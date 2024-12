Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"1e77ac39-f4d1-4fc6-bf22-d16633d0eccd","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A III. kerületben betiltották a szilveszteri tűzijátékozást.","shortLead":"A III. kerületben betiltották a szilveszteri tűzijátékozást.","id":"20241223_obuda-szilveszter-tuzijatek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1e77ac39-f4d1-4fc6-bf22-d16633d0eccd.jpg","index":0,"item":"ca9b3f8e-3fb9-4d7d-a60d-976f9ba72981","keywords":null,"link":"/itthon/20241223_obuda-szilveszter-tuzijatek","timestamp":"2024. december. 23. 19:48","title":"Negyvenezer kutyatulajdonos lélegezhet fel Óbudán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5bd3bff8-c13d-4bc9-a201-61dd6e03c985","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az LG QNED evo termékcsaládjának új, 2025-ös tagjai olyan LCD technológiás televíziók, melyek egy újonnan szabadalmaztatott, széles színskálát biztosító technológiával vannak felszerelve. 4K felbontású kép, 144 Hz-es képfrissítési ráta, vezeték nélküli kapcsolódás, ultraalacsony késleltetés – mutatjuk a széria újdonságait, melyek mögött természetesen ott dolgozik a mesterséges intelligencia is.","shortLead":"Az LG QNED evo termékcsaládjának új, 2025-ös tagjai olyan LCD technológiás televíziók, melyek egy újonnan...","id":"20241222_lg-qned-evo-tv-keszulekek-2025-modellek-uj-funkciok-mesterseges-intelligencia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5bd3bff8-c13d-4bc9-a201-61dd6e03c985.jpg","index":0,"item":"d2fd3b17-0a59-4c87-b274-2e85df06aad2","keywords":null,"link":"/tudomany/20241222_lg-qned-evo-tv-keszulekek-2025-modellek-uj-funkciok-mesterseges-intelligencia","timestamp":"2024. december. 22. 18:03","title":"Megjöttek az LG 2025-ös tévéi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c3d4db0-f3c3-4234-81d9-89b9091193c4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán Viktor kormányfő a 8. lett az aktív képviselők sorrendjében, összesen 51 alkalommal beszélt az Országgyűlésben.","shortLead":"Orbán Viktor kormányfő a 8. lett az aktív képviselők sorrendjében, összesen 51 alkalommal beszélt az Országgyűlésben.","id":"20241223_Egyszer-sem-szolalt-fel-a-parlamentben-11-fideszes-es-egy-ellenzeki-kepviselo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7c3d4db0-f3c3-4234-81d9-89b9091193c4.jpg","index":0,"item":"4b856748-d960-4b88-bcaf-2db786a149ed","keywords":null,"link":"/itthon/20241223_Egyszer-sem-szolalt-fel-a-parlamentben-11-fideszes-es-egy-ellenzeki-kepviselo","timestamp":"2024. december. 23. 07:57","title":"Idén egyszer sem szólalt fel a parlamentben 11 fideszes és egy ellenzéki képviselő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"124a7777-a3b4-4227-8d35-bfc388a98379","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Szalagkorlátnak ütközött egy autó Fertőszentmiklós térségében.","shortLead":"Szalagkorlátnak ütközött egy autó Fertőszentmiklós térségében.","id":"20241222_fertoszentmiklos-m85-os-autout-baleset-utlezaras-mentohelikopter","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/124a7777-a3b4-4227-8d35-bfc388a98379.jpg","index":0,"item":"a83cb2d8-a847-43f6-9ea7-6aa4818414ca","keywords":null,"link":"/itthon/20241222_fertoszentmiklos-m85-os-autout-baleset-utlezaras-mentohelikopter","timestamp":"2024. december. 22. 