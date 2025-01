Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"95272080-ec83-4533-9720-b106964f6bdb","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Tömegbe hajtott kedden autójával egy idős férfi a dél-koreai főváros, Szöul egyik piacán, az incidensben négyen súlyosan, kilencen könnyebben megsérültek – jelentette a helyi média.","shortLead":"Tömegbe hajtott kedden autójával egy idős férfi a dél-koreai főváros, Szöul egyik piacán, az incidensben négyen...","id":"20241231_Tomeges-gazolas-tortent-egy-szouli-piacon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/95272080-ec83-4533-9720-b106964f6bdb.jpg","index":0,"item":"17f42e80-4f02-4158-9a20-e1a9863fa068","keywords":null,"link":"/vilag/20241231_Tomeges-gazolas-tortent-egy-szouli-piacon","timestamp":"2024. december. 31. 11:36","title":"Tömeges gázolás történt egy szöuli piacon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2569ca4d-8b36-433d-86cf-4e01b94a1963","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha iPhone-ja van és a Spotifyt is használja, akkor jül jöhet a streaming-szolgáltató újdonsága. Mostantól ugyanis gyorsan elérheti a szolgáltatást akár a lezárási, akár a főképernyőről. Mutatjuk, hogyan.","shortLead":"Ha iPhone-ja van és a Spotifyt is használja, akkor jül jöhet a streaming-szolgáltató újdonsága. Mostantól ugyanis...","id":"20241231_spotify-widget-kirakasa-iphone-lezart-kepernyo-fokepernyo-ios","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2569ca4d-8b36-433d-86cf-4e01b94a1963.jpg","index":0,"item":"8c590385-7a6c-446b-b4df-ce8703f87dce","keywords":null,"link":"/tudomany/20241231_spotify-widget-kirakasa-iphone-lezart-kepernyo-fokepernyo-ios","timestamp":"2024. december. 31. 16:03","title":"Így érheti el pillanatok alatt kedvenc zenéit az iPhone-ján, ha spotifyos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60bdaed1-f5cd-4481-8f43-1604ee322d54","c_author":"Tóta W. Árpád","category":"360","description":"","shortLead":"","id":"20250102_hvg_tota_w_arpad_donald_trump","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/60bdaed1-f5cd-4481-8f43-1604ee322d54.jpg","index":0,"item":"5654a0c3-d9f0-483d-9590-b69d1c600fee","keywords":null,"link":"/360/20250102_hvg_tota_w_arpad_donald_trump","timestamp":"2025. január. 02. 08:00","title":"Tóta W.: Dáridó Donalddal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"860931db-3c04-49d3-8d9e-53c6b05129fa","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"Az információ nem az igazság nyersanyaga? Miért mondja a rendszerváltás előtti demokratikus ellenzék egyik legismertebb alakja, hogy akkor szabadabban dönthetett a sorsáról, mint ma? Miből lehet sejteni, hogy a kormány optimista lózungjai ellenére nem indul be a gazdaság 2025-ben? Ez a HVG új évi első lapszámának ajánlója, a Fülszöveg.","shortLead":"Az információ nem az igazság nyersanyaga? Miért mondja a rendszerváltás előtti demokratikus ellenzék egyik legismertebb...","id":"20250101_hvg-Hamvay-Peter-Fulszoveg-2025","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/860931db-3c04-49d3-8d9e-53c6b05129fa.jpg","index":0,"item":"a3c37975-7e1a-4f1e-82dd-64553a39c91f","keywords":null,"link":"/360/20250101_hvg-Hamvay-Peter-Fulszoveg-2025","timestamp":"2025. január. 01. 