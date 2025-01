Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"6597382c-d3d6-4847-a0dd-47f82d46c957","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A miniszter elleni szankcióval biztosítják, hogy korrupciós tevékenységéhez ne használhassa fel az amerikai pénzügyi rendszert – közölték.","shortLead":"A miniszter elleni szankcióval biztosítják, hogy korrupciós tevékenységéhez ne használhassa fel az amerikai pénzügyi...","id":"20250107_rogan-szankcio-amerikai-kulugy-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6597382c-d3d6-4847-a0dd-47f82d46c957.jpg","index":0,"item":"ef438dc2-27b5-47c8-8c84-12eccbdc62e4","keywords":null,"link":"/itthon/20250107_rogan-szankcio-amerikai-kulugy-ebx","timestamp":"2025. január. 07. 17:42","title":"Az amerikai külügy szerint Rogán Antal jelképezi az állam foglyul ejtését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b13faac5-5b78-436e-8797-2441d7b33151","c_author":"HVG","category":"sport","description":"A Tottenham elleni meccset is kihagyhatja a magyar válogatott.","shortLead":"A Tottenham elleni meccset is kihagyhatja a magyar válogatott.","id":"20250107_arne-slot-szoboszlai-dominik-tottenham","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b13faac5-5b78-436e-8797-2441d7b33151.jpg","index":0,"item":"7ede8872-0619-4fc5-8c68-df242c5eee1b","keywords":null,"link":"/sport/20250107_arne-slot-szoboszlai-dominik-tottenham","timestamp":"2025. január. 07. 14:39","title":"Arne Slot: Kétlem, hogy Szoboszlai pályára tudna lépni a következő meccsen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd630642-e838-43d0-8c3a-b12cbb2f1595","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A transzplantációs műtéte sikeres volt, azonban hónapokkal később a férfinél a rák egy agresszív és előrehaladott formája alakult ki. Az eset annyira ritka, hogy nem is állnak rendelkezésre statisztikák a témában.","shortLead":"A transzplantációs műtéte sikeres volt, azonban hónapokkal később a férfinél a rák egy agresszív és előrehaladott...","id":"20250107_majrak-majatultetes-donor","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dd630642-e838-43d0-8c3a-b12cbb2f1595.jpg","index":0,"item":"45171f2a-83a4-40f5-acb9-4233acaa7ff5","keywords":null,"link":"/elet/20250107_majrak-majatultetes-donor","timestamp":"2025. január. 07. 14:20","title":"Májátültetéssel lett rákos, és meghalt egy arizonai férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d675f22-5a0c-4ee9-85b1-fcded3992b5a","c_author":"4iG Nyrt.","category":"brandchannel","description":"Egy fontos társadalmi jelenségre, az idősebb korosztály láthatatlanságára hívja fel a figyelmet idei karácsonyi kampányában a Vodafone Magyarország. A szolgáltató egy szívmelengető, elgondolkodtató ünnepi reklámfilmben dolgozza fel ezt az aktuális témát, amelyben Szacsvay László, Oszvald Marika és Székely B. István egy különleges városi kalandra indulnak. A karácsonyi felhívás célja, hogy új megvilágításba helyezze az időskor és a digitális világ kapcsolatát.","shortLead":"Egy fontos társadalmi jelenségre, az idősebb korosztály láthatatlanságára hívja fel a figyelmet idei karácsonyi...","id":"20241126_4iG_Vodafone-Az-idoskor-nem-lathatatlan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7d675f22-5a0c-4ee9-85b1-fcded3992b5a.jpg","index":0,"item":"35bda2be-bc47-4abf-a680-768da18f8c0e","keywords":null,"link":"/brandchannel/20241126_4iG_Vodafone-Az-idoskor-nem-lathatatlan","timestamp":"2025. január. 07. 10:30","title":"Az időskor nem láthatatlan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"4iG Group","c_partnerlogo":"c5551a2f-f095-4389-9a27-544a500cfee1","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"d5dbb6e7-dc8a-4908-ba2c-688b4f2e1c47","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az éjszaka, lefekvéskor hallható, nyugtalanító, ritmikus dobogás legtöbbször teljesen természetes okra vezethető vissza, de vannak esetek, amikor nem árt alaposabban kivizsgáltatnunk magunkat.","shortLead":"Az éjszaka, lefekvéskor hallható, nyugtalanító, ritmikus dobogás legtöbbször teljesen természetes okra vezethető...","id":"20250107_fulzugas-fekve-oka-kezelese-szivveres","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d5dbb6e7-dc8a-4908-ba2c-688b4f2e1c47.jpg","index":0,"item":"9a517fc1-4baa-4e62-ab7a-934be1a917bb","keywords":null,"link":"/elet/20250107_fulzugas-fekve-oka-kezelese-szivveres","timestamp":"2025. január. 07. 05:50","title":"Kell-e aggódnunk, ha halljuk a saját szívdobogásunkat?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20aa5a7b-35a8-477c-85be-ba7efdb73549","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Több mint félórás küzdelemben sikerült újraéleszteni a diákot.","shortLead":"Több mint félórás küzdelemben sikerült újraéleszteni a diákot.","id":"20250108_iskola-szivmegallas-16-eves-lany-szarvas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/20aa5a7b-35a8-477c-85be-ba7efdb73549.jpg","index":0,"item":"2624718e-c495-440a-ae36-d1902aaa1f05","keywords":null,"link":"/itthon/20250108_iskola-szivmegallas-16-eves-lany-szarvas","timestamp":"2025. január. 08. 05:58","title":"Az iskola bejáratánál állt meg a szíve egy 16 éves lánynak Szarvason","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4cd1578e-08aa-4f27-98f6-1b41d18172c0","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"„Együtt ez milyen nagyszerű nemzet lehetne!” – fogalmazódott meg Trumpban Justin Trudeau kanadai miniszterelnök lemondása után.","shortLead":"„Együtt ez milyen nagyszerű nemzet lehetne!” – fogalmazódott meg Trumpban Justin Trudeau kanadai miniszterelnök...","id":"20250107_donald-trump-kanada-justin-trudeau","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4cd1578e-08aa-4f27-98f6-1b41d18172c0.jpg","index":0,"item":"f288c460-72c7-4253-b387-4d26a15b7e19","keywords":null,"link":"/vilag/20250107_donald-trump-kanada-justin-trudeau","timestamp":"2025. január. 07. 05:19","title":"Grönland után Kanadára is szemet vetett Donald Trump","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e9c56a6-b23a-4925-8124-03c320914d7d","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Az autós a közútkezelő furgonjának is nekicsapódott. ","shortLead":"Az autós a közútkezelő furgonjának is nekicsapódott. ","id":"20250107_Helyszineles-rendor-figyelmetlen-autos-gazolas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6e9c56a6-b23a-4925-8124-03c320914d7d.jpg","index":0,"item":"a717064b-557a-46dc-9205-1b5adf81f03f","keywords":null,"link":"/cegauto/20250107_Helyszineles-rendor-figyelmetlen-autos-gazolas","timestamp":"2025. január. 07. 08:22","title":"Helyszínelő rendőrt ütött el egy figyelmetlen autós – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]