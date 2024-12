Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"014bb7e7-4c78-4687-b665-6a3ae2879efa","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A sziget túlnyomó részén sötétben köszöntik a 2025-ös évet.","shortLead":"A sziget túlnyomó részén sötétben köszöntik a 2025-ös évet.","id":"20241231_Szilveszterre-osszeomlott-az-aramellatas-Puerto-Ricoban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/014bb7e7-4c78-4687-b665-6a3ae2879efa.jpg","index":0,"item":"27244e31-1b68-4322-a684-14bfd80ffc75","keywords":null,"link":"/vilag/20241231_Szilveszterre-osszeomlott-az-aramellatas-Puerto-Ricoban","timestamp":"2024. december. 31. 18:40","title":"Szilveszterre összeomlott az áramellátás Puerto Ricóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4a08ccb-705c-4044-bb81-9f3ae3c9e909","c_author":"HVG","category":"360","description":"Nem kellett körmöt rágni, mint 2016-ban. Nem volt (vélt) indok kétségbe vonni a választási eredményt, mint 2020-ban. ","shortLead":"Nem kellett körmöt rágni, mint 2016-ban. Nem volt (vélt) indok kétségbe vonni a választási eredményt, mint 2020-ban. ","id":"20241231_hvg-Donald-Trump-amerikai-elnokvalasztas-2024-kronikaja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d4a08ccb-705c-4044-bb81-9f3ae3c9e909.jpg","index":0,"item":"33c5b9f7-e348-48c7-98d6-2b2a180403e5","keywords":null,"link":"/360/20241231_hvg-Donald-Trump-amerikai-elnokvalasztas-2024-kronikaja","timestamp":"2024. december. 31. 11:15","title":"Kevés fékkel és ellensúllyal vághat neki sajátos tervei végrehajtásának az újrázó Donald Trump","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0593c5b7-0627-44a2-8ff2-418b0adee5c3","c_author":"Bábel Vilmos","category":"itthon","description":"Sulyok Tamás nem mond újévi beszédet, Magyar Péter igen, Gyurcsány Ferenc pedig így már csak azért sem, úgyhogy december 30-án kaptuk meg a DK elnökének jókivánságait. Érti, aki érti. ","shortLead":"Sulyok Tamás nem mond újévi beszédet, Magyar Péter igen, Gyurcsány Ferenc pedig így már csak azért sem, úgyhogy...","id":"20241230_Gyurcsany-Ferenc-ujev-elotti-beszede-Lazadjanak-a-fiatalok-az-idosek-legyenek-normalisak-gorcsbol-pedig-legyen-kevesebb","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0593c5b7-0627-44a2-8ff2-418b0adee5c3.jpg","index":0,"item":"eef51f1e-a085-41b3-995b-0fa5bdc8d3fc","keywords":null,"link":"/itthon/20241230_Gyurcsany-Ferenc-ujev-elotti-beszede-Lazadjanak-a-fiatalok-az-idosek-legyenek-normalisak-gorcsbol-pedig-legyen-kevesebb","timestamp":"2024. december. 30. 16:40","title":"Gyurcsány Ferenc újév előtti beszéde: Lázadjanak a fiatalok, az idősek legyenek normálisak, görcsből pedig legyen kevesebb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"068b70d7-0b2a-419e-b602-db38f081c739","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Lehet kedvenceket válogatni bőséggel. ","shortLead":"Lehet kedvenceket válogatni bőséggel. ","id":"20241230_kozlekedesi-videok-top-2024","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/068b70d7-0b2a-419e-b602-db38f081c739.jpg","index":0,"item":"258b1a0b-9356-4334-8e1f-824f228564e9","keywords":null,"link":"/cegauto/20241230_kozlekedesi-videok-top-2024","timestamp":"2024. december. 30. 10:46","title":"2024 „best of szabálytalanságok” videó: tízpercnyi tömény magyar közlekedési kultúra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0522fa81-85e7-4a55-b624-7d2b3de48f23","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A főügyészség négy vádlottal szemben fegyház-, kettővel szemben börtönbüntetés kiszabását indítványozza.","shortLead":"A főügyészség négy vádlottal szemben fegyház-, kettővel szemben börtönbüntetés kiszabását indítványozza.","id":"20241230_csoportos-rablas-vademeles-budapest","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0522fa81-85e7-4a55-b624-7d2b3de48f23.jpg","index":0,"item":"aab9fc8a-69d9-45b4-82f8-7f0fd5be7ef9","keywords":null,"link":"/itthon/20241230_csoportos-rablas-vademeles-budapest","timestamp":"2024. december. 30. 11:53","title":"Csoportos rablás miatt emeltek vádat hat férfival szemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a80af61-0ee2-4db1-8e10-a5d26ed80ec0","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Csehország, Lengyelország és a részben függetlenedő Szlovákia GDP-je is jobban nőtt a 2022–2024-es időszakban, mint a miénk, illetve a mi gazdaságunk sokkal jobban lassult a háború kitörése óta, mint az övék.","shortLead":"Csehország, Lengyelország és a részben függetlenedő Szlovákia GDP-je is jobban nőtt a 2022–2024-es időszakban, mint...","id":"20241230_orosz-gaz-levalas-Gazprom-GKI-Gazdasagkutato-Zrt-V4-GDP-gazdasagi-teljesitmeny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7a80af61-0ee2-4db1-8e10-a5d26ed80ec0.jpg","index":0,"item":"4638299a-5354-4288-b31c-7c8969e328dd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20241230_orosz-gaz-levalas-Gazprom-GKI-Gazdasagkutato-Zrt-V4-GDP-gazdasagi-teljesitmeny","timestamp":"2024. december. 30. 08:44","title":"A kormány szerint megbénulna a gazdaságunk, ha leválnánk az orosz gázról, de a Gazprommal szakító V4-es országok példája pont az ellenkezőt mutatja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e962fc14-a32d-4571-9dc5-2519a735dbdc","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A szoláris év és a naptári év közötti különbséget eddig még nem sikerült tökéletesen kiküszöbölni, de a Gergely-naptár közel van ehhez. De mi történne, ha nem lenne szökőév, és minden évben 28 napos lenne a február?","shortLead":"A szoláris év és a naptári év közötti különbséget eddig még nem sikerült tökéletesen kiküszöbölni, de a Gergely-naptár...","id":"20241231_idoszamitas-szokoev-februar-29-extra-nap-evszakok-gergely-naptar","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e962fc14-a32d-4571-9dc5-2519a735dbdc.jpg","index":0,"item":"cf0f1766-e23e-41e5-b953-79766f391c75","keywords":null,"link":"/tudomany/20241231_idoszamitas-szokoev-februar-29-extra-nap-evszakok-gergely-naptar","timestamp":"2024. december. 31. 18:03","title":"Így csúszna el az egész időszámítás, ha 2024 nem lett volna szökőév – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"249a0637-30ea-464b-9b14-5a256ebdfff3","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Egy laza játék az esti koccintás előtt?","shortLead":"Egy laza játék az esti koccintás előtt?","id":"20241231_Szijjarto-Peter-2024-utazasok-kviz-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/249a0637-30ea-464b-9b14-5a256ebdfff3.jpg","index":0,"item":"9d10bc9f-b284-46db-bc8e-b6216ded4e02","keywords":null,"link":"/itthon/20241231_Szijjarto-Peter-2024-utazasok-kviz-ebx","timestamp":"2024. december. 31. 11:06","title":"Vajon hány kilométert utazott 2024-ben Szijjártó Péter? Hány országot látogatott meg? Hány órát töltött a levegőben? Kvíz!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]