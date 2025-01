Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"e14c180d-4744-4213-bc81-e44d8d06c861","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A magyar miniszterelnök egy helyi újság információi szerint az indiai Kerala államban tartózkodik éppen családjával, míg Robert Fico egy vietnami luxushotelben múlatja idejét. A kettő közti hasonlóság az, hogy hivatalosan egyiket sem kommunikálták, Orbán téli nyaralását viszont nem is cáfolták.","shortLead":"A magyar miniszterelnök egy helyi újság információi szerint az indiai Kerala államban tartózkodik éppen családjával...","id":"20250104_orban-viktor-indiaban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e14c180d-4744-4213-bc81-e44d8d06c861.jpg","index":0,"item":"e6acfdc7-d4b7-40cd-b41e-e78cee5720e4","keywords":null,"link":"/itthon/20250104_orban-viktor-indiaban","timestamp":"2025. január. 04. 13:00","title":"Dél-Indiában kapták lencsevégre Orbán Viktort, magánúton lehet ott családjával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26d118c3-b9db-428c-bba8-5aab381bbcd9","c_author":"Kovács Bálint","category":"kultura","description":"Milyen egy fiatal leszbikus nő élete 2024-ben Magyarországon: a szégyenről, a gyerekvállalás kínzó vágyáról, a rejtőzködésről, a propaganda és a gyűlöletbeszéd hatásairól és azokról a szerelmes pillanatokról szól Kupihár Rebeka A heterók istenéhez című verseskötete, amik miatt mégis megéri. Interjú.","shortLead":"Milyen egy fiatal leszbikus nő élete 2024-ben Magyarországon: a szégyenről, a gyerekvállalás kínzó vágyáról...","id":"20250104_kupihar-rebeka-a-heterok-istenehez-interju-leszbikus-vers-lmbtq-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/26d118c3-b9db-428c-bba8-5aab381bbcd9.jpg","index":0,"item":"07daae5f-7329-4f13-8d27-376bf96f78fa","keywords":null,"link":"/kultura/20250104_kupihar-rebeka-a-heterok-istenehez-interju-leszbikus-vers-lmbtq-ebx","timestamp":"2025. január. 04. 20:00","title":"„Magyarország egy süllyedő hajó, de ez a kedvenc hajóm a világon”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8bd37b1-a20b-4d68-af24-75b79d4b9fd4","c_author":"HVG","category":"360","description":"","shortLead":"","id":"20250105_hvg-han-kang-gorog-leckek-regeny-konyv-irodalom","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d8bd37b1-a20b-4d68-af24-75b79d4b9fd4.jpg","index":0,"item":"c2bb46f5-522d-45ec-a235-5ee9ad3040c3","keywords":null,"link":"/360/20250105_hvg-han-kang-gorog-leckek-regeny-konyv-irodalom","timestamp":"2025. január. 05. 16:00","title":"„Kevésen múlt, hogy meg se szülessél” – különös alaphelyzetből rugaszkodik el a Nobel-díjas Han Kang új regénye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9840840-3d54-47b1-9d23-e836ccf1854e","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Az Amerikai Egyesült Államok legmagasabb kort megért elnöke volt. ","shortLead":"Az Amerikai Egyesült Államok legmagasabb kort megért elnöke volt. ","id":"20250104_Megkezdodott-Jimmy-Carter-tobb-napos-bucsuztatasa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c9840840-3d54-47b1-9d23-e836ccf1854e.jpg","index":0,"item":"57fdfa13-779b-4bdd-b161-554ab8d8fd54","keywords":null,"link":"/vilag/20250104_Megkezdodott-Jimmy-Carter-tobb-napos-bucsuztatasa","timestamp":"2025. január. 04. 