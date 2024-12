Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"b60124dd-06c3-4d5a-9cac-5b36b17b8c53","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A muani repülőteret határoló falnak csapódott a Boeing.","shortLead":"A muani repülőteret határoló falnak csapódott a Boeing.","id":"20241229_Leszallas-kozben-szenvedett-balesetet-egy-del-koreai-utasszallito-179-en-halhattak-meg-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b60124dd-06c3-4d5a-9cac-5b36b17b8c53.jpg","index":0,"item":"854fdb2d-2f39-47ed-adf1-ed1df4546e4b","keywords":null,"link":"/vilag/20241229_Leszallas-kozben-szenvedett-balesetet-egy-del-koreai-utasszallito-179-en-halhattak-meg-ebx","timestamp":"2024. december. 29. 06:50","title":"Leszállás közben szenvedett balesetet egy dél-koreai utasszállító, 179-en halhattak meg - fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3d4f11c-bd36-44f4-93db-40a21e66ce3b","c_author":"OTP Alapkezelő ","category":"brandcontent","description":"Az amerikai elnökválasztás eseményei nem csupán társadalompolitikai, de ezzel szoros összefüggésben gazdasági értelemben is felfordulást okoztak a világ nagy részén. 