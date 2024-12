Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"7374f5f4-87b7-4449-a682-d7d58cc77460","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Meg is ugrott irántuk a kereslet. ","shortLead":"Meg is ugrott irántuk a kereslet. ","id":"20241219_villanyautok-hasznalt-piac-ar","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7374f5f4-87b7-4449-a682-d7d58cc77460.jpg","index":0,"item":"8dc014bb-d7f5-44dc-8ef2-1b30695efdcc","keywords":null,"link":"/cegauto/20241219_villanyautok-hasznalt-piac-ar","timestamp":"2024. december. 19. 09:46","title":"Milliókkal csökkent itthon idén a népszerű villanyautók használtpiaci ára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4caddcc-81e8-41e6-a92c-402359ea6e17","c_author":"Gergely Márton","category":"360","description":"A HVG év végi dupla számában 2024 fontos belföldi és külföldi eseményeit is felidézzük. A legtöbb szó Magyar Péterről esik, aki idén a semmiből lett a magyar politika gravitációs központja. Fülszöveg – a hetilap ajánlója.","shortLead":"A HVG év végi dupla számában 2024 fontos belföldi és külföldi eseményeit is felidézzük. A legtöbb szó Magyar Péterről...","id":"20241219_hvg-Gergely-Marton-Az-ev-alkonyulatanal-hetilapajanlo-fulszoveg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f4caddcc-81e8-41e6-a92c-402359ea6e17.jpg","index":0,"item":"a1c94ba7-2fc3-4671-bfa9-98d7571a49c6","keywords":null,"link":"/360/20241219_hvg-Gergely-Marton-Az-ev-alkonyulatanal-hetilapajanlo-fulszoveg","timestamp":"2024. december. 19. 08:00","title":"Gergely Márton: A Nyiszapárt nagy éve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6566e7a-7457-495b-b001-ec1b24d4a79b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ugyanabban az épületben van több másik ország, köztük Argentína, Albánia és Montenegró diplomáciai képviselete is.","shortLead":"Ugyanabban az épületben van több másik ország, köztük Argentína, Albánia és Montenegró diplomáciai képviselete is.","id":"20241220_orosz-raketacsapas-portugal-nagykovetseg-kijev","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d6566e7a-7457-495b-b001-ec1b24d4a79b.jpg","index":0,"item":"d8fcb794-8445-4e17-aee6-655b91ac9441","keywords":null,"link":"/vilag/20241220_orosz-raketacsapas-portugal-nagykovetseg-kijev","timestamp":"2024. december. 20. 14:17","title":"Orosz rakétacsapásban megrongálódott a portugál nagykövetség épülete Kijevben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfb96f91-c576-4b1a-a85b-22bad9a9c96b","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"360","description":"Karácsonyfára ma már csak a magyarok aggatnak pillangószerűen becsomagolt bonbont, az idáig vezető út azonban számos legendán és fenyőágon át vezetett. Hogyan tört be a piacra a Stühmer-féle cukkedli, és hogyan vált a karácsony igazi nemzeti sportjává a cukorkakeresés? Szaloncukor-történelem a nádméztől az üres papírig.","shortLead":"Karácsonyfára ma már csak a magyarok aggatnak pillangószerűen becsomagolt bonbont, az idáig vezető út azonban számos...","id":"20241220_szaloncukor-tortenet-hungarikum-fondant-csomagolas-karancsonyfa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cfb96f91-c576-4b1a-a85b-22bad9a9c96b.jpg","index":0,"item":"37c980fa-4438-46b4-a640-af3fec6868ac","keywords":null,"link":"/360/20241220_szaloncukor-tortenet-hungarikum-fondant-csomagolas-karancsonyfa","timestamp":"2024. december. 20. 17:30","title":"Kicsit kemény, nagyon elfogyott: mitől hungarikum a szaloncukor?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15c68d6f-af75-41ec-8dcc-42259256dce0","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A földgázellátási zavarok miatt alakult ki feszültség Moldova és a területén található szeparatista Dnyeszter Menti Köztársaság között.","shortLead":"A földgázellátási zavarok miatt alakult ki feszültség Moldova és a területén található szeparatista Dnyeszter Menti...","id":"20241219_oroszorszag-moldova-dnyeszter-menti-koztarsasag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/15c68d6f-af75-41ec-8dcc-42259256dce0.jpg","index":0,"item":"d24c3bef-253b-4bd2-8057-073904aaadb1","keywords":null,"link":"/vilag/20241219_oroszorszag-moldova-dnyeszter-menti-koztarsasag","timestamp":"2024. december. 