Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"cbb66481-c6ca-4344-b2dc-62fd4f64eb39","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A volt református lelkészből lett politikus javaslata alapján Balog Zoltán exminiszter-püspök sem maradhatna a székében, de Tarr helyteleníti Gulyás Gergely miniszter és államtitkára egyházi szerepvállalását is, mert az “beleszólás” az egyház ügyeibe.","shortLead":"A volt református lelkészből lett politikus javaslata alapján Balog Zoltán exminiszter-püspök sem maradhatna...","id":"20250105_Tarr-Zoltan-a-Tisza-Part-alelnoke-szerint-itt-az-ideje-hogy-a-Reformatus-Egyhaz-zsinata-feloszlassa-magat-es-uj-egyhazi-vezetoket-valasszanak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cbb66481-c6ca-4344-b2dc-62fd4f64eb39.jpg","index":0,"item":"408a2493-5143-446e-b13e-ed2981bf2a20","keywords":null,"link":"/itthon/20250105_Tarr-Zoltan-a-Tisza-Part-alelnoke-szerint-itt-az-ideje-hogy-a-Reformatus-Egyhaz-zsinata-feloszlassa-magat-es-uj-egyhazi-vezetoket-valasszanak","timestamp":"2025. január. 05. 13:43","title":"Tarr Zoltán, a Tisza Párt alelnöke: a Református Egyház zsinata oszlassa fel magát, válasszanak új vezetőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0794c66b-38ec-4172-8e1b-81d612103dcd","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Miután Nagy Márton és minisztériuma helyretette a sajtót, hogyan kell, úgymond, “megfelelő és körültekintő” módon értelmezni a KSH adatait, a Duma Aktuál sem akart lemaradni. Litkai Gergely helyre kis sorvezetőt rittyentett, hogy mindenki világosan lássa, mik a helyesen értelmezendő új mutatók és új szándékok. Azt is megláthatjuk, mi jut eszébe a ChatGPT-nek a magyar gazdaságról, ami – ez is kiderül – egy dologban nagyon hasonlít Kovács András Péterre.","shortLead":"Miután Nagy Márton és minisztériuma helyretette a sajtót, hogyan kell, úgymond, “megfelelő és körültekintő”...","id":"20250104_duma-aktual-gazdasagi-adatok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0794c66b-38ec-4172-8e1b-81d612103dcd.jpg","index":0,"item":"d905c816-5454-4a6e-b960-395dfc8ca26b","keywords":null,"link":"/360/20250104_duma-aktual-gazdasagi-adatok","timestamp":"2025. január. 04. 19:30","title":"Nagy Márton nyomában – a Duma Aktuál útmutatója a sajtó számára, hogyan kell értelmezni a gazdasági adatokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa1aa63c-d31c-42cc-87f8-53e02bf397f6","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Két és fél éve volt az esküvő, az akkor 18 éves menyasszonynak addigra már volt egy 4 éves gyereke.","shortLead":"Két és fél éve volt az esküvő, az akkor 18 éves menyasszonynak addigra már volt egy 4 éves gyereke.","id":"20250104_kunhegyes-polgarmester-18-eves-feleseg-elhagyta","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/aa1aa63c-d31c-42cc-87f8-53e02bf397f6.jpg","index":0,"item":"268b7c46-cc48-4e81-a54b-7940b76cf60c","keywords":null,"link":"/elet/20250104_kunhegyes-polgarmester-18-eves-feleseg-elhagyta","timestamp":"2025. január. 04. 08:23","title":"Elhagyta Kunhegyes 80 éves volt fideszes polgármesterét a 60 évvel fiatalabb felesége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8bd37b1-a20b-4d68-af24-75b79d4b9fd4","c_author":"HVG","category":"360","description":"","shortLead":"","id":"20250105_hvg-han-kang-gorog-leckek-regeny-konyv-irodalom","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d8bd37b1-a20b-4d68-af24-75b79d4b9fd4.jpg","index":0,"item":"c2bb46f5-522d-45ec-a235-5ee9ad3040c3","keywords":null,"link":"/360/20250105_hvg-han-kang-gorog-leckek-regeny-konyv-irodalom","timestamp":"2025. január. 05. 16:00","title":"„Kevésen múlt, hogy meg se szülessél” – különös alaphelyzetből rugaszkodik el a Nobel-díjas Han Kang új regénye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4e3f7c4-c3ed-4bce-b5c9-50fa037f2f68","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A német kancellár a Stern hetilapnak adott interjúban válaszolt az X tulajdonosának támadásaira.","shortLead":"A német kancellár a Stern hetilapnak adott interjúban válaszolt az X tulajdonosának támadásaira.","id":"20250105_Olaf-Scholz-kiosztotta-Elon-Muskot-Ne-etesd-a-trollt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e4e3f7c4-c3ed-4bce-b5c9-50fa037f2f68.jpg","index":0,"item":"c688e238-2807-4b6f-853f-d0eb828eaaee","keywords":null,"link":"/vilag/20250105_Olaf-Scholz-kiosztotta-Elon-Muskot-Ne-etesd-a-trollt","timestamp":"2025. január. 05. 09:08","title":"\"Ne etesd a trollt!\" - Olaf Scholz kiosztotta Elon Muskot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35cd82e9-57fc-4a7b-b4cf-189c0c51310c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A bíró ugyanakkor jelezte, hogy a megválasztott elnöknek nem kell börtönbüntetésre számítania.","shortLead":"A bíró ugyanakkor jelezte, hogy a megválasztott elnöknek nem kell börtönbüntetésre számítania.","id":"20250103_trump-bunper-itelethirdetes-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/35cd82e9-57fc-4a7b-b4cf-189c0c51310c.jpg","index":0,"item":"dfc5f89a-2260-4b17-98dd-6f946cd6fa5e","keywords":null,"link":"/vilag/20250103_trump-bunper-itelethirdetes-ebx","timestamp":"2025. január. 03. 22:27","title":"Mégis elítélik Donald Trumpot a hallgatási pénzek miatt indított bűnperben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70d145bb-08a1-4b86-a596-130f2a30957b","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A 400 lóerőnél erősebb Brabus E6.0 három étvized múltán is komoly tekintélyt parancsol.","shortLead":"A 400 lóerőnél erősebb Brabus E6.0 három étvized múltán is komoly tekintélyt parancsol.","id":"20250104_6-literes-szivo-v8-cal-hodit-ez-a-32-eves-brabus-mercedes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/70d145bb-08a1-4b86-a596-130f2a30957b.jpg","index":0,"item":"220a999c-e921-4f9d-a563-47ff9166a670","keywords":null,"link":"/cegauto/20250104_6-literes-szivo-v8-cal-hodit-ez-a-32-eves-brabus-mercedes","timestamp":"2025. január. 04. 07:21","title":"6 literes szívó V8-cal hódít ez a 32 éves Brabus Mercedes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"692f60c3-ef8a-41c1-bc7a-408ad2f1f9e7","c_author":"HVG","category":"360","description":"Invazív kezelés helyett például mágneses stimuláció némíthatja el a hallucináció közben hallott fantomhangokat.","shortLead":"Invazív kezelés helyett például mágneses stimuláció némíthatja el a hallucináció közben hallott fantomhangokat.","id":"20250105_hvg-hallucinacio-skizofrenia-hallas-fantomhangok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/692f60c3-ef8a-41c1-bc7a-408ad2f1f9e7.jpg","index":0,"item":"1188ddd7-b9f2-4924-bbc6-13407d30ebc1","keywords":null,"link":"/360/20250105_hvg-hallucinacio-skizofrenia-hallas-fantomhangok","timestamp":"2025. január. 05. 10:45","title":"Változást hozhat a skizofrénia kezelésében, amire most rájöttek kínai kutatók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]