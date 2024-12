Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"75409b35-1442-4e85-a6c6-10d651eec342","c_author":"Balizs Benedek","category":"sport","description":"Ennek ellenére nem akarta kihagyni a nyári Eb-t, mert az orvosai nem ellenezték, ő pedig nem érezte magát betegnek.","shortLead":"Ennek ellenére nem akarta kihagyni a nyári Eb-t, mert az orvosai nem ellenezték, ő pedig nem érezte magát betegnek.","id":"20241229_Hajdu-B-Istvan-a-mutetjerol-Ismet-eletveszelyben-voltam","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/75409b35-1442-4e85-a6c6-10d651eec342.jpg","index":0,"item":"1a97b001-4a5d-4b7e-b3a5-7ecfa064ac03","keywords":null,"link":"/sport/20241229_Hajdu-B-Istvan-a-mutetjerol-Ismet-eletveszelyben-voltam","timestamp":"2024. december. 29. 09:44","title":"Hajdú B. István a műtétjéről: Ismét életveszélyben voltam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea28ab83-1d48-4242-91a8-0ea2d65ab1df","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A katonai szövetség egyik vezetője szabotázsakciókat és meghiúsított összeesküvést idézett fel egy interjúban.","shortLead":"A katonai szövetség egyik vezetője szabotázsakciókat és meghiúsított összeesküvést idézett fel egy interjúban.","id":"20241229_nato-oroszorszag-hibrid-haboru-szabotazs","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ea28ab83-1d48-4242-91a8-0ea2d65ab1df.jpg","index":0,"item":"5708276c-d179-4bc6-8eab-f6f658b752fe","keywords":null,"link":"/vilag/20241229_nato-oroszorszag-hibrid-haboru-szabotazs","timestamp":"2024. december. 29. 22:30","title":"\"Nem hagyományos\" támadásra számít az oroszok részéről a NATO","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"363f2f2c-d41c-4583-ad14-30ce26f2da63","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az Egyesült Államok 39. elnöke 100 éves volt.","shortLead":"Az Egyesült Államok 39. elnöke 100 éves volt.","id":"20241229_meghalt-Jimmy-Carter-amerikai-elnok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/363f2f2c-d41c-4583-ad14-30ce26f2da63.jpg","index":0,"item":"df1ca9dd-6089-473b-ae93-a28ebd7aa020","keywords":null,"link":"/vilag/20241229_meghalt-Jimmy-Carter-amerikai-elnok","timestamp":"2024. december. 29. 22:21","title":"Meghalt Jimmy Carter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d528418-f333-440d-aac0-02e4d5fb1f86","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Semmire sem emlékezett és teljesen lerészegedve ült a volán mögé","shortLead":"Semmire sem emlékezett és teljesen lerészegedve ült a volán mögé","id":"20241230_Anthony-Hopkins-49-eve-jozan-ujevi-uzenet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6d528418-f333-440d-aac0-02e4d5fb1f86.jpg","index":0,"item":"4a47036f-3fc0-41f6-aca9-d590ca094c50","keywords":null,"link":"/elet/20241230_Anthony-Hopkins-49-eve-jozan-ujevi-uzenet","timestamp":"2024. december. 30. 09:23","title":"Anthony Hopkins pont 49 éve józan, ez volt az utolsó csepp a pohárban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f05be25b-a0c7-453a-bf28-37313d30e03b","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Három évet szánnak az alkotmány megírására.","shortLead":"Három évet szánnak az alkotmány megírására.","id":"20241229_Legkorabban-negy-ev-mulva-iger-valasztasokat-az-uj-sziriai-vezeto","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f05be25b-a0c7-453a-bf28-37313d30e03b.jpg","index":0,"item":"afefa7a6-efe3-473d-aeba-fecf58439e64","keywords":null,"link":"/vilag/20241229_Legkorabban-negy-ev-mulva-iger-valasztasokat-az-uj-sziriai-vezeto","timestamp":"2024. december. 29. 19:15","title":"Legkorábban négy év múlva ígér választásokat az új szíriai vezető","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2d4bf08-6bd1-4767-b4fa-24f3bbe87d6f","c_author":"Galicza Dorina","category":"elet","description":"Párizs székesegyháza fényesebben ragyog, mint valaha, de az évszázadok alatt felhalmozódott kosszal együtt mintha a történelmét is lemosták volna róla. Bár a felújítás még nem ért véget, ha a belső tér már nem változik, akkor az évtizedek múlva sebtében idelátogató turista azt se fogja tudni, mi történt az elmúlt öt évben a templom körül.","shortLead":"Párizs székesegyháza fényesebben ragyog, mint valaha, de az évszázadok alatt felhalmozódott kosszal együtt mintha...","id":"20241228_parizs-notre-dame-riport-tuzvesz-epiteszet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f2d4bf08-6bd1-4767-b4fa-24f3bbe87d6f.jpg","index":0,"item":"389466bf-bda2-4a63-8ddb-a8113937e8e9","keywords":null,"link":"/elet/20241228_parizs-notre-dame-riport-tuzvesz-epiteszet","timestamp":"2024. december. 28. 20:00","title":"Elillant történelem és babonamentes tűzvédelem – megnéztük a felújított Notre Dame-ot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe778396-9722-4d49-b1d4-af289e528908","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ausztrál kutatók olyan biológiai rendszert építettek, amely fehérjék segítségével képes áramot vezetni. Egyszer ez válthatja majd le a mérgező elektronikai alkatrészeket.","shortLead":"Ausztrál kutatók olyan biológiai rendszert építettek, amely fehérjék segítségével képes áramot vezetni. Egyszer...","id":"20241230_kolibakterium-elektromos-aram-eloallitasa-a-levegobol-ingyen-aram","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fe778396-9722-4d49-b1d4-af289e528908.jpg","index":0,"item":"e004228d-cb7b-4267-b64a-69a3c153e090","keywords":null,"link":"/tudomany/20241230_kolibakterium-elektromos-aram-eloallitasa-a-levegobol-ingyen-aram","timestamp":"2024. december. 30. 08:03","title":"A levegőből csinál elektromos áramot egy új rendszer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"880ab1a5-03a4-41f7-af3b-5fb0d4eb693d","c_author":"Köves Gábor","category":"kultura","description":"Hollywood legnagyobb bukásai közt van olyan film, amely öt rendezőt fogyasztott el, köztük Coppolát is. És olyan is, amelynek zsiráf szereplője rálépett a saját péniszére. Börtönbe küldött rendező, reciklált díszlet, elhízott rabszolgalány és egy elképesztő szexjelenet – Tim Robey, a Telegraph filmes újságírója Box Office Poison című könyvében mesél a legendás bukások hátteréről. A szerzővel beszélgettünk.","shortLead":"Hollywood legnagyobb bukásai közt van olyan film, amely öt rendezőt fogyasztott el, köztük Coppolát is. És olyan is...","id":"20241229_Box-Office-Poison-Tim-Robey-legnagyobb-bukasok-Dobo-Kata-Rollerball-Andy-Vajna-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/880ab1a5-03a4-41f7-af3b-5fb0d4eb693d.jpg","index":0,"item":"1ceef99d-380f-42d7-adb4-4eedd56f7723","keywords":null,"link":"/kultura/20241229_Box-Office-Poison-Tim-Robey-legnagyobb-bukasok-Dobo-Kata-Rollerball-Andy-Vajna-ebx","timestamp":"2024. december. 29. 20:00","title":"Dobó Kata amerikai filmje és Andy Vajna vikingjei is az élmezőnyben – Hollywood legnagyobb bukásai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]