[{"available":true,"c_guid":"660b6a11-ee2e-4f60-b028-50783fa4d484","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Cathay Pacific XC880-as járatának utasai Hongkongból Los Angelesbe repültek, ami nemcsak egy 12 órás utat, hanem egy dátumugrást is eredményezett.","shortLead":"A Cathay Pacific XC880-as járatának utasai Hongkongból Los Angelesbe repültek, ami nemcsak egy 12 órás utat, hanem...","id":"20250103_cathay-pacific-szilveszter-uj-ev-repulogep-datumelvalaszto-vonal","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/660b6a11-ee2e-4f60-b028-50783fa4d484.jpg","index":0,"item":"637e4440-469c-4a79-8bba-43424b0f2569","keywords":null,"link":"/tudomany/20250103_cathay-pacific-szilveszter-uj-ev-repulogep-datumelvalaszto-vonal","timestamp":"2025. január. 03. 13:03","title":"2025-ben szállt fel, de 2024-ben landolt egy ázsiai légitársaság repülőgépe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e759e46d-8156-4076-8a46-a2c60e90f4dc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A nyomok részben hosszú nyakú növényevőktől, részben ragadozóktól származtak, néhol keresztezték is egymást. ","shortLead":"A nyomok részben hosszú nyakú növényevőktől, részben ragadozóktól származtak, néhol keresztezték is egymást. ","id":"20250103_Dinoszaurusz-labnyom-lelet-Oxfordshire","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e759e46d-8156-4076-8a46-a2c60e90f4dc.jpg","index":0,"item":"352e107e-9823-4486-8807-d68afa1c020b","keywords":null,"link":"/elet/20250103_Dinoszaurusz-labnyom-lelet-Oxfordshire","timestamp":"2025. január. 03. 15:30","title":"Dinólábnyomok tömkelegét tárták fel egy angliai kőfejtőben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5e0d942-a17d-4769-82a7-3f6f4078984d","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Korszerű üzem és konyha, vendéglátó helyiség és egy lakás. Nem is tűnik soknak az ár.","shortLead":"Korszerű üzem és konyha, vendéglátó helyiség és egy lakás. Nem is tűnik soknak az ár.","id":"20250102_andriska-pekseg-kovagoors-aruljak-az-epuletet-ingatlan-kkv","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b5e0d942-a17d-4769-82a7-3f6f4078984d.jpg","index":0,"item":"9e04eb1b-4af5-4f3d-94a5-b36cf75f3445","keywords":null,"link":"/kkv/20250102_andriska-pekseg-kovagoors-aruljak-az-epuletet-ingatlan-kkv","timestamp":"2025. január. 02. 13:39","title":"Tavaly bezárt, idén már az épületét is eladnák a Balaton egyik legnépszerűbb pékségének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"253b59e1-fd06-46ef-ba1e-a179cd57b9fd","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Sussex hercegnéje séfekkel és barátokkal nevetgél, málnával tortát díszít, és mézet szüretel Kaliforniában, közben fontos életbölcsességeket oszt meg.","shortLead":"Sussex hercegnéje séfekkel és barátokkal nevetgél, málnával tortát díszít, és mézet szüretel Kaliforniában, közben...","id":"20250103_Tippekkel-es-trukkokkel-jelentkezik-a-konyhabol-Meghan-Markle-uj-musoraban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/253b59e1-fd06-46ef-ba1e-a179cd57b9fd.jpg","index":0,"item":"2db0f783-976a-4f77-8dd9-721cb7b71610","keywords":null,"link":"/elet/20250103_Tippekkel-es-trukkokkel-jelentkezik-a-konyhabol-Meghan-Markle-uj-musoraban","timestamp":"2025. január. 03. 12:59","title":"Meghan Markle konyhai tippek-trükkök műsorral jön a Netflixre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f57fda0-7bb3-491a-bbce-7359b4094529","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"111 ezer magyar dolgozik külföldön. ","shortLead":"111 ezer magyar dolgozik külföldön. ","id":"20250103_Kicsit-kevesebben-dolgoznak-Magyarorszagon-az-allaskeresok-jelentos-resze-egy-eve-nem-talal-munkat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6f57fda0-7bb3-491a-bbce-7359b4094529.jpg","index":0,"item":"e9af2408-0d3a-4e16-a7c4-d47ece4bf11b","keywords":null,"link":"/kkv/20250103_Kicsit-kevesebben-dolgoznak-Magyarorszagon-az-allaskeresok-jelentos-resze-egy-eve-nem-talal-munkat","timestamp":"2025. január. 03. 08:30","title":"Kicsit kevesebben dolgoznak Magyarországon, az álláskeresők jelentős része egy éve nem talál munkát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b84a9dc-a110-47a6-b445-c215c9721ecd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Próbafutam után már vitték is vissza a kocsiszínbe, mert még van mit toldozni rajta.","shortLead":"Próbafutam után már vitték is vissza a kocsiszínbe, mert még van mit toldozni rajta.","id":"20250103_hev-hibas-felujitas-szornyu-hang-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1b84a9dc-a110-47a6-b445-c215c9721ecd.jpg","index":0,"item":"c8a73309-99a0-4193-a1e2-0cb9c1064e82","keywords":null,"link":"/itthon/20250103_hev-hibas-felujitas-szornyu-hang-video","timestamp":"2025. január. 03. 20:02","title":"A nagy büszkén átadott, felújított HÉV szerelvénynek olyan a hangja, mintha szét akarna esni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f6182ed-b24b-443a-8a1f-38582b77ff3e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hol van az a fogyasztási szint, ami fölött már nem leszünk boldogabbak? Meglepően alacsonyan Takács-Sándor András humánökológus szerint, aki megmutatja, hogyan tudunk szembeszállni a válságba került fogyasztói társadalommal anélkül, hogy mindenestül kivonulnánk belőle. Az általa ajánlott életmód ugyan lemondásokkal járhat, de az érmének van egy másik, fontosabb oldala is: a teljesebb élet lehetősége. ","shortLead":"Hol van az a fogyasztási szint, ami fölött már nem leszünk boldogabbak? Meglepően alacsonyan Takács-Sándor András...","id":"20250104_boldogsag-titka-kulcsa-fogyasztas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9f6182ed-b24b-443a-8a1f-38582b77ff3e.jpg","index":0,"item":"9876243c-bcd8-4c76-a955-085ef0dd0b80","keywords":null,"link":"/elet/20250104_boldogsag-titka-kulcsa-fogyasztas","timestamp":"2025. január. 04. 05:50","title":"Tényleg kell az új kocsi vagy a nagyobb ház? – Az önkéntes egyszerűség lehet a boldog élet titka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3490a1ac-6f15-4f48-a2c5-eac7c1b14368","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A gyanús csomagban madzagok, egy óra és telefon is volt, robbanóanyag azonban nem.","shortLead":"A gyanús csomagban madzagok, egy óra és telefon is volt, robbanóanyag azonban nem.","id":"20250102_albomba-hegyko-templom-szilveszter-ejjel","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3490a1ac-6f15-4f48-a2c5-eac7c1b14368.jpg","index":0,"item":"871ddd82-989c-4633-9405-3ba23c9e95bf","keywords":null,"link":"/itthon/20250102_albomba-hegyko-templom-szilveszter-ejjel","timestamp":"2025. január. 02. 14:07","title":"Álbombát találtak a hegykői templom előtt szilveszter éjjelén, egy helyi férfit elfogtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]