[{"available":true,"c_guid":"01105f0b-ec58-4f83-bdb2-ec9a72d44add","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"“Az alkohol fokozza a rák kockázatát” – erre szeretné felhívni a figyelmet minden palackon az Egyesült Államok főorvosa. Erről a washingtoni kongresszusnak kell döntenie.","shortLead":"“Az alkohol fokozza a rák kockázatát” – erre szeretné felhívni a figyelmet minden palackon az Egyesült Államok...","id":"20250106_Az-Egyesult-Allamokban-felmerult-hogy-a-cigi-mintajara-az-alkoholos-uvegekre-is-figyelmezteto-uzenetet-rakjanak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/01105f0b-ec58-4f83-bdb2-ec9a72d44add.jpg","index":0,"item":"6a7e5a51-5200-498a-a38b-f0086956a9fa","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250106_Az-Egyesult-Allamokban-felmerult-hogy-a-cigi-mintajara-az-alkoholos-uvegekre-is-figyelmezteto-uzenetet-rakjanak","timestamp":"2025. január. 06. 14:51","title":"Az Egyesült Államokban felmerült, hogy a rák miatt a cigi mintájára az alkoholos üvegekre is figyelmeztető üzenetet rakjanak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e50ad5c7-06f1-4c3b-8237-0358f3cbb2cc","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Olyan sokan használják a méregdrága ChatGPT Prót, hogy még így sem termel nyereséget az OpenAI számára.","shortLead":"Olyan sokan használják a méregdrága ChatGPT Prót, hogy még így sem termel nyereséget az OpenAI számára.","id":"20250106_openai-chatgpt-pro-elofizetes-veszteseg-hasznalat-mesterseges-intelligencia-sam-altman","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e50ad5c7-06f1-4c3b-8237-0358f3cbb2cc.jpg","index":0,"item":"0e2c9cdb-c371-4c66-aaf3-f45db4c6e2cf","keywords":null,"link":"/tudomany/20250106_openai-chatgpt-pro-elofizetes-veszteseg-hasznalat-mesterseges-intelligencia-sam-altman","timestamp":"2025. január. 06. 14:03","title":"Havi 80 000 forint a ChatGPT legdrágább csomagja, de Sam Altman szerint ez túl kevés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"214b0412-089c-4fd8-a926-2569f2d64993","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A kedd reggeli földrengés több mint 1000 otthonban tett kárt.","shortLead":"A kedd reggeli földrengés több mint 1000 otthonban tett kárt.","id":"20250107_tibet-foldrenges-kina","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/214b0412-089c-4fd8-a926-2569f2d64993.jpg","index":0,"item":"786df9d3-c3d1-4e03-8066-77eaac669855","keywords":null,"link":"/vilag/20250107_tibet-foldrenges-kina","timestamp":"2025. január. 07. 19:57","title":"Legalább 126 halálos áldozata van a tibeti földrengésnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ce1e485-c9de-4d6e-9e26-66a511c018ce","c_author":"Bábel Vilmos","category":"360","description":"Az osztrák Szabadságpárt vezetője kapott felkérést a kormányalakításra a köztársasági elnöktől, miután összeomlottak a koalíciós tárgyalások a jobbközép és a szociáldemokraták között Ausztriában. A jobbközép lecserélte a vezetőjét, az új hajlandó kormányalakításról tárgyalni a választáson győztes szélsőjobboldali párttal, az FPÖ-vel. A szélsőjobbnak az ölébe hullhat a hatalom, mert a politikai elit nem tudott túllépni a saját árnyékán. Váratlan külpolitikai győzelem ez Orbán Viktornak és Vlagyimir Putyinnak. Németországnak vészjelzés az osztrák belpolitikai fordulat. ","shortLead":"Az osztrák Szabadságpárt vezetője kapott felkérést a kormányalakításra a köztársasági elnöktől, miután összeomlottak...","id":"20250106_1945-utan-eloszor-ismet-szelsojobboldali-vezetoje-lehet-Ausztrianak-a-politikai-elit-nem-tudott-elni-az-utolso-lehetoseggel","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7ce1e485-c9de-4d6e-9e26-66a511c018ce.jpg","index":0,"item":"e80c82a3-0138-496d-9366-1a2f698b1075","keywords":null,"link":"/360/20250106_1945-utan-eloszor-ismet-szelsojobboldali-vezetoje-lehet-Ausztrianak-a-politikai-elit-nem-tudott-elni-az-utolso-lehetoseggel","timestamp":"2025. január. 