19. 11:07","title":"Oroszország közölte, hogy megvédi polgárait Moldova szeparatista régiójában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09d6366f-5aaf-48cc-ba45-82fe1cb5e252","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Jékely Berta végkielégítést sem kap.","shortLead":"Jékely Berta végkielégítést sem kap.","id":"20241219_tisza-part-magyar-peter-tarr-zoltan-jeekly-berta-erdemtelenseg-felmentes-lazar-janos-miniszterium-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/09d6366f-5aaf-48cc-ba45-82fe1cb5e252.jpg","index":0,"item":"98e80439-6465-4774-a779-6ff7a45d2ed3","keywords":null,"link":"/itthon/20241219_tisza-part-magyar-peter-tarr-zoltan-jeekly-berta-erdemtelenseg-felmentes-lazar-janos-miniszterium-ebx","timestamp":"2024. december. 19. 16:08","title":"Érdemtelenség miatt azonnali hatállyal kirúgták Tarr Zoltán feleségét Lázár János minisztériumából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4928b4e6-16c8-421b-93d8-e528cbfaf30e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Először lefújta, aztán visszakozott és idén is megrendezte a 20. jubileumi Mikulásgyárat a főszervező Zsolnai Endre. De valószínűleg ez volt az utolsó, mert bár a segítségre óriási szükségük lenne a rászorulóknak, „a Mikulásgyárra és a mögötte álló Zsolnai Endrére nem tart igényt Magyarország” – mondta a Fülke Extra idei utolsó adásában. A főszervező kíméletlen őszinteséggel – és önkritikával – nézett vissza a karitatív szervezet elmúlt 19 évére, és először beszélt arról, a kívülről csillogónak tűnő mikulásozásban hogyan ment tönkre anyagilag és hogyan lett tele a puttonya az üres ígérgetésekkel évről évre. Amióta pedig csak Rogán Cecília és Mészáros Lőrinc cégének segítségével tudta megrendezni a gyűjtőakciót, az ellenzék megbélyegzi, a média pedig támadja. Pedig ellenzéki és Iványi Gábor melletti tüntetésekre jár, de még ilyen helyzetekben is megkapta, hogy „menjen onnan, hiszen ő NER-lovag”. Gergely Zsófia interjúja.","shortLead":"Először lefújta, aztán visszakozott és idén is megrendezte a 20. jubileumi Mikulásgyárat a főszervező Zsolnai Endre. De...","id":"20241220_NER-lovag-lettem-amikor-Rogan-Cecilia-es-Sarka-Kata-cege-megjelent-a-Mikulasgyarban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4928b4e6-16c8-421b-93d8-e528cbfaf30e.jpg","index":0,"item":"2d51a23d-9e7f-4f9a-aa7f-c12da59ce308","keywords":null,"link":"/itthon/20241220_NER-lovag-lettem-amikor-Rogan-Cecilia-es-Sarka-Kata-cege-megjelent-a-Mikulasgyarban","timestamp":"2024. december. 20. 08:30","title":"„NER-lovag lettem, amint Rogán Cecília és Sarka Kata cége megjelent a Mikulásgyárban”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f0aadfd-ec1b-46e6-83fa-c0c117d04205","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A hadiipari szereplőknek leadott és Ukrajnának szánt rendelésekre még van kerete a távozó elnöknek, amit most igyekszik felhasználni. Néhány napon belül érkezhet a bejelentés, tüzérségi és légvédelmi eszközökre és lőszerekre is lehet számítani.","shortLead":"A hadiipari szereplőknek leadott és Ukrajnának szánt rendelésekre még van kerete a távozó elnöknek, amit most igyekszik...","id":"20241220_Biden-Ukrajna-tamogatas-fegyverszallitmany-rendelel-trump-elott-raktarkisopres","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6f0aadfd-ec1b-46e6-83fa-c0c117d04205.jpg","index":0,"item":"2d2fa632-3007-4b8e-9e08-43e87356dc10","keywords":null,"link":"/vilag/20241220_Biden-Ukrajna-tamogatas-fegyverszallitmany-rendelel-trump-elott-raktarkisopres","timestamp":"2024. december. 20. 18:13","title":"Napokon belül érkezik Biden utolsó Ukrajnát támogató csomagja, Trump előtt kisöprik az alapokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]