20:34","title":"Megkezdődött Jimmy Carter több napos búcsúztatása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6875e49-7da6-4a70-98a5-748932320759","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Két nappal az Aszad-rezsim december eleji bukása után már a menekültek hazaküldéséről beszéltek, most ezt a belügyminiszter is megerősítette. Februárban előrehozott választások lesznek, és a migrációt tekintik a németek a második legnagyobb problémának.","shortLead":"Két nappal az Aszad-rezsim december eleji bukása után már a menekültek hazaküldéséről beszéltek, most ezt...","id":"20250105_Nemetorszagban-tartozkodo-sziriaiaknak-vissza-kell-terniuk-hazajukba-jelentette-ki-a-nemet-belugyminiszter","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b6875e49-7da6-4a70-98a5-748932320759.jpg","index":0,"item":"534eb5e4-60b8-40e7-afe6-d6826e00bdc6","keywords":null,"link":"/vilag/20250105_Nemetorszagban-tartozkodo-sziriaiaknak-vissza-kell-terniuk-hazajukba-jelentette-ki-a-nemet-belugyminiszter","timestamp":"2025. január. 05. 10:51","title":"A Németországban tartózkodó szíriaiaknak haza kell térniük a német belügyminiszter szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4b81b78-094d-41eb-8be0-ec5915b8a738","c_author":"Tiszai Balázs","category":"gazdasag","description":"Lekordonozták a Halászbástyát, hogy pénzt szedjenek a dunai panorámáért, aztán a közfelháborodás elsöpörte az egészet. Történelmi csúcsra ért a magyar háztartások eladósodottsága, miközben milliárdokat pumpálnak az Eximbankba. Egyre furcsább Mészáros Lőrinc exvejének kartellügye, Tiborcz István győri üzlettársa deszkával és cukorkával repül rá Paksra, Nagy Márton testvérének köre meg napelemparkot épít. Merre lesz a Mere? Ez a HVG első heti gazdasági összefoglalója 2025-ben.","shortLead":"Lekordonozták a Halászbástyát, hogy pénzt szedjenek a dunai panorámáért, aztán a közfelháborodás elsöpörte az egészet...","id":"20250105_Es-akkor-dunai-kilatas-ezeroter-erdekel-Bastya-heti-gazdasagi-osszefoglalo-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c4b81b78-094d-41eb-8be0-ec5915b8a738.jpg","index":0,"item":"59db6616-780a-4bab-8950-90180618f7e4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250105_Es-akkor-dunai-kilatas-ezeroter-erdekel-Bastya-heti-gazdasagi-osszefoglalo-ebx","timestamp":"2025. január. 05. 07:00","title":"És akkor dunai kilátás ezerötér' érdekel, Bástya?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"edcff488-c8a9-4527-a6e8-fd6415f69aec","c_author":"Balizs Benedek","category":"sport","description":"Nagyon simán verte meg a döntőben Michael van Gerwent.","shortLead":"Nagyon simán verte meg a döntőben Michael van Gerwent.","id":"20250103_darts-vilagbajnoksag-donto-tortenelem-luke-littler-michael-van-gerwen-elo-kozvetites-percrol-percre-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/edcff488-c8a9-4527-a6e8-fd6415f69aec.jpg","index":0,"item":"66c684b2-86e5-4603-b13a-042a0d9c2318","keywords":null,"link":"/sport/20250103_darts-vilagbajnoksag-donto-tortenelem-luke-littler-michael-van-gerwen-elo-kozvetites-percrol-percre-ebx","timestamp":"2025. január. 03. 20:55","title":"Luke Littler megcsinálta, ő lett minden idők legfiatalabb dartsvilágbajnoka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1893beee-8f3a-4a25-b825-3165f58df751","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pest megyében 247 praxis üres, Budapesten 191 rendelőben nincs orvos. Kincses Gyula, a Magyar Orvosi Kamara volt elnöke jelezte, hogy országszerte 940 orvosi praxis betöltetlen, 114-gyel több, mint tavaly. Eközben a lakosság az egészségügyi kiadásának 25 százalékát saját zsebből fizette, ami jóval több, mint az EU-átlag.","shortLead":"Pest megyében 247 praxis üres, Budapesten 191 rendelőben nincs orvos. Kincses Gyula, a Magyar Orvosi Kamara volt elnöke...","id":"20250105_Komolyan-aggodhatnak-az-orvosi-ellatas-miatt-a-Budapesten-es-Pest-megyeben-elok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1893beee-8f3a-4a25-b825-3165f58df751.jpg","index":0,"item":"fb97fe0a-6e49-49f8-a3f4-9785beff9cfd","keywords":null,"link":"/itthon/20250105_Komolyan-aggodhatnak-az-orvosi-ellatas-miatt-a-Budapesten-es-Pest-megyeben-elok","timestamp":"2025. január. 05. 14:24","title":"Komolyan aggódhatnak az orvosi ellátás miatt a Budapesten és Pest megyében élők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]