06. 13:28","title":"1945 után először ismét szélsőjobboldali vezetője lehet Ausztriának, Herbert Kickl a kormányalakításról tárgyalhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98325c72-f15f-4b2b-b8e8-a7e376969849","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hűvösvölgyben 4, Pestszentimrén pedig 13 fok volt kora délután.","shortLead":"Hűvösvölgyben 4, Pestszentimrén pedig 13 fok volt kora délután.","id":"20250106_budapest-homerseklet-kulonbseg-huvosvolgy-pestszentimre","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/98325c72-f15f-4b2b-b8e8-a7e376969849.jpg","index":0,"item":"ec727f61-1dff-44e8-97d8-1644e485212b","keywords":null,"link":"/itthon/20250106_budapest-homerseklet-kulonbseg-huvosvolgy-pestszentimre","timestamp":"2025. január. 06. 14:00","title":"Közel 10 fokos hőmérséklet-különbség alakult ki Budapesten belül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6dcad429-62f6-4f81-b341-5efebc929354","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Galériánkban megmutatjuk, milyen szettekben vonultak fel a legnagyobb sztárok a vörös szőnyegen.","shortLead":"Galériánkban megmutatjuk, milyen szettekben vonultak fel a legnagyobb sztárok a vörös szőnyegen.","id":"20250106_Golden-Globe-ruhak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6dcad429-62f6-4f81-b341-5efebc929354.jpg","index":0,"item":"98bdeba6-c3ec-4e5f-a0c3-be493489f1d2","keywords":null,"link":"/elet/20250106_Golden-Globe-ruhak","timestamp":"2025. január. 06. 16:55","title":"Arany, szatén és csillogás: íme a legszebb Golden Globe-ruhák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65865552-04bb-472b-a089-77bc00cd3043","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Új robotporszívót mutatott be a CES 2025 kiállításon a kínai Roborock, ami egy pluszkarral parkolja el a földön fekvő tárgyakat.","shortLead":"Új robotporszívót mutatott be a CES 2025 kiállításon a kínai Roborock, ami egy pluszkarral parkolja el a földön fekvő...","id":"20250107_roborock-saros-z70-robotporszivo-kar-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/65865552-04bb-472b-a089-77bc00cd3043.jpg","index":0,"item":"1707fa0c-9bd4-4e81-9355-3476b3149439","keywords":null,"link":"/tudomany/20250107_roborock-saros-z70-robotporszivo-kar-video","timestamp":"2025. január. 07. 10:03","title":"Nemcsak takarít, el is pakol az új kínai robotporszívó – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b055e7cd-c58c-4d48-9d54-459c465cf9c9","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Panorámakivetítővel, 3D HUD-dal, újfajta kormánnyal és BMW X operációs rendszerrel támad a Neue Klasse.","shortLead":"Panorámakivetítővel, 3D HUD-dal, újfajta kormánnyal és BMW X operációs rendszerrel támad a Neue Klasse.","id":"20250108_ime-az-elso-debreceni-bmw-neue-klasse-szuper-muszerfala","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b055e7cd-c58c-4d48-9d54-459c465cf9c9.jpg","index":0,"item":"f092d420-b809-47ac-9f73-6219a862bc23","keywords":null,"link":"/cegauto/20250108_ime-az-elso-debreceni-bmw-neue-klasse-szuper-muszerfala","timestamp":"2025. január. 08. 07:59","title":"Íme az első debreceni BMW jövőbe mutató műszerfala","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]