08:30","title":"Hamvay Péter: Hideg, meleg, hibrid és kereskedelmi háború vár ránk az új évben is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f3e5c1c-3ba9-48df-a4ba-4286dd461900","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Arról, hogy Ukrajnán keresztül nem érkezik már orosz gáz Európába, a The New York Times mellett a The Independent, a The Daily Telegraph és a The Times is beszámolt. Magyarország számára elszállt 1 milliárd eurónyi uniós támogatás, írja a Die Welt. Az ukrajnai béke Putyin végét jelentené, jelenti ki a Süddeutsche szerzője. A Nyugatnak hibrid ellentámadással kellene reagálnia az orosz hibrid hadviselésre, írja Max Boot a The Washington Postban. A közelgő Trump-elnökség elébe tekint a Financial Times.","shortLead":"Arról, hogy Ukrajnán keresztül nem érkezik már orosz gáz Európába, a The New York Times mellett a The Independent...","id":"20250102_nemzetkozi-lapszemle-ukrajna-oroszorszag-gaz-eu-penz-putyin-trump-hollandia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3f3e5c1c-3ba9-48df-a4ba-4286dd461900.jpg","index":0,"item":"ffca4e9d-a140-4b8c-a7e4-b61b1ffe83bc","keywords":null,"link":"/360/20250102_nemzetkozi-lapszemle-ukrajna-oroszorszag-gaz-eu-penz-putyin-trump-hollandia","timestamp":"2025. január. 02. 10:30","title":"Képtelen állapot ért véget – az Ukrajnán keresztül zajló orosz gázszállítás leállítását tárgyalja a világsajtó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d496755-56a5-468f-a64c-0f529e1dc8c2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A miniszterelnök politikai igazgatója szerint, míg mások az EU-ban a túlélésre játszanak, addig a magyar kormány már az új stratégiájának térképét rajzolja.","shortLead":"A miniszterelnök politikai igazgatója szerint, míg mások az EU-ban a túlélésre játszanak, addig a magyar kormány már...","id":"20241231_orban-balazs-interju-haboru-usa-eu-magyar-gazdasag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3d496755-56a5-468f-a64c-0f529e1dc8c2.jpg","index":0,"item":"0a3a67e7-40ef-46ec-8c8e-f8b91d4fd51b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20241231_orban-balazs-interju-haboru-usa-eu-magyar-gazdasag","timestamp":"2024. december. 31. 11:46","title":"Orbán Balázs: „Mi kinn vagyunk a vízből, más országok pedig éppen elsüllyednek”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e7fffef-8f32-40b1-a278-dc7193388e20","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Ezerféle módon formabontó Donald Trump, de ha ezúttal nem szúrja el, a második elnöki mandátuma során a választóktól kapott erős felhatalmazásával átformálhatja Amerikát, s megerősítheti annak szerepét a világban. A hegemóniával szembeni kihívásokra reagálás viszont az utódjára maradhat.","shortLead":"Ezerféle módon formabontó Donald Trump, de ha ezúttal nem szúrja el, a második elnöki mandátuma során a választóktól...","id":"20250101_hvg-trump-beindul-atszabas-otthon-erodemonstracio-vilagban-szabad","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4e7fffef-8f32-40b1-a278-dc7193388e20.jpg","index":0,"item":"58d20b7b-e63d-4691-a282-5f88c1aa1dde","keywords":null,"link":"/360/20250101_hvg-trump-beindul-atszabas-otthon-erodemonstracio-vilagban-szabad","timestamp":"2025. január. 01. 19:30","title":"Szabad az út Trump előtt, de ettől még zsákutcába lavírozhatja magát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9cc5449d-d5e3-4f2e-a7f9-8b2223ba1f92","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Újabb feladatot kapott Orbán Viktortól.","shortLead":"Újabb feladatot kapott Orbán Viktortól.","id":"20241231_Tavozik-egy-fideszes-kepviselo-a-fovarosi-kozgyulesbol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9cc5449d-d5e3-4f2e-a7f9-8b2223ba1f92.jpg","index":0,"item":"fa74903b-444b-40f7-bcfe-a688b1737100","keywords":null,"link":"/itthon/20241231_Tavozik-egy-fideszes-kepviselo-a-fovarosi-kozgyulesbol","timestamp":"2024. december. 31. 16:07","title":"Távozik egy fideszes képviselő a fővárosi közgyűlésből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]