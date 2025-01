Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"654901fa-94ab-4f9c-942f-02588a8c25c6","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A személyes események, meetingek szervezésében vehetik hasznát az iOS-felhasználók annak az új applikációnak, aminek a nyomait a rendszer bétájában fedezték fel.","shortLead":"A személyes események, meetingek szervezésében vehetik hasznát az iOS-felhasználók annak az új applikációnak, aminek...","id":"20250109_apple-iphone-uj-alkalmazas-ios-18-3-invites-esemenyek-szervezese","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/654901fa-94ab-4f9c-942f-02588a8c25c6.jpg","index":0,"item":"5c79d3c2-73d9-41f8-a106-c1b4f2400b15","keywords":null,"link":"/tudomany/20250109_apple-iphone-uj-alkalmazas-ios-18-3-invites-esemenyek-szervezese","timestamp":"2025. január. 09. 16:03","title":"Hamarosan egy teljesen új alkalmazás jelenhet meg az iPhone-ján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c2e5428-dd0f-41a2-bb42-95ababe55f65","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Képzelje el, hogy görgeti az Instagramot, és egyszer csak meglát egy képet saját magáról, amit a mesterséges intelligencia generált. Pontosan ez történt az egyik Reddit-felhasználóval.","shortLead":"Képzelje el, hogy görgeti az Instagramot, és egyszer csak meglát egy képet saját magáról, amit a mesterséges...","id":"20250110_instagram-meta-ai-mesterseges-intelligencia-szelfi","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4c2e5428-dd0f-41a2-bb42-95ababe55f65.jpg","index":0,"item":"7d3dfc37-962a-48f2-8e27-85be4d4b330f","keywords":null,"link":"/tudomany/20250110_instagram-meta-ai-mesterseges-intelligencia-szelfi","timestamp":"2025. január. 10. 11:03","title":"Fotókon az Instagram új, ijesztő funkciója: ellopja a szelfiket, és ráengedi a mesterséges intelligenciát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0645233-5315-4b43-893d-6bb9823f4291","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A háromszoros olimpiai bajnok arról is beszélt, hogy ha nincs a koronavírus-járvány, Tokióban is sikeres lett volna.","shortLead":"A háromszoros olimpiai bajnok arról is beszélt, hogy ha nincs a koronavírus-járvány, Tokióban is sikeres lett volna.","id":"20250110_Hosszu-Katinka-a-bucsurol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f0645233-5315-4b43-893d-6bb9823f4291.jpg","index":0,"item":"bdafa78f-fcb8-4478-b109-68a0d00e5699","keywords":null,"link":"/elet/20250110_Hosszu-Katinka-a-bucsurol","timestamp":"2025. január. 10. 10:50","title":"Hosszú Katinka megválaszolta, hogy mit jelent Hosszú Katinkának lenni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"503de9c5-9664-4780-9f47-86701db37138","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Rendkívül költséges lehet a marsi minták Földre küldése, ezért a NASA több megoldáson is gondolkodik, amelyek csökkenthetik a projekt árát.","shortLead":"Rendkívül költséges lehet a marsi minták Földre küldése, ezért a NASA több megoldáson is gondolkodik, amelyek...","id":"20250109_nasa-mars-sample-return-marsi-minta-visszahozatala","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/503de9c5-9664-4780-9f47-86701db37138.jpg","index":0,"item":"449b02b3-9d5b-47c7-957e-56ee509d7057","keywords":null,"link":"/tudomany/20250109_nasa-mars-sample-return-marsi-minta-visszahozatala","timestamp":"2025. január. 09. 17:03","title":"Az ősi élet nyomait rejthetik a marsi minták, így hozná vissza őket a NASA a Földre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d0cbae8-ae08-4e41-9957-e2f0ff146474","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A Miniszterelnökség vezetőjének feladatai közül törlik a Hungaroringet, az visszakerül a HM-hez.","shortLead":"A Miniszterelnökség vezetőjének feladatai közül törlik a Hungaroringet, az visszakerül a HM-hez.","id":"20250109_hungaroring-gulyas-gergely-miniszterelnokseg-rendelet-tervezet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9d0cbae8-ae08-4e41-9957-e2f0ff146474.jpg","index":0,"item":"35297c83-00ec-4e24-be9b-53153b6886f7","keywords":null,"link":"/itthon/20250109_hungaroring-gulyas-gergely-miniszterelnokseg-rendelet-tervezet","timestamp":"2025. január. 09. 16:53","title":"Alig több mint egy év után elveszik a Hungaroringet Gulyás Gergelytől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b16d907d-0061-4ae4-b221-1005d71cc61a","c_author":"HVG","category":"360","description":"","shortLead":"","id":"20250111_hvg-mendelssohn-mahler-mupa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b16d907d-0061-4ae4-b221-1005d71cc61a.jpg","index":0,"item":"613a931e-f1b7-4512-9ea7-5c7991609a5e","keywords":null,"link":"/360/20250111_hvg-mendelssohn-mahler-mupa","timestamp":"2025. január. 11. 16:00","title":"Egy híres hangszer, egy népszerű romantikus hegedűverseny, és egy skizofrén szimfónia a Müpában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4de333da-0dca-412c-89b4-2675d977e672","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Haditechnológiai információkat szerezhettek meg.","shortLead":"Haditechnológiai információkat szerezhettek meg.","id":"20250109_nemetorszag-kina-kemkedes-vademeles","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4de333da-0dca-412c-89b4-2675d977e672.jpg","index":0,"item":"891a843b-a7b9-41ac-8806-9c02d8e20178","keywords":null,"link":"/vilag/20250109_nemetorszag-kina-kemkedes-vademeles","timestamp":"2025. január. 09. 17:52","title":"Kínának kémkedő németek ellen emeltek vádat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8b57267-af6f-4ab0-a82c-ee7ef3a69f81","c_author":"Szabó Yvette","category":"360","description":"Üzleti megfontolások legalább annyira befolyásolhatták Mark Zuckerberget, amikor a tényellenőrzés megszüntetéséről döntött a Meta közösségi platformjain, mint a politikai nyomás – mondja Ormós Zoltán internetjogász. De tényleg tartani kell tőle, vagy épp, hogy jobb világ jön a közösségi médiában?","shortLead":"Üzleti megfontolások legalább annyira befolyásolhatták Mark Zuckerberget, amikor a tényellenőrzés megszüntetéséről...","id":"20250111_Facebook-tenyellenorzes-nelkul-internetjogasz-interju","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f8b57267-af6f-4ab0-a82c-ee7ef3a69f81.jpg","index":0,"item":"0d1531df-da28-467c-9122-a127776c9473","keywords":null,"link":"/360/20250111_Facebook-tenyellenorzes-nelkul-internetjogasz-interju","timestamp":"2025. január. 11. 10:30","title":"Facebook tényellenőrzés nélkül: az internetjogász elmagyarázza, kinek a zsebére megy a játék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]