15:20","title":"Baleset miatt lezárták az M85-ös autóutat, mentőhelikopter is érkezett a helyszínre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"524e1fcd-e025-44db-9d90-3ca8bc3af4bf","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Timothy Garton Ash arról írt, hogyan alakulhat az ukrán háború 2025-ben, a Die Welt a NATO jövőjét taglalja, a Financial Times pedig megkereste a pozitívumokat a most záruló évben. Válogatásunk a nemzetközi lapok írásaiból.","shortLead":"Timothy Garton Ash arról írt, hogyan alakulhat az ukrán háború 2025-ben, a Die Welt a NATO jövőjét taglalja...","id":"20241222_Nemzetkozi-lapszemle-kitol-fel-Vlagyimir-Putyin-es-mi-volt-jo-ebben-az-evben","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/524e1fcd-e025-44db-9d90-3ca8bc3af4bf.jpg","index":0,"item":"e93cb862-82f2-486d-bae0-d910b3307a77","keywords":null,"link":"/360/20241222_Nemzetkozi-lapszemle-kitol-fel-Vlagyimir-Putyin-es-mi-volt-jo-ebben-az-evben","timestamp":"2024. december. 22. 10:14","title":"Nemzetközi lapszemle: kitől fél Vlagyimir Putyin és mi volt jó ebben az évben?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5502656b-5142-427b-8b22-48c819d4ea85","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A kórházban senki nem sérült meg, a helikopteren tartózkodó négy fő azonban nem élte túl a balesetet.","shortLead":"A kórházban senki nem sérült meg, a helikopteren tartózkodó négy fő azonban nem élte túl a balesetet.","id":"20241222_torokorszag-mentohelikopter-korhaz-baleset","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5502656b-5142-427b-8b22-48c819d4ea85.jpg","index":0,"item":"11c36ac4-4b0a-45b9-86be-3536c643c628","keywords":null,"link":"/vilag/20241222_torokorszag-mentohelikopter-korhaz-baleset","timestamp":"2024. december. 22. 14:39","title":"Kórháznak ütközött a mentőhelikopter Törökországban, négyen meghaltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27527959-a4ed-48b4-896e-237579589fba","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Róma világhírű látványossága három hónapig tartó felújítás után újra megnyílt. De mostantól nem lehet csak úgy megrohanni. ","shortLead":"Róma világhírű látványossága három hónapig tartó felújítás után újra megnyílt. De mostantól nem lehet csak...","id":"20241223_trevi-kut-roma-felujitas-korlatozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/27527959-a4ed-48b4-896e-237579589fba.jpg","index":0,"item":"1926ccda-d4b2-4e90-8959-c76cb33a0b09","keywords":null,"link":"/kultura/20241223_trevi-kut-roma-felujitas-korlatozas","timestamp":"2024. december. 23. 09:37","title":"Mostantól nem lesz olyan egyszerű megközelíteni a római Trevi kutat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2aeb9b1-f6e1-4592-bb53-45c6b90859fc","c_author":"Balla István","category":"elet","description":"<strong>A tiniknek elsősorban ámulni- és szelfiznivaló környezet, az idősebbeknek elgondolkodtató tudományos-művészeti tárlat, persze nem tilos a tiniknek sem a gondolkodás és az idősebeknek sem a szelfizés. Jónéhány órát érdemes rászánni a Light Art Museum tárlatára, úgyhogy kiváló téli szüneti program lehet.</strong>","shortLead":"<strong>A tiniknek elsősorban ámulni- és szelfiznivaló környezet, az idősebbeknek elgondolkodtató tudományos-művészeti...","id":"20241222_Light-Art-Museum-LAM-fenymuveszet-hold-utcai-piac","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a2aeb9b1-f6e1-4592-bb53-45c6b90859fc.jpg","index":0,"item":"00ccbf8f-94af-44d3-82a6-13157b67bcac","keywords":null,"link":"/elet/20241222_Light-Art-Museum-LAM-fenymuveszet-hold-utcai-piac","timestamp":"2024. december. 22. 17:30","title":"Elveszhetünk egy gigantikus szivarban – ez lehet a legfényesebb téli program Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]