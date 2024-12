Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"31cad66b-1f88-4343-83d0-155b5505f6dc","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az okostelefonokba rejtett számítástechnikát használják fel egy rugalmas, a testen viselhető tapasz által gyűjtött egészségügyi adatok elemzésére, beleértve a szívritmuszavart, a köhögést és az esést.","shortLead":"Az okostelefonokba rejtett számítástechnikát használják fel egy rugalmas, a testen viselhető tapasz által gyűjtött...","id":"20241227_okostapasz-edge-computing-egeszsegugyi-ertekek-problemak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/31cad66b-1f88-4343-83d0-155b5505f6dc.jpg","index":0,"item":"423ed220-84f2-4fa7-9d06-b7a42a6797f1","keywords":null,"link":"/tudomany/20241227_okostapasz-edge-computing-egeszsegugyi-ertekek-problemak","timestamp":"2024. december. 27. 20:03","title":"Nem kell szerver, nem kell felhő: helyben jelzi a betegségeket, problémákat ez a tapasz – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78ea13de-f2e0-4b7f-bb92-81dae0e1ef48","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Rajtaütést hajtott végre az izraeli hadsereg egy gázai kórházban, ahol az IDF szerint a Hamász egyik parancsnoksága működött. ","shortLead":"Rajtaütést hajtott végre az izraeli hadsereg egy gázai kórházban, ahol az IDF szerint a Hamász egyik parancsnoksága...","id":"20241228_Izrael-IDF-Gaza-korhaz-razzia-Hamasz-parancsnoksag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/78ea13de-f2e0-4b7f-bb92-81dae0e1ef48.jpg","index":0,"item":"baa68b15-fb09-4af7-b0f7-34ea240ddebf","keywords":null,"link":"/vilag/20241228_Izrael-IDF-Gaza-korhaz-razzia-Hamasz-parancsnoksag","timestamp":"2024. december. 28. 20:17","title":"Nagyszabású razzia volt egy gázai kórházban, több mint 240 terroristát fogott el az IDF","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7edb185-c065-48ac-b020-a249869b78a6","c_author":"Dzindzisz Sztefan","category":"kkv","description":"Legalábbis, ha átlépjük a magyar határt, akkor már a régióban is találunk sokkal gazdagabbakat náluk. De ilyen léptékű gyarapodást ritkán látni.","shortLead":"Legalábbis, ha átlépjük a magyar határt, akkor már a régióban is találunk sokkal gazdagabbakat náluk. De ilyen léptékű...","id":"20241227_Meszaros-Lorinc-vagyon-forbes-gazdagok-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a7edb185-c065-48ac-b020-a249869b78a6.jpg","index":0,"item":"efa78126-caa6-4071-90cb-45489dd6f5b7","keywords":null,"link":"/kkv/20241227_Meszaros-Lorinc-vagyon-forbes-gazdagok-ebx","timestamp":"2024. december. 27. 12:39","title":"74 millió forint Mészáros Lőrinc órabére, Tiborczé 8,7 millió, de még így is kispályások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27cb5287-d3e7-49df-adf4-65416b70d6b0","c_author":"HVG","category":"360","description":"Orbán Viktor kampánya a karácsonyi tűzszünetért kudarcot vallott, Putyin orosz elnök nemhogy nem hallgatott rá, de épp karácsonykor indított heves támadássorozatot ukrajnai célpontok ellen. 2024 Krónikája – Világ című sorozatunkban az év legfontosabb eseményeit idézzük fel, most a szomszédban zajló háborúéit.","shortLead":"Orbán Viktor kampánya a karácsonyi tűzszünetért kudarcot vallott, Putyin orosz elnök nemhogy nem hallgatott rá, de épp...","id":"20241227_hvg-Ukrajna-Oroszorszag-Putyin-Zelenszkij-Trump-2024-kronikaja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/27cb5287-d3e7-49df-adf4-65416b70d6b0.jpg","index":0,"item":"feab8b76-07ce-4cf0-8153-353036ea8956","keywords":null,"link":"/360/20241227_hvg-Ukrajna-Oroszorszag-Putyin-Zelenszkij-Trump-2024-kronikaja","timestamp":"2024. december. 