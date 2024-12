Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"dacfdde2-aae3-44a3-bd0c-f114b7abfcbb","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Dán kutatók bizonyítékot találtak arra, hogy az 1300-as évek után a norvégoknak azért kellett elhagyniuk Grönlandot – szemben az inuitokkal –, mert nem tudták a gyerekeiket megfelelően felkészíteni a rájuk váró életformára.","shortLead":"Dán kutatók bizonyítékot találtak arra, hogy az 1300-as évek után a norvégoknak azért kellett elhagyniuk Grönlandot...","id":"20241224_gyerekjatek-regeszet-skandinavok-inuitok-gronland","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dacfdde2-aae3-44a3-bd0c-f114b7abfcbb.jpg","index":0,"item":"8fd4ff31-28ee-4b5e-a81a-8a3b81b9114f","keywords":null,"link":"/tudomany/20241224_gyerekjatek-regeszet-skandinavok-inuitok-gronland","timestamp":"2024. december. 24. 08:03","title":"Összeomolhat a társadalom, ha nem a megfelelő játékot kapják ajándékba a gyerekek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4fc0e8c4-1363-4345-a70f-6e9c1b0b3aac","c_author":"OTP Bank Nyrt.","category":"brandcontent","description":"Az egyre gyorsuló digitális világban a fintechszolgáltatások nemcsak az átlagos felhasználóknak, de a náluk jóval fiatalabbak számára is lehetővé teszik a mindennapi pénzügyek feletti kontroll gyakorlását. Ahogyan azt a költési mintázatainkon tapasztalhatjuk, valószínűleg sokan hálásak lettünk volna, ha a pénzügyek tudatos kezelésére már gyermekkorban ráirányítják a figyelmünket. Az OTP Bank ezt felismerve vezetett be új szolgáltatást, amely lehetővé teszi, hogy a szülők online, a saját mobiljukon nyissanak bankszámlát 14 év alatti gyermekeik számára. Az újítás céljairól és a fejlesztés kihívásairól Kuhárszki Andrással, az OTP Bank fejlesztési területéért felelős ügyvezető igazgatójával beszélgettünk, néhány gondolatot szentelve az OTP MobilBank egyéb fejlesztéseinek is.","shortLead":"Az egyre gyorsuló digitális világban a fintechszolgáltatások nemcsak az átlagos felhasználóknak, de a náluk jóval...","id":"20241129_A-penzugyi-tudatossagnak-nincs-also-korhatara","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4fc0e8c4-1363-4345-a70f-6e9c1b0b3aac.jpg","index":0,"item":"96a14850-cbb2-4982-899e-df6fe540d1e5","keywords":null,"link":"/brandcontent/20241129_A-penzugyi-tudatossagnak-nincs-also-korhatara","timestamp":"2024. december. 24. 15:30","title":"A pénzügyi tudatosságnak nincs alsó korhatára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8bbd5e06-b6ef-4b8e-a4d3-4efe09916b1b","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Közel a 400-as dollár még mindig.","shortLead":"Közel a 400-as dollár még mindig.","id":"20241223_A-forint-melypontokat-ostromolva-keszul-a-karacsonyra","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8bbd5e06-b6ef-4b8e-a4d3-4efe09916b1b.jpg","index":0,"item":"f7de50f0-24c3-46b9-ad30-2e1adf955bc2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20241223_A-forint-melypontokat-ostromolva-keszul-a-karacsonyra","timestamp":"2024. december. 23. 14:51","title":"A forint mélypontokat ostromolva készül a karácsonyra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ea1507c-9ec0-4f30-a232-c38634b72ff0","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Képzelje el, hogy közvetlenül az épületek üvegeiből, autója szélvédőjéből vagy épp mobiltelefonja kijelzőjéből nyerhetné az energiát. Koreai kutatók ezzel kapcsolatban mutattak be egy ígéretes módszert.","shortLead":"Képzelje el, hogy közvetlenül az épületek üvegeiből, autója szélvédőjéből vagy épp mobiltelefonja kijelzőjéből...","id":"20241224_megfelelo-hatasfoku-atlatszo-napelem-technologia-unist","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9ea1507c-9ec0-4f30-a232-c38634b72ff0.jpg","index":0,"item":"b43a386b-7924-4f5e-bd06-8a94418fd883","keywords":null,"link":"/tudomany/20241224_megfelelo-hatasfoku-atlatszo-napelem-technologia-unist","timestamp":"2024. december. 