[{"available":true,"c_guid":"c1159ce5-2dcb-4d37-92d5-0a15b6449f9f","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Éves szinten 10 milliárd forintot fordít bérfejlesztésre 2025-ben a Spar, a pénztárosok és eladók alapbére havi bruttó 30 ezer forinttal nő. A részleg- és áruházvezetők legalább 455 ezer bruttót keresnek majd, de olyan is lesz, aki közel egymilliós bruttó havi bérrel számolhat.","shortLead":"Éves szinten 10 milliárd forintot fordít bérfejlesztésre 2025-ben a Spar, a pénztárosok és eladók alapbére havi bruttó...","id":"20250102_spar-magyarorszag-2025-os-beremeles-eladok-uzletvezetok-alapbere","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c1159ce5-2dcb-4d37-92d5-0a15b6449f9f.jpg","index":0,"item":"24954042-ad5e-41cf-b8e5-879cec87b4f1","keywords":null,"link":"/kkv/20250102_spar-magyarorszag-2025-os-beremeles-eladok-uzletvezetok-alapbere","timestamp":"2025. január. 02. 11:52","title":"Spar: 395 ezer bruttó lesz 2025-ben a dolgozók alapbére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6517552-fecf-46e8-9ac6-1f353c436b7e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 34 éves férfi két gyerek édesapja volt. ","shortLead":"A 34 éves férfi két gyerek édesapja volt. ","id":"20250102_letavertes-tuzijatek-halalos-baleset","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e6517552-fecf-46e8-9ac6-1f353c436b7e.jpg","index":0,"item":"6d88bdb6-10bb-4b77-86d3-08417c948d51","keywords":null,"link":"/itthon/20250102_letavertes-tuzijatek-halalos-baleset","timestamp":"2025. január. 02. 10:36","title":"Engedélyköteles tűzijáték okozhatta a szilveszteri halálos balesetet Létavértesen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32a69f9d-33f3-4fa9-bec8-9fe37249a586","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Volt bőven dolga a köztereseknek.","shortLead":"Volt bőven dolga a köztereseknek.","id":"20250101_szilveszter-szemet-budapest-fkf","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/32a69f9d-33f3-4fa9-bec8-9fe37249a586.jpg","index":0,"item":"23446b8c-b898-4d0c-89af-1e289dee3e88","keywords":null,"link":"/itthon/20250101_szilveszter-szemet-budapest-fkf","timestamp":"2025. január. 01. 19:07","title":"Több mint nyolc tonna szemetet eredményezett a szilveszterezés Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a13ac0a5-0425-4a5b-938b-9e2ab3dbb06c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Gyászol az Osmond Brothers. ","shortLead":"Gyászol az Osmond Brothers. ","id":"20250103_Meghalt-Wayne-Osmond","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a13ac0a5-0425-4a5b-938b-9e2ab3dbb06c.jpg","index":0,"item":"b16250ee-36e6-468a-8f57-194d84964537","keywords":null,"link":"/kultura/20250103_Meghalt-Wayne-Osmond","timestamp":"2025. január. 03. 11:59","title":"Meghalt Wayne Osmond","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2d91e97-f510-4279-b855-e8226831a5cf","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A legnagyobb el nem vitt lottónyeremény másfél milliárd forint volt.","shortLead":"A legnagyobb el nem vitt lottónyeremény másfél milliárd forint volt.","id":"20250103_Egy-magyar-meg-mindig-nem-jelentkezett-a-300-millios-nyeremenyeert-mindossze-10-napja-maradt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b2d91e97-f510-4279-b855-e8226831a5cf.jpg","index":0,"item":"848b8484-7fa3-46e7-9d6b-34d5acf4ce43","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250103_Egy-magyar-meg-mindig-nem-jelentkezett-a-300-millios-nyeremenyeert-mindossze-10-napja-maradt","timestamp":"2025. január. 03. 10:33","title":"Egy magyar még mindig nem jelentkezett a 300 milliós nyereményéért, mindössze 10 napja maradt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c1d9b93-ef18-4190-bb53-405c42909dba","c_author":"Marabu","category":"kkv","description":"","shortLead":"","id":"20250103_Marabu-Feknyuz-Boldog-Schengen-mentes-evet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9c1d9b93-ef18-4190-bb53-405c42909dba.jpg","index":0,"item":"ee5031ea-058a-4c40-87b3-61fa66c82d13","keywords":null,"link":"/kkv/20250103_Marabu-Feknyuz-Boldog-Schengen-mentes-evet","timestamp":"2025. január. 03. 05:05","title":"Marabu Féknyúz: Boldog Schengen-mentes évet!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2add12c9-7088-4cd0-b453-c54c632c94bc","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Pár hónapon belül a funkció- és biztonsági frissítések is leállnak a Windows 10-hez, miközben a rendszer egyre több számítógépen fut. Az újabb Windows 11 pedig egyre kevesebben. ","shortLead":"Pár hónapon belül a funkció- és biztonsági frissítések is leállnak a Windows 10-hez, miközben a rendszer egyre több...","id":"20250102_microsoft-windows-10-megszunes-piaci-reszesedes-novekedese-adatok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2add12c9-7088-4cd0-b453-c54c632c94bc.jpg","index":0,"item":"c102101b-8dcc-4bb6-8704-758f43ee9469","keywords":null,"link":"/tudomany/20250102_microsoft-windows-10-megszunes-piaci-reszesedes-novekedese-adatok","timestamp":"2025. január. 02. 19:03","title":"Mi történik? Lendületet vett az idén megszűnő Windows 10, egyre nagyobb a Windows 11 lemaradása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab864277-5ac2-4518-9c86-db7a0635018a","c_author":"Fülöp István","category":"kkv","description":"Gyakorlatilag nem maradt a Postán kívül magyar cég a csomagkiszállítási szegmensben – a konszolidáció éve volt 2024 magyar a piacon, több kisebb céget is bekebeleztek a tőkeerős nemzetközi szolgáltatók. A közel hatezer automata több mint 80 százaléka két nagy szereplő kezében összpontosul. ","shortLead":"Gyakorlatilag nem maradt a Postán kívül magyar cég a csomagkiszállítási szegmensben – a konszolidáció éve volt 2024...","id":"20250103_csomagautomata-csomagpont-packeta-gls-atrendezodes-konszolidacio-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ab864277-5ac2-4518-9c86-db7a0635018a.jpg","index":0,"item":"731b6d6d-1228-4ab7-8e9a-5440dabf86ac","keywords":null,"link":"/kkv/20250103_csomagautomata-csomagpont-packeta-gls-atrendezodes-konszolidacio-ebx","timestamp":"2025. január. 03. 10:48","title":"Rohamtempóban nő a csomagautomaták száma, mégis gyakoriak a fennakadások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]