[{"available":true,"c_guid":"f4f8aea6-dc58-48fe-affd-3d4f0ececa09","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Végül egy tejszínhabos kávéval támasztották ki a felbecsülhetetlen értékű képet.","shortLead":"Végül egy tejszínhabos kávéval támasztották ki a felbecsülhetetlen értékű képet.","id":"20210630_picasso_noi_fej_leejtettek_a_rendorok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f4f8aea6-dc58-48fe-affd-3d4f0ececa09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"409b0c94-7b81-441d-bea2-f67525840f5d","keywords":null,"link":"/elet/20210630_picasso_noi_fej_leejtettek_a_rendorok","timestamp":"2021. június. 30. 15:28","title":"A görög rendőrök leejtették a Picasso-festményt a visszaszerzést ünneplő sajtótájékoztatón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3278444c-a286-41c0-8f32-2ce0b2e5ca5b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha minden a terv szerint halad, októberre három új gyógyszer forgalmazását is engedélyezheti az Európai Gyógyszerügynökség, amik segíthetnek a koronavírus-fertőzöttek kezelésében.","shortLead":"Ha minden a terv szerint halad, októberre három új gyógyszer forgalmazását is engedélyezheti az Európai...","id":"20210629_koronavirus_gyogyszer_kezeles","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3278444c-a286-41c0-8f32-2ce0b2e5ca5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ff06854-f9ab-4b34-9124-d505d8b5dbeb","keywords":null,"link":"/tudomany/20210629_koronavirus_gyogyszer_kezeles","timestamp":"2021. június. 29. 18:01","title":"Öt gyógyszert is vizsgál az Európai Gyógyszerügynökség, amivel kezelni lehetne a koronavírusos betegeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"490a6266-bf9f-4534-a76f-5e6c737647cc","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"1500 euró büntetésre számíthat a néző, aki belógatott egy táblát a Tour de France mezőnye elé, de még az is lehet, hogy a szervezők kártérítést követelnek tőle.","shortLead":"1500 euró büntetésre számíthat a néző, aki belógatott egy táblát a Tour de France mezőnye elé, de még az is lehet...","id":"20210630_tour_de_france_bukas_nezo_letartoztatas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=490a6266-bf9f-4534-a76f-5e6c737647cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"132ea137-9d3f-42b3-849b-8b9fc3e0f2cd","keywords":null,"link":"/sport/20210630_tour_de_france_bukas_nezo_letartoztatas","timestamp":"2021. június. 30. 16:42","title":"Megtalálták és letartóztatták a szurkolót, aki egy táblával felborította a Tour de France mezőnyét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07a1bee2-ff32-4033-9641-c67830bf61c2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fideszes képviselő tárgyalásának előkészítő ülésén az ötödrendű vádlott mindent beismert, és más vádlottak is elismerték egyes bűncselekmények elkövetését.","shortLead":"A fideszes képviselő tárgyalásának előkészítő ülésén az ötödrendű vádlott mindent beismert, és más vádlottak is...","id":"20210630_boldog_istvan_elokeszito_ules","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=07a1bee2-ff32-4033-9641-c67830bf61c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"891b0a19-3835-413c-8306-ed0179e75f7e","keywords":null,"link":"/itthon/20210630_boldog_istvan_elokeszito_ules","timestamp":"2021. június. 30. 19:55","title":"Boldog István nem tett vallomást a bíróságon, majd kiposztolta, hogy munka után szuper a társasozás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"acaa2d62-719c-410f-9247-62bbdcc8cc08","c_author":"Illényi Balázs","category":"360","description":"Mi az a módszer, amely miatt a kínai kutatóknak magyarázkodniuk kell, hogy nem ők szabadították el az új koronavírust?","shortLead":"Mi az a módszer, amely miatt a kínai kutatóknak magyarázkodniuk kell, hogy nem ők szabadították el az új koronavírust?","id":"20210629_Vuhan_virusgyanu_funkcionyereses_kiserletek_gain_of_function","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=acaa2d62-719c-410f-9247-62bbdcc8cc08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac0adb38-9652-4c4c-8364-d3f5e02893a5","keywords":null,"link":"/360/20210629_Vuhan_virusgyanu_funkcionyereses_kiserletek_gain_of_function","timestamp":"2021. június. 29. 13:40","title":"Vuhani vírusgyanú: Hol a határ a kórokozók genetikai bütykölésében?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30b3122d-2d23-4178-9858-0432d8a2183f","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A jelenlegi technológiákkal 2025-re legfeljebb 150 millió szén-dioxidot lehetne kivonni a légkörből, ami sokkal kevesebb, mint amire szükség van.","shortLead":"A jelenlegi technológiákkal 2025-re legfeljebb 150 millió szén-dioxidot lehetne kivonni a légkörből, ami sokkal...","id":"20210630_szen_dioxid_legkor_klimavaltozas_globalis_felmelegedes_legszennyezes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=30b3122d-2d23-4178-9858-0432d8a2183f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97df77f8-bb94-4a10-af23-94a0ee8f099a","keywords":null,"link":"/tudomany/20210630_szen_dioxid_legkor_klimavaltozas_globalis_felmelegedes_legszennyezes","timestamp":"2021. június. 30. 15:03","title":"Egymilliárd tonna szén-dioxidot kellene kivonni a légkörből 2025-ig, de ettől nagyon messze vagyunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c59ba6db-1d29-406e-b2a4-ff5baaa21274","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Az ügyészség közérdekű munka kiszabását indítványozta.","shortLead":"Az ügyészség közérdekű munka kiszabását indítványozta.","id":"20210629_fecske_fecskefeszek_ugyeszseg_vademeles_kozerdeku_munka","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c59ba6db-1d29-406e-b2a4-ff5baaa21274&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec88e373-d995-4117-8e35-9f10d216344a","keywords":null,"link":"/zhvg/20210629_fecske_fecskefeszek_ugyeszseg_vademeles_kozerdeku_munka","timestamp":"2021. június. 29. 16:51","title":"Több száz fecskefészket vert le, vádat emeltek ellene","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d99b545-0038-4689-97e8-bc6568d08cde","c_author":"HVG","category":"360","description":"Brüsszel félelmei nem alaptalanok, Janez Jansa szlovén kormányfő a másfél évvel ezelőtti hatalomra kerülése óta folyamatosan másolja budapesti példaképe politikáját.","shortLead":"Brüsszel félelmei nem alaptalanok, Janez Jansa szlovén kormányfő a másfél évvel ezelőtti hatalomra kerülése óta...","id":"20210630_Felo_hogy_Szlovenia_Orban_illiberalizmusat_reklamozza_majd_EUelnoksege_alatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6d99b545-0038-4689-97e8-bc6568d08cde&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88202c8e-c996-473d-a64b-2ba06ed23892","keywords":null,"link":"/360/20210630_Felo_hogy_Szlovenia_Orban_illiberalizmusat_reklamozza_majd_EUelnoksege_alatt","timestamp":"2021. június. 30. 15:00","title":"Félő, hogy Szlovénia Orbán illiberalizmusát reklámozza majd EU-elnöksége alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]