24. 12:03","title":"Teljesen átlátszó napelem kerülhet a telefonok képernyőibe, közvetlenül a kijelzővel töltheti majd a mobilja akkumulátorát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25d06999-48d2-4fc0-ab09-d81d85caf32d","c_author":"Demény Péter","category":"360","description":"Egykor csak álom volt a hajós jogosítvány megszerzése az erdélyi pedagógus számára, most pedig már azon töri a fejét, hogyan kelhetne át az Atlanti-óceánon.","shortLead":"Egykor csak álom volt a hajós jogosítvány megszerzése az erdélyi pedagógus számára, most pedig már azon töri a fejét...","id":"20241224_szeretettel-erdelybol-es-a-tengerrol-lukacs-janos-hajo-hajozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/25d06999-48d2-4fc0-ab09-d81d85caf32d.jpg","index":0,"item":"3a3a9d32-130f-4fef-b82f-961e13376a91","keywords":null,"link":"/360/20241224_szeretettel-erdelybol-es-a-tengerrol-lukacs-janos-hajo-hajozas","timestamp":"2024. december. 24. 17:30","title":"Szeretettel Erdélyből – és a tengerről: Így lett hajóskapitány a kolozsvári magyartanárból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22e8b702-67a3-47d6-876a-2f7583220c7d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Négy év után ismét sajtónyilvános volt Magyar Péter karácsonyi készülődése – ezúttal azonban a felesége nélkül. A Tisza Párt vezetője a Blikknek azt is elárulta, hogy miben volt „nagyon igaza” Varga Juditnak. ","shortLead":"Négy év után ismét sajtónyilvános volt Magyar Péter karácsonyi készülődése – ezúttal azonban a felesége nélkül. A Tisza...","id":"20241223_magyar-peter-karacsony-keszulodes-mezeskalacs","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/22e8b702-67a3-47d6-876a-2f7583220c7d.jpg","index":0,"item":"a1651c6d-8550-4b67-81a0-d856a8a36422","keywords":null,"link":"/elet/20241223_magyar-peter-karacsony-keszulodes-mezeskalacs","timestamp":"2024. december. 23. 15:08","title":"Magyar Péter karácsonyi gondolatai: Nem én vagyok most a legjobb parti ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b039740e-9e28-440d-8939-abea9da3ca2c","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"Egy kivilágítatlan lépcsőn érte baleset a 90 éves színészt.","shortLead":"Egy kivilágítatlan lépcsőn érte baleset a 90 éves színészt.","id":"20241224_Bodrogi-Gyula-baleset-korhaz-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b039740e-9e28-440d-8939-abea9da3ca2c.jpg","index":0,"item":"49e5a1cd-61d2-4db4-90dd-0f1c9def84f8","keywords":null,"link":"/kultura/20241224_Bodrogi-Gyula-baleset-korhaz-ebx","timestamp":"2024. december. 24. 16:44","title":"Bodrogi Gyula leesett egy lépcsőről, kórházba került","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e77ac39-f4d1-4fc6-bf22-d16633d0eccd","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A III. kerületben betiltották a szilveszteri tűzijátékozást.","shortLead":"A III. kerületben betiltották a szilveszteri tűzijátékozást.","id":"20241223_obuda-szilveszter-tuzijatek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1e77ac39-f4d1-4fc6-bf22-d16633d0eccd.jpg","index":0,"item":"ca9b3f8e-3fb9-4d7d-a60d-976f9ba72981","keywords":null,"link":"/itthon/20241223_obuda-szilveszter-tuzijatek","timestamp":"2024. december. 23. 19:48","title":"Negyvenezer kutyatulajdonos lélegezhet fel Óbudán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]