5f11e-e9d4-4123-8800-37727c9bdba9","keywords":null,"link":"/kultura/20210617_Molnar_Aron_Eszenyi_Eniko_visszatereserol_Arcul_kopi_az_aldozatokat","timestamp":"2021. június. 17. 11:45","title":"Molnár Áron Eszenyi Enikő visszatéréséről: Arcul köpi az áldozatokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]