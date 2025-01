Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"1893beee-8f3a-4a25-b825-3165f58df751","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pest megyében 247 praxis üres, Budapesten 191 rendelőben nincs orvos. Kincses Gyula, a Magyar Orvosi Kamara volt elnöke jelezte, hogy országszerte 940 orvosi praxis betöltetlen, 114-gyel több, mint tavaly. Eközben a lakosság az egészségügyi kiadásának 25 százalékát saját zsebből fizette, ami jóval több, mint az EU-átlag.","shortLead":"Pest megyében 247 praxis üres, Budapesten 191 rendelőben nincs orvos. Kincses Gyula, a Magyar Orvosi Kamara volt elnöke...","id":"20250105_Komolyan-aggodhatnak-az-orvosi-ellatas-miatt-a-Budapesten-es-Pest-megyeben-elok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1893beee-8f3a-4a25-b825-3165f58df751.jpg","index":0,"item":"fb97fe0a-6e49-49f8-a3f4-9785beff9cfd","keywords":null,"link":"/itthon/20250105_Komolyan-aggodhatnak-az-orvosi-ellatas-miatt-a-Budapesten-es-Pest-megyeben-elok","timestamp":"2025. január. 05. 14:24","title":"Komolyan aggódhatnak az orvosi ellátás miatt a Budapesten és Pest megyében élők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3803f559-f62c-4774-ba53-bdc2a729a5aa","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A 62 éves híresség köszönőbeszédében elmondta, azt hitte, soha nem fog díjat kapni, mert ő csak egy „popcornszínésznő”. A részben Magyarországon, Adrien Brody főszereplésével forgatott A brutalista több fontos díjat is behúzott. ","shortLead":"A 62 éves híresség köszönőbeszédében elmondta, azt hitte, soha nem fog díjat kapni, mert ő csak...","id":"20250106_golden-globe-2026-demi-moore-adrian-brody-emilia-perez","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3803f559-f62c-4774-ba53-bdc2a729a5aa.jpg","index":0,"item":"9e45a315-3830-48e4-b484-f30f070fed36","keywords":null,"link":"/kultura/20250106_golden-globe-2026-demi-moore-adrian-brody-emilia-perez","timestamp":"2025. január. 06. 07:40","title":"Demi Moore vihette haza a legjobb színésznőnek járó Golden Globe díjat, a magyar építészről szóló film is tarolt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7354b3d9-e211-43a1-aa32-9adc3caba347","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"A tükröződésmentes tévé a jelen, a tévénézésen jócskán túlmutató készülék pedig a nagyon közeli jövő a Samsung szerint. A vállalat a CES 2025 kiállításon mutatta be a Samsung Vision AI-t, azt a rendszert, amely reményei szerint a filmek, sorozatok és tévéműsorok világából egy „adaptív és intelligens otthoni társsá” teheti a tévékészülékeket.","shortLead":"A tükröződésmentes tévé a jelen, a tévénézésen jócskán túlmutató készülék pedig a nagyon közeli jövő a Samsung szerint...","id":"20250106_samsung-vision-ai-tv-kepernyok-mesterseges-intelligencia-tevezes-first-look-ces-2025","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7354b3d9-e211-43a1-aa32-9adc3caba347.jpg","index":0,"item":"dc284ca2-773a-4af0-8c0c-420d37b5d098","keywords":null,"link":"/tudomany/20250106_samsung-vision-ai-tv-kepernyok-mesterseges-intelligencia-tevezes-first-look-ces-2025","timestamp":"2025. január. 06. 