27. 12:15","title":"Sok múlik a Nyugaton az ukrajnai háborúban, de nehéz elhinni Trumpnak, hogy egy nap alatt békét teremt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1feaac58-1e7c-43e6-b81e-52a3d36a621c","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A támadásokat a NoName057(16) nevű, oroszbarát kalózcsoport vállalta magára.","shortLead":"A támadásokat a NoName057(16) nevű, oroszbarát kalózcsoport vállalta magára.","id":"20241228_Olaszorszag-orosz-hacker-tamadas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1feaac58-1e7c-43e6-b81e-52a3d36a621c.jpg","index":0,"item":"88d4c9ab-5a98-460a-8f26-1ab2fdd25307","keywords":null,"link":"/tudomany/20241228_Olaszorszag-orosz-hacker-tamadas","timestamp":"2024. december. 28. 19:02","title":"„A mai támadás bizonyosan orosz eredetű” – hackerek léptek akcióba Olaszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3926bd8d-4062-4f74-9a33-d4ed83335f7a","c_author":"Matalin Dóra","category":"360","description":"Művészettörténeti gyorstalpalóval érnek fel Bódi Kati illusztrátor önképei, amelyeken különböző művészek stílusában festi meg önmagát.","shortLead":"Művészettörténeti gyorstalpalóval érnek fel Bódi Kati illusztrátor önképei, amelyeken különböző művészek stílusában...","id":"20241128_hvg-bodi-kati-illusztrator-kepzomuveszet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3926bd8d-4062-4f74-9a33-d4ed83335f7a.jpg","index":0,"item":"c7c15fd6-3b50-480d-90de-737abc1747f4","keywords":null,"link":"/360/20241128_hvg-bodi-kati-illusztrator-kepzomuveszet","timestamp":"2024. december. 28. 15:30","title":"Nem csak HVG-címlapokat készít, könyveken, plakátokon is dolgozik, kiállításokat is tart Bódi Kati képzőművész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5018d2cd-f83f-40a4-af0e-cde8bf2ddf40","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Kínai kutatók arra jutottak, hogy a magasabb női hangok kockázatvállalásra késztetik a férfiakat, azonban ennek is van egy érdekes, az evolúciót kissé meghazudtoló feltétele.","shortLead":"Kínai kutatók arra jutottak, hogy a magasabb női hangok kockázatvállalásra késztetik a férfiakat, azonban ennek is van...","id":"20241227_magas-noi-hangok-hatasa-a-ferfiak-kockazatvallalasara-szirenhangok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5018d2cd-f83f-40a4-af0e-cde8bf2ddf40.jpg","index":0,"item":"ef37d975-0af3-445c-88f3-faad27798a16","keywords":null,"link":"/tudomany/20241227_magas-noi-hangok-hatasa-a-ferfiak-kockazatvallalasara-szirenhangok","timestamp":"2024. december. 27. 12:03","title":"Tényleg elég egy magas női hang, hogy kockáztassanak a férfiak?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56149285-4e77-4aa9-8b1d-a7d17b137d24","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Megkéselt, kalauz, csavarhúzóval lábon szúrt buszsofőr, életveszélyes gödöllői HÉV – az állami közlekedési társaság értékelte az évet.","shortLead":"Megkéselt, kalauz, csavarhúzóval lábon szúrt buszsofőr, életveszélyes gödöllői HÉV – az állami közlekedési...","id":"20241229_Egyre-tobb-kalauzt-es-jarmuvezetot-er-tamadas-a-MAV-nal","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/56149285-4e77-4aa9-8b1d-a7d17b137d24.jpg","index":0,"item":"31031d00-b65f-43c1-a3f5-f28c900cf417","keywords":null,"link":"/itthon/20241229_Egyre-tobb-kalauzt-es-jarmuvezetot-er-tamadas-a-MAV-nal","timestamp":"2024. december. 29. 11:59","title":"Egyre több kalauzt és járművezetőt ér támadás a MÁV-nál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]