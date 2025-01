Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"e73b2972-f289-4517-86f9-c598dcd803cd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nagykövet a kormánysajtó szerint London érintésével tér vissza az Egyesült Államokba.","shortLead":"A nagykövet a kormánysajtó szerint London érintésével tér vissza az Egyesült Államokba.","id":"20250113_david-pressman-budapest-usa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e73b2972-f289-4517-86f9-c598dcd803cd.jpg","index":0,"item":"86fcf927-1c4c-4709-8943-d0ad3be83f8f","keywords":null,"link":"/itthon/20250113_david-pressman-budapest-usa","timestamp":"2025. január. 13. 11:29","title":"Távozott Budapestről David Pressman","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48d9c67a-c2ad-4422-bcad-4d0d90a58284","c_author":"Lengyel Tibor","category":"itthon","description":"Megőrizte a Fidesz a dombóvári időközi választáson az egyéni mandátumát? Igen. Még felül is múlta a 2022-es választási eredményt? Igen. Mégis van miért aggódnia a kormánypártnak? Mi az hogy, nagyon is. A Tolna megyei időközi voksolás tanulságai.","shortLead":"Megőrizte a Fidesz a dombóvári időközi választáson az egyéni mandátumát? Igen. Még felül is múlta a 2022-es választási...","id":"20250113_Ilyen-egy-fajdalmas-valasztasi-gