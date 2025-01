Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"2c139296-4f88-4dcf-b6a6-e173b1281dbb","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A magyar gazdaság szorult helyzetben van, a lakosság szenved az inflációtól, és a miniszterelnök épp most lemondott arról, hogy országa kapjon egymilliárd eurót az Európai Uniótól. Válaszul az ellenzék új választásokat követel, továbbá fontos szövetségesek fordíthatnak hátat az országnak. Így összegzi a helyzetet Philipp Fritz, aki Varsóból tudósít Közép- és Kelet-Európáról.","shortLead":"A magyar gazdaság szorult helyzetben van, a lakosság szenved az inflációtól, és a miniszterelnök épp most lemondott...","id":"20250104_Die-Welt-Orban-Magyar-EU","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2c139296-4f88-4dcf-b6a6-e173b1281dbb.jpg","index":0,"item":"f85c7b94-be3d-45e8-8f4d-f8c63eba00df","keywords":null,"link":"/360/20250104_Die-Welt-Orban-Magyar-EU","timestamp":"2025. január. 04. 06:30","title":"Die Welt-értékelés: Ugrott az egymilliárd euró és most esélyt érez Orbán félelmetes ellenfele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"152cc641-c377-4f79-8118-fa335d9f727c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nem sokkal a beiktatása előtt, és nem sokkal Orbán Viktor hasonló látogatása után kereste fel Giorgia Meloni olasz kormányfő Donald Trumpot floridai birtokán. Szóba került köztük az ukrajnai háború, a Közel-Kelet és gazdasági témák is.","shortLead":"Nem sokkal a beiktatása előtt, és nem sokkal Orbán Viktor hasonló látogatása után kereste fel Giorgia Meloni olasz...","id":"20250105_Orban-utan-Meloni-is-Floridaba-ment-Trumphoz-aki-fantasztikus-nonek-nevezte-az-olasz-miniszterelnokot","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/152cc641-c377-4f79-8118-fa335d9f727c.jpg","index":0,"item":"1d3858a1-0b78-4787-b977-5514d1e48c95","keywords":null,"link":"/vilag/20250105_Orban-utan-Meloni-is-Floridaba-ment-Trumphoz-aki-fantasztikus-nonek-nevezte-az-olasz-miniszterelnokot","timestamp":"2025. január. 05. 09:36","title":"Meloni is Floridába ment Trumphoz, aki “fantasztikus nőnek” nevezte az olasz miniszterelnököt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"156da1e3-15e2-4ad8-90a6-47f3cc6445a1","c_author":"hvg.hu","category":"hvgkonyvek","description":"A rizottó az olasz konyha egyik legváltozatosabb és legkedveltebb fogása, amely számtalan formában elkészíthető. Íme néhány főzési tipp Maxine Clark gasztronómiai szakíró és főzőtanár Rizottó című könyvéből. Részlet.","shortLead":"A rizottó az olasz konyha egyik legváltozatosabb és legkedveltebb fogása, amely számtalan formában elkészíthető. Íme...","id":"20250104_Ime-7-alaptipp-a-tokeletes-rizotto-elkeszitesehez","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/156da1e3-15e2-4ad8-90a6-47f3cc6445a1.jpg","index":0,"item":"37aca7cd-e030-4472-8dbf-b6f3e5af5251","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20250104_Ime-7-alaptipp-a-tokeletes-rizotto-elkeszitesehez","timestamp":"2025. január. 04. 19:15","title":"Íme 7 alaptipp a tökéletes rizottó elkészítéséhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"773edea8-0ac9-4339-87ff-ce428900a9d7","c_author":"Pavló Péter","category":"360","description":"1859-ben olyan erős napkitörés történt, hogy a Napból kiáramló részecskék miatt kigyulladtak az akkor elterjedőben lévő távíróberendezések. Emiatt sokan úgy vélik, egy hasonló esemény ma, amikor a technológia jóval nagyobb mértékben átszőtte a mindennapokat, valóságos összeomlást váltana ki a társadalom mindennapi működésében. A kockázat nem nulla, de azért van mivel hűteni a kedélyeket.","shortLead":"1859-ben olyan erős napkitörés történt, hogy a Napból kiáramló részecskék miatt kigyulladtak az akkor elterjedőben lévő...","id":"20250104_napkitores-napciklus-nap-fold-koronakidobodas-technologiai-osszeomlas-carrington-esemeny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/773edea8-0ac9-4339-87ff-ce428900a9d7.jpg","index":0,"item":"13be9c8e-67c4-4416-9b64-d8d5759d6c07","keywords":null,"link":"/360/20250104_napkitores-napciklus-nap-fold-koronakidobodas-technologiai-osszeomlas-carrington-esemeny","timestamp":"2025. január. 04. 15:30","title":"Tényleg apokalipszist okozhat egy erős napkitörés? Valójában mekkora veszélyben van a Föld?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9cfdc58-6ebb-48f1-b4e0-7e9126ee2586","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Samszúd bin Dzsabbar egyedül cselekedett, de a szakemberek szerint félő, hogy lesznek követői.","shortLead":"Samszúd bin Dzsabbar egyedül cselekedett, de a szakemberek szerint félő, hogy lesznek követői.","id":"20250103_new-orleans-merenylet-fbi","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d9cfdc58-6ebb-48f1-b4e0-7e9126ee2586.jpg","index":0,"item":"c168234b-4e72-48c8-8e71-5cd8d4495666","keywords":null,"link":"/vilag/20250103_new-orleans-merenylet-fbi","timestamp":"2025. január. 03. 20:48","title":"A hatóságok attól tartanak, hogy lesznek, akik követik majd a New Orleans-i merénylő példáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84c02252-08e5-4384-8619-b717edbf5bd9","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Bár a japánok kedvelt vízitormája, a wasabi (vaszabi) közismerten csípős, azért egy olyan mellékhatására, amit egy izraeli nő akaratán kívül is megtapasztalt pár éve, nemigen gondolnánk. De úgy is fogalmazhatnánk: ha túl sok wasabit eszel, összetörhet a szíved.","shortLead":"Bár a japánok kedvelt vízitormája, a wasabi (vaszabi) közismerten csípős, azért egy olyan mellékhatására, amit...","id":"20250104_osszetort-sziv-szindroma-tul-sok-wasabi-vaszabi-japan-torma","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/84c02252-08e5-4384-8619-b717edbf5bd9.jpg","index":0,"item":"6084efa9-ea9e-47dd-b09b-fd401ffe6331","keywords":null,"link":"/tudomany/20250104_osszetort-sziv-szindroma-tul-sok-wasabi-vaszabi-japan-torma","timestamp":"2025. január. 04. 14:03","title":"Az első pillanatban szívinfarktusnak tűnt, de aztán kiderült, hogy összetört egy nő szíve, mert túl sok wasabit evett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbd3715a-80f6-44ee-9427-253286fb8903","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Benjámin Netanjahu pontos utasításokat adott a tárgyalások lefolytatására.","shortLead":"Benjámin Netanjahu pontos utasításokat adott a tárgyalások lefolytatására.","id":"20250104_ujrakezdik-a-targyalasokat-a-tuszok-elengedeserol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bbd3715a-80f6-44ee-9427-253286fb8903.jpg","index":0,"item":"8e7c64ff-d03c-4d33-9db9-8cd3a8961caa","keywords":null,"link":"/vilag/20250104_ujrakezdik-a-targyalasokat-a-tuszok-elengedeserol","timestamp":"2025. január. 04. 21:14","title":"Újrakezdik a tárgyalásokat az izraeli túszok elengedéséről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"712b134c-c406-44ab-9378-daa3ab703115","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Megvolt az első idei sorsolás.","shortLead":"Megvolt az első idei sorsolás.","id":"20250104_Megvannak-az-otos-lotto-nyeroszamai","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/712b134c-c406-44ab-9378-daa3ab703115.jpg","index":0,"item":"0efc4046-0444-46de-86ce-ce6d364c41d0","keywords":null,"link":"/kkv/20250104_Megvannak-az-otos-lotto-nyeroszamai","timestamp":"2025. január. 04. 20:00","title":"Megvannak az ötös lottó nyerőszámai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]