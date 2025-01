Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"7185c2d4-5ece-482f-b2b6-6e646765556c","c_author":"Kovács István","category":"itthon","description":"Haiti bűnbandák tagjai, jemeni húszi terrorszervezet vezetői, a csecsen hadúr, Razman Kadirov és a Hasogdzsi-gyilkosság elkövetői is azon a szankciós listán vannak, ahova Rogán Antal is felkerült.","shortLead":"Haiti bűnbandák tagjai, jemeni húszi terrorszervezet vezetői, a csecsen hadúr, Razman Kadirov és a Hasogdzsi-gyilkosság...","id":"20250109_terroristak-bunozok-glomag-rogan-antal-lista","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7185c2d4-5ece-482f-b2b6-6e646765556c.jpg","index":0,"item":"5ae31146-7dbb-45a1-9a4b-f38248b74e10","keywords":null,"link":"/itthon/20250109_terroristak-bunozok-glomag-rogan-antal-lista","timestamp":"2025. január. 09. 17:07","title":"Terroristákkal és bűnözőkkel került Rogán Antal egy listára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59bc6f76-dd80-4c56-a3f5-d150880d8173","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Freeszfe azután alakult, hogy a kormány einstandolta az SZFE-t.","shortLead":"A Freeszfe azután alakult, hogy a kormány einstandolta az SZFE-t.","id":"20250110_szineszkepzes-freeszfe-ascher-tamas-forgacs-peter","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/59bc6f76-dd80-4c56-a3f5-d150880d8173.jpg","index":0,"item":"21f82d7a-e949-4e70-ae51-e76036d3410e","keywords":null,"link":"/kultura/20250110_szineszkepzes-freeszfe-ascher-tamas-forgacs-peter","timestamp":"2025. január. 10. 13:43","title":"Ascher Tamás és Forgács Péter vezetésével indít színészképzést a Freeszfe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db700330-5bf0-40d4-b1e4-a75703a31cfb","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A plakát a 80-as években készült videójátékok hangulatát idézi.","shortLead":"A plakát a 80-as években készült videójátékok hangulatát idézi.","id":"20250109_star-wars-sorozat-kobor-alakulat-karpati-tibor-poszter","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/db700330-5bf0-40d4-b1e4-a75703a31cfb.jpg","index":0,"item":"3e94d3b7-d8d0-4102-af28-62b23efa4b22","keywords":null,"link":"/elet/20250109_star-wars-sorozat-kobor-alakulat-karpati-tibor-poszter","timestamp":"2025. január. 09. 15:37","title":"Magyar illusztrátor készített posztert az új Star Wars-sorozathoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d38decde-2078-4abb-aaea-6471905ab936","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A BMW valamikor 2025 végén mutatja be az első olyan autóját, egy városi terepjárót, ami a Neue Klasse platformra épül, és aminek utastere teljesen eltér az eddigi bajor autók utasterétől.","shortLead":"A BMW valamikor 2025 végén mutatja be az első olyan autóját, egy városi terepjárót, ami a Neue Klasse platformra épül...","id":"20250109_bmw-kijelzo-szelvedo-neue-klasse-auto-kiterjesztett-valosag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d38decde-2078-4abb-aaea-6471905ab936.jpg","index":0,"item":"36830a8b-3702-4069-88dd-c1cce701dbdb","keywords":null,"link":"/tudomany/20250109_bmw-kijelzo-szelvedo-neue-klasse-auto-kiterjesztett-valosag","timestamp":"2025. január. 09. 19:03","title":"Kijelzőt csinált a BMW a szélvédőből, kiterjesztett valóság segíti a sofőröket – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8835af6-9645-4384-912e-02c1cc016bb5","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A következő amerikai elnök már a hivatalba lépése előtt elárulja, miként akarja felforgatni a világot. Nyomást fejti ki, hogy behódoljanak neki, kényszerít, nagyzási mániába esik. Ez az ember veszélyesebb, mint idáig bármikor – mutat rá Stefan Kornelius, a politikai rovat vezetője.","shortLead":"A következő amerikai elnök már a hivatalba lépése előtt elárulja, miként akarja felforgatni a világot. Nyomást fejti...","id":"20250109_suddeutsche-zeitung-donald-trump-elon-musk","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b8835af6-9645-4384-912e-02c1cc016bb5.jpg","index":0,"item":"b335afe3-b397-4a39-ab26-ca62b63f0483","keywords":null,"link":"/360/20250109_suddeutsche-zeitung-donald-trump-elon-musk","timestamp":"2025. január. 09. 15:32","title":"Süddeutsche Zeitung: Donald Trump őrületében van rendszer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f06e109-8261-415c-9076-93d02af2d9d8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Andy Vajna a tűz által fenyegetett környéken lakó özvegye a katasztrófa okait ecsetelte az Instagramon.","shortLead":"Andy Vajna a tűz által fenyegetett környéken lakó özvegye a katasztrófa okait ecsetelte az Instagramon.","id":"20250109_Mire-fizetjuk-a-magas-adokat-Vajna-Timea-is-megszolalt-a-kaliforniai-tuzveszrol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1f06e109-8261-415c-9076-93d02af2d9d8.jpg","index":0,"item":"ae8975ea-bd4e-43cc-a6f0-b6ed15ea3f7b","keywords":null,"link":"/elet/20250109_Mire-fizetjuk-a-magas-adokat-Vajna-Timea-is-megszolalt-a-kaliforniai-tuzveszrol","timestamp":"2025. január. 09. 15:32","title":"„Mire fizetjük a magas adókat?” – Vajna Tímea is megszólalt a kaliforniai tűzvészről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"679e437e-634d-496b-8189-9bc8892bacad","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A kínai rakétakutató, Lung Löhao szerint ha elkészül az új kínai teherszállító rakéta, minden adott lesz, hogy a világ legnagyobb, űrbe telepített naperőművet állítsa üzembe Kína.","shortLead":"A kínai rakétakutató, Lung Löhao szerint ha elkészül az új kínai teherszállító rakéta, minden adott lesz, hogy a világ...","id":"20250110_napenergia-naperomu-urben-megtermelt-aram-kina","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/679e437e-634d-496b-8189-9bc8892bacad.jpg","index":0,"item":"f72d9449-292a-446b-a08c-28a720c33c02","keywords":null,"link":"/tudomany/20250110_napenergia-naperomu-urben-megtermelt-aram-kina","timestamp":"2025. január. 10. 17:03","title":"1 km hosszú naperőművet telepítene az űrbe Kína, már fejleszti hozzá a rakétát is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7cfc002a-bd1e-4c92-a3f8-e1291652237f","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Maga Varju is elindul a megüresedett helyért.","shortLead":"Maga Varju is elindul a megüresedett helyért.","id":"20250109_varju-laszlo-idokozi-valasztas-ujpest-angyalfold","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7cfc002a-bd1e-4c92-a3f8-e1291652237f.jpg","index":0,"item":"a50de51a-a6dc-47eb-bb97-91718ab4eea9","keywords":null,"link":"/itthon/20250109_varju-laszlo-idokozi-valasztas-ujpest-angyalfold","timestamp":"2025. január. 09. 17:24","title":"Kitűzték az időközi választás időpontját a lemondott Varju László választókerületében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]