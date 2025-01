Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"3d1e874b-6315-4f1b-b03d-907e655d11fd","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Noha a műsor követői botrányosnak tartják a történteket, többségük feltehetően így is nézni fogja az utolsó részt.","shortLead":"Noha a műsor követői botrányosnak tartják a történteket, többségük feltehetően így is nézni fogja az utolsó részt.","id":"20250105_Oriasi-baki-ido-elott-kiderult-a-TV2-Hazassag-elso-latasra-cimu-musor-vegeredmenye","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3d1e874b-6315-4f1b-b03d-907e655d11fd.jpg","index":0,"item":"53d567d4-d28b-42c6-ac5a-83dd5da87e26","keywords":null,"link":"/elet/20250105_Oriasi-baki-ido-elott-kiderult-a-TV2-Hazassag-elso-latasra-cimu-musor-vegeredmenye","timestamp":"2025. január. 05. 15:53","title":"Óriási baki: idő előtt kiderült a TV2 Házasság első látásra című műsor végeredménye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c09853f4-f611-4093-9fcc-684755615309","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy új kutatás eredményei alapján ideje lehet egy kis mozgást is beiktatni a mindennapokba a sok ülés mellé – a szív- és érrendszeri okokból bekövetkező halálozás kockázatát ugyanis akár 34 százalékkal is növelheti, ha valaki rendszeresen ülőmunkát végez.","shortLead":"Egy új kutatás eredményei alapján ideje lehet egy kis mozgást is beiktatni a mindennapokba a sok ülés mellé – a szív...","id":"20240104_ulomunka-sok-ules-korai-halalozas-kockazata-sziv-es-errendszeri-kardiovaszkularis-megbetegedes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c09853f4-f611-4093-9fcc-684755615309.jpg","index":0,"item":"4357bbe4-5d3e-4710-9c40-f18bdae51596","keywords":null,"link":"/tudomany/20240104_ulomunka-sok-ules-korai-halalozas-kockazata-sziv-es-errendszeri-kardiovaszkularis-megbetegedes","timestamp":"2025. január. 04. 08:03","title":"16%-kal növeli a korai halál kockázatát, mégis rengetegen csinálják – mi az?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8b8bf86-b4d5-48fe-8f51-d0ba04483c40","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az év első hatoslottó-sorsolásán nem volt telitalálatos szelvény.","shortLead":"Az év első hatoslottó-sorsolásán nem volt telitalálatos szelvény.","id":"20250105_hatos-lotto-lottoszamok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e8b8bf86-b4d5-48fe-8f51-d0ba04483c40.jpg","index":0,"item":"27b00a1b-9a77-44e1-9af1-0443241fbf65","keywords":null,"link":"/itthon/20250105_hatos-lotto-lottoszamok","timestamp":"2025. január. 05. 18:16","title":"Ezekkel a számokkal lehetett tarolni a hatos lottón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce30f51c-0682-4dc7-b71d-a98433841d82","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Itoka Tomito 1908 májusában született.","shortLead":"Itoka Tomito 1908 májusában született.","id":"20250104_itoka-tomiko-vilag-legidosebb-embere-meghalt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ce30f51c-0682-4dc7-b71d-a98433841d82.jpg","index":0,"item":"97d4ca6b-1c10-413f-96a2-58f9250c4a2e","keywords":null,"link":"/vilag/20250104_itoka-tomiko-vilag-legidosebb-embere-meghalt","timestamp":"2025. január. 04. 13:31","title":"Meghalt a világ legidősebb embere, 116 éves volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8bd37b1-a20b-4d68-af24-75b79d4b9fd4","c_author":"HVG","category":"360","description":"","shortLead":"","id":"20250105_hvg-han-kang-gorog-leckek-regeny-konyv-irodalom","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d8bd37b1-a20b-4d68-af24-75b79d4b9fd4.jpg","index":0,"item":"c2bb46f5-522d-45ec-a235-5ee9ad3040c3","keywords":null,"link":"/360/20250105_hvg-han-kang-gorog-leckek-regeny-konyv-irodalom","timestamp":"2025. január. 05. 16:00","title":"„Kevésen múlt, hogy meg se szülessél” – különös alaphelyzetből rugaszkodik el a Nobel-díjas Han Kang új regénye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e917873-75df-4a0e-a651-f24e23f54edb","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Az épülethez 2,5 hektáros telek tartozik, az ára sok milliárd forint lehet.","shortLead":"Az épülethez 2,5 hektáros telek tartozik, az ára sok milliárd forint lehet.","id":"20250104_hvg-Gschwindt-Tory-villa-gyermekvedelmi-hivatal-irodahaz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2e917873-75df-4a0e-a651-f24e23f54edb.jpg","index":0,"item":"bfebebed-c464-4267-8ebd-51f4c7585c27","keywords":null,"link":"/360/20250104_hvg-Gschwindt-Tory-villa-gyermekvedelmi-hivatal-irodahaz","timestamp":"2025. január. 04. 08:30","title":"Gyermekvédelmi hivatal után irodaház lesz a magyar pezsgőgyáros budai szecessziós villája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"407b49b8-9342-4c4a-b72a-b99f61a04544","c_author":"Farkas Zoltán","category":"360","description":"A magyar gazdaság 2025-ben növekedésnek indul, kérdés, mennyire tempósan. A keresetek átlagos vásárlóereje biztosan nő, a nyugdíjaké viszont majdnem az év egészében csökken, a forint értékállóságát pedig a jegybank új elnökének kellene megőriznie.","shortLead":"A magyar gazdaság 2025-ben növekedésnek indul, kérdés, mennyire tempósan. A keresetek átlagos vásárlóereje biztosan nő...","id":"20250104_hvg-magyar-gazdasag-2025-ugras-helyett-kapaszkodas-valtozo-szereposztas-vegletek_kozott-mnb-nagy-marton","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/407b49b8-9342-4c4a-b72a-b99f61a04544.jpg","index":0,"item":"09883cab-abb7-4c55-8907-17335cb8b916","keywords":null,"link":"/360/20250104_hvg-magyar-gazdasag-2025-ugras-helyett-kapaszkodas-valtozo-szereposztas-vegletek_kozott-mnb-nagy-marton","timestamp":"2025. január. 04. 07:00","title":"Orbán repülőrajtot ígért a magyar gazdaságban, de van itt pár probléma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"706515b9-5b81-47c3-81bb-4540058a50d3","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A szociáldemokraták szerint a Néppárt a dolgozók és a nyugdíjasok kárára akarja betömni a költségvetési hiányt.","shortLead":"A szociáldemokraták szerint a Néppárt a dolgozók és a nyugdíjasok kárára akarja betömni a költségvetési hiányt.","id":"20250104_ausztria-koalicios-targyalasok-nehammer-lemond","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/706515b9-5b81-47c3-81bb-4540058a50d3.jpg","index":0,"item":"536f5a53-38fc-4e5c-93d7-81135d2f4185","keywords":null,"link":"/vilag/20250104_ausztria-koalicios-targyalasok-nehammer-lemond","timestamp":"2025. január. 04. 19:48","title":"Nehammer lemond az ÖVP vezetéséről és a kancellári tisztségről is, miután elakadtak a tárgyalások az Osztrák Néppárt és a szociáldemokraták közt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]