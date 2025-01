Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"a056194a-e584-453c-bca5-dbc8042babe1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Továbbra sem rózsás a helyzet a város polgármestere szerint, de a csődöt most elkerülték. ","shortLead":"Továbbra sem rózsás a helyzet a város polgármestere szerint, de a csődöt most elkerülték. ","id":"20250102_Salgotarjan-tamogatas-csod-kormany-polgarmester","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a056194a-e584-453c-bca5-dbc8042babe1.jpg","index":0,"item":"c9fe3367-588c-44c2-bd6b-bd04bec2a3bd","keywords":null,"link":"/itthon/20250102_Salgotarjan-tamogatas-csod-kormany-polgarmester","timestamp":"2025. január. 02. 13:38","title":"Százmilliókat kapott a kormánytól Salgótarján, hogy ne menjen csődbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1446b460-d5e5-4635-ba51-0287f300833c","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A kínai elnök úgy véli, „a Tajvani-szoros két oldalán élő emberek egy családot alkotnak”.","shortLead":"A kínai elnök úgy véli, „a Tajvani-szoros két oldalán élő emberek egy családot alkotnak”.","id":"20241231_Hszi-Csin-ping-Senki-sem-allithatja-meg-Kina-es-Tajvan-ujraegyesiteset","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1446b460-d5e5-4635-ba51-0287f300833c.jpg","index":0,"item":"0068b419-8d24-48f3-9ff1-c9c2744b60df","keywords":null,"link":"/vilag/20241231_Hszi-Csin-ping-Senki-sem-allithatja-meg-Kina-es-Tajvan-ujraegyesiteset","timestamp":"2024. december. 31. 19:20","title":"Hszi Csin-ping: Senki sem állíthatja meg Kína és Tajvan újraegyesítését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8feab1c-a443-4985-b685-8cf311f198aa","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Gazdasági és szakmai okokkal magyarázták a bezárásokat.","shortLead":"Gazdasági és szakmai okokkal magyarázták a bezárásokat.","id":"20250102_kormend-puspokladany-jarasi-ugyeszseg-megszuntetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e8feab1c-a443-4985-b685-8cf311f198aa.jpg","index":0,"item":"23e1ed26-a2f4-4870-a182-e382fe460500","keywords":null,"link":"/itthon/20250102_kormend-puspokladany-jarasi-ugyeszseg-megszuntetes","timestamp":"2025. január. 02. 14:24","title":"Két vidéki városban is megszűnik a járási ügyészség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f92b4a2e-10e4-4005-9f36-713693bf219b","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Rendhagyó újévi beszéd, 12 hazugsággal, nadrágszíjjal, német főnökkel, és egy slágerrel.","shortLead":"Rendhagyó újévi beszéd, 12 hazugsággal, nadrágszíjjal, német főnökkel, és egy slágerrel.","id":"20250101_menczer-tamas-ujevi-beszed-magyar-peter-politika","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f92b4a2e-10e4-4005-9f36-713693bf219b.jpg","index":0,"item":"44d28733-1e68-4397-864e-8019757ae06c","keywords":null,"link":"/itthon/20250101_menczer-tamas-ujevi-beszed-magyar-peter-politika","timestamp":"2025. január. 01. 10:14","title":"Megtalállak még! – slágerrel üzent Magyar Péternek Menczer Tamás újévi beszédében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"524e1fcd-e025-44db-9d90-3ca8bc3af4bf","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Szélsőjobb köszönet Orbán Viktornak, <strong>kemény uniós beszólás Moszkvának,</strong> bajokat okozhat az orosz gázszállítások leállítása, veszélyeket hordoz Donald Trump újabb elnöksége. Ezek kiemelt témák a világlapokban az új év nyitányán.","shortLead":"Szélsőjobb köszönet Orbán Viktornak, <strong>kemény uniós beszólás Moszkvának,</strong> bajokat okozhat az orosz...","id":"20250101_nemzetkozi-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/524e1fcd-e025-44db-9d90-3ca8bc3af4bf.jpg","index":0,"item":"2ea268e8-beee-4ba7-a2fd-e735aff6348d","keywords":null,"link":"/360/20250101_nemzetkozi-lapszemle","timestamp":"2025. január. 01. 10:25","title":"Európa a szakadék szélén, Amerika jövője is aggasztó, a Nyugat végének a kezdete jöhet – így várja az évet a nemzetközi sajtó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"593bafb1-5912-46a2-b670-29678904ffe8","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Legalábbis majd, amikor belülről korszerűsítik a Parlamentet. Korábban az Országházzal szemben lévő egykori Kúria, majd Néprajzi Múzeum szerepelt a tervben, de ezt most megváltoztatták.","shortLead":"Legalábbis majd, amikor belülről korszerűsítik a Parlamentet. Korábban az Országházzal szemben lévő egykori Kúria, majd...","id":"20250101_Az-Agrarminiszterium-epuletebe-koltozhet-az-orszaggyules","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/593bafb1-5912-46a2-b670-29678904ffe8.jpg","index":0,"item":"a369ecca-d7b8-4c7c-b094-5d4a1cc7e0c1","keywords":null,"link":"/itthon/20250101_Az-Agrarminiszterium-epuletebe-koltozhet-az-orszaggyules","timestamp":"2025. január. 01. 10:23","title":"Az Agrárminisztérium épületébe költözhet az országgyűlés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7131ba82-4373-425e-9a4e-c0240d6e4faa","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az elkövető elmenekült a helyszínről, nagy erőkkel keresik.","shortLead":"Az elkövető elmenekült a helyszínről, nagy erőkkel keresik.","id":"20250101_Etteremben-nyitott-tuzet-egy-montenegroi-amokfuto-legalabb-heten-meghaltak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7131ba82-4373-425e-9a4e-c0240d6e4faa.jpg","index":0,"item":"bdc1254f-336b-4c7e-ae4e-21a2b6e68cc1","keywords":null,"link":"/vilag/20250101_Etteremben-nyitott-tuzet-egy-montenegroi-amokfuto-legalabb-heten-meghaltak","timestamp":"2025. január. 01. 20:30","title":"Étteremben nyitott tüzet egy montenegrói ámokfutó, legalább heten meghaltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"562dbd96-5441-4757-89d1-9071f2cbd5fc","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Pont egy perccel éjfél után. A budapesti első bő háromnegyed órával utánuk jött. ","shortLead":"Pont egy perccel éjfél után. A budapesti első bő háromnegyed órával utánuk jött. ","id":"20250101_2025-ujev-elso-ujszulottje-zoe","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/562dbd96-5441-4757-89d1-9071f2cbd5fc.jpg","index":0,"item":"99e3089e-5542-4e32-84b8-4f029e0662a1","keywords":null,"link":"/itthon/20250101_2025-ujev-elso-ujszulottje-zoe","timestamp":"2025. január. 01. 08:50","title":"Miskolcon és Nyíregyházán egyszerre születtek a legelső újévi babák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]