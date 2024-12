Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"e642d225-97f9-47d0-926f-0bb38a98b452","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Fogadalmat tenni könnyű, megvalósítani annál nehezebb, főleg, ha rossz beidegződések rabjai vagyunk. Ha azonban a céljaink kitűzése mellett néhány alapvető szokást is sikerül kialakítunk, azzal nagy lépést tehetünk azért, hogy 2025 tényleg a mi évünk legyen.","shortLead":"Fogadalmat tenni könnyű, megvalósítani annál nehezebb, főleg, ha rossz beidegződések rabjai vagyunk. Ha azonban...","id":"20241230_ujevi-fogadalmak-hogyan-erjuk-el-celjainkat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e642d225-97f9-47d0-926f-0bb38a98b452.jpg","index":0,"item":"fd2d22d5-569c-443f-b74e-47ffb4fb8b16","keywords":null,"link":"/elet/20241230_ujevi-fogadalmak-hogyan-erjuk-el-celjainkat","timestamp":"2024. december. 30. 11:20","title":"Mutatunk néhány szokást, amivel elérheti a 2025-ös céljait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa8d5eb7-213b-4126-9843-f595fb6b4bd2","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A kommunista rezsim összeomlása óta Fehéroroszországban először ítéltek el katolikus papot egy politikai fogoly elleni büntetőperben.","shortLead":"A kommunista rezsim összeomlása óta Fehéroroszországban először ítéltek el katolikus papot egy politikai fogoly elleni...","id":"20241230_Bortonbuntetesre-iteltek-Feheroroszorszagban-egy-hazaarulassal-vadolt-katolikus-papot","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fa8d5eb7-213b-4126-9843-f595fb6b4bd2.jpg","index":0,"item":"0de4124a-669e-4c69-9bf3-75b9a07ce251","keywords":null,"link":"/vilag/20241230_Bortonbuntetesre-iteltek-Feheroroszorszagban-egy-hazaarulassal-vadolt-katolikus-papot","timestamp":"2024. december. 30. 21:13","title":"Börtönbüntetésre ítéltek Fehéroroszországban egy hazaárulással vádolt katolikus papot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00305054-be5e-4199-942e-22dae5a1c2e6","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Decemberben egy öt bíróból álló testület 20 év börtönbüntetésre ítélte Dominique Pelicot-t.","shortLead":"Decemberben egy öt bíróból álló testület 20 év börtönbüntetésre ítélte Dominique Pelicot-t.","id":"20241230_Pelicot-Franciaorszag-fellebbezes-itelet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/00305054-be5e-4199-942e-22dae5a1c2e6.jpg","index":0,"item":"6367747b-21a0-4bf9-8f33-c8a386688569","keywords":null,"link":"/elet/20241230_Pelicot-Franciaorszag-fellebbezes-itelet","timestamp":"2024. december. 30. 22:04","title":"Nem nyújt be fellebbezést a Franciaországot megrendítő nemierőszak-ügy elítéltje, Dominique Pélicot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df49501a-b45a-49d7-a5ea-c9658c5ec8f6","c_author":"HVG","category":"gazdasag.zhvg","description":"Balatonkenesén már vasárnap partra úszott egy kisebb jégtábla.","shortLead":"Balatonkenesén már vasárnap partra úszott egy kisebb jégtábla.","id":"20241230_A-part-menten-mar-befagyott-a-Balaton","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/df49501a-b45a-49d7-a5ea-c9658c5ec8f6.jpg","index":0,"item":"ffb3c8a2-251f-4dc7-8f59-e211a3142e3d","keywords":null,"link":"/zhvg/20241230_A-part-menten-mar-befagyott-a-Balaton","timestamp":"2024. december. 30. 11:53","title":"A part mentén már befagyott a Balaton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6875e49-7da6-4a70-98a5-748932320759","c_author":"HVG","category":"360","description":"Sorozatunkban az év legfontosabb eseményeit idézzük fel. Negyedévenként haladunk, ez a nemzetközi összefoglaló 4. része.","shortLead":"Sorozatunkban az év legfontosabb eseményeit idézzük fel. Negyedévenként haladunk, ez a nemzetközi összefoglaló 4. része.","id":"20241231_hvg-2024-kronikaja-vilag-4-resz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b6875e49-7da6-4a70-98a5-748932320759.jpg","index":0,"item":"2f3031df-f7f5-4276-98c9-86a3adc9aced","keywords":null,"link":"/360/20241231_hvg-2024-kronikaja-vilag-4-resz","timestamp":"2024. december. 31. 12:15","title":"A grúz zűrzavartól az újvidéki katasztrófán és az amszterdami antiszemita támadásokon át Aszad bukásáig – 2024 krónikája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c67c96d3-31f7-4cda-aa70-1af99016cad5","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Őrületes erősödésről nincs szó, de két forinttal azért csak olcsóbb lett az euró, mint volt szenteste napján.","shortLead":"Őrületes erősödésről nincs szó, de két forinttal azért csak olcsóbb lett az euró, mint volt szenteste napján.","id":"20241230_A-karacsonyi-szunet-alatt-a-forint-is-kipihente-magat-kisse-euro-arfolyam","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c67c96d3-31f7-4cda-aa70-1af99016cad5.jpg","index":0,"item":"0b56934b-333c-4f8c-93ce-17bdd517e1ef","keywords":null,"link":"/gazdasag/20241230_A-karacsonyi-szunet-alatt-a-forint-is-kipihente-magat-kisse-euro-arfolyam","timestamp":"2024. december. 30. 11:17","title":"A karácsonyi szünet alatt a forint is kipihente magát kissé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eebbc3e1-ede1-48d5-8893-a983dc2685dd","c_author":"HVG","category":"360","description":"Sorozatunkban az év legfontosabb eseményeit idézzük fel. A gazdaság alakulása külön is megér egy misét.","shortLead":"Sorozatunkban az év legfontosabb eseményeit idézzük fel. A gazdaság alakulása külön is megér egy misét.","id":"20241230_Magyar-gazdasag-gdp-inflacio-hiany-forint","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/eebbc3e1-ede1-48d5-8893-a983dc2685dd.jpg","index":0,"item":"77058043-b43d-4490-a807-1da65727269f","keywords":null,"link":"/360/20241230_Magyar-gazdasag-gdp-inflacio-hiany-forint","timestamp":"2024. december. 30. 15:15","title":"Ön is úgy érzi, hogy a kormány földbe döngölte az inflációt? – 2024 gazdasági krónikája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2569ca4d-8b36-433d-86cf-4e01b94a1963","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha iPhone-ja van és a Spotifyt is használja, akkor jül jöhet a streaming-szolgáltató újdonsága. Mostantól ugyanis gyorsan elérheti a szolgáltatást akár a lezárási, akár a főképernyőről. Mutatjuk, hogyan.","shortLead":"Ha iPhone-ja van és a Spotifyt is használja, akkor jül jöhet a streaming-szolgáltató újdonsága. Mostantól ugyanis...","id":"20241231_spotify-widget-kirakasa-iphone-lezart-kepernyo-fokepernyo-ios","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2569ca4d-8b36-433d-86cf-4e01b94a1963.jpg","index":0,"item":"8c590385-7a6c-446b-b4df-ce8703f87dce","keywords":null,"link":"/tudomany/20241231_spotify-widget-kirakasa-iphone-lezart-kepernyo-fokepernyo-ios","timestamp":"2024. december. 31. 16:03","title":"Így érheti el pillanatok alatt kedvenc zenéit az iPhone-ján, ha spotifyos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]