08:33","title":"„A tévé nem arról fog szólni, ami megy rajta, hanem arról, aki nézi”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56d8c3f6-e6e5-4b3d-8525-6f8534018097","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Ilyen szintű csődhullám utoljára a 2009-es pénzügyi világválság idején volt az országban, de akkor a fizetésképtelenné váló társaságok túlnyomó része mikrovállalkozás volt.","shortLead":"Ilyen szintű csődhullám utoljára a 2009-es pénzügyi világválság idején volt az országban, de akkor a fizetésképtelenné...","id":"20250106_nemetorszag-vallalkozas-csod","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/56d8c3f6-e6e5-4b3d-8525-6f8534018097.jpg","index":0,"item":"e0c2677a-7386-4d03-ab66-a618af24c7a1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250106_nemetorszag-vallalkozas-csod","timestamp":"2025. január. 06. 11:54","title":"Havonta 1400 cég ment csődbe tavaly Németországban, közülük sok nagyvállalat volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95252c1c-d6f2-4b15-a8a5-917ce2b00d29","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A forint gyengülése szinte azonnal jelentkezik is a kutakon. ","shortLead":"A forint gyengülése szinte azonnal jelentkezik is a kutakon. ","id":"20250106_uzemanyag-ar-emelkedes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/95252c1c-d6f2-4b15-a8a5-917ce2b00d29.jpg","index":0,"item":"0b585506-e6b7-4d29-99b2-53ea0ae08482","keywords":null,"link":"/cegauto/20250106_uzemanyag-ar-emelkedes","timestamp":"2025. január. 06. 10:31","title":"Megint emelkednek az üzemanyagárak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78448c03-4ffa-40f4-8fa8-9c69a0c6059c","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A nő nem viselt kendőt a repülőtéren, de szerzett magának egyet.","shortLead":"A nő nem viselt kendőt a repülőtéren, de szerzett magának egyet.","id":"20250106_imam-turban-iran-repuloter-hidzsab","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/78448c03-4ffa-40f4-8fa8-9c69a0c6059c.jpg","index":0,"item":"32147e1b-a000-4822-9cc5-f48e1a83c4d6","keywords":null,"link":"/elet/20250106_imam-turban-iran-repuloter-hidzsab","timestamp":"2025. január. 06. 15:46","title":"Letépte egy imám fejéről a turbánt, abból készített egy nő kendőt a teheráni reptéren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57a0fa96-d6ef-4b7d-a119-e30c63075f45","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Nehezen, vagy sehogy nem indul el a kamera a legutóbbi iOS-frissítés óta, erről panaszkodnak egyre többen a neten. ","shortLead":"Nehezen, vagy sehogy nem indul el a kamera a legutóbbi iOS-frissítés óta, erről panaszkodnak egyre többen a neten. ","id":"20250106_apple-iphone-ios-18-frissites-hiba-kamera-nem-mukodik","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/57a0fa96-d6ef-4b7d-a119-e30c63075f45.jpg","index":0,"item":"9325f8f0-3271-4c58-8f8c-70870084d700","keywords":null,"link":"/tudomany/20250106_apple-iphone-ios-18-frissites-hiba-kamera-nem-mukodik","timestamp":"2025. január. 06. 17:03","title":"Komoly hibát tapasztal sok iPhone-os, frissítés után nem működik a kamera","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d32f0d8f-2a13-48c9-9bc8-5244d6beace5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A story.hu iparági forrásokra hivatkozva úgy tudja, hogy a TV2-nél szereplő egykori luxusfeleség a konkurens csatorna új realityjét vezetheti. ","shortLead":"A story.hu iparági forrásokra hivatkozva úgy tudja, hogy a TV2-nél szereplő egykori luxusfeleség a konkurens csatorna...","id":"20250106_Kollo-Babett-RTL-Exek-csataja-musorvezeto-TV2-konkurencia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d32f0d8f-2a13-48c9-9bc8-5244d6beace5.jpg","index":0,"item":"c666d3b5-1333-4b01-9246-6cf232390938","keywords":null,"link":"/elet/20250106_Kollo-Babett-RTL-Exek-csataja-musorvezeto-TV2-konkurencia","timestamp":"2025. január. 06. 15:50","title":"Az RTL-hez igazol a TV2 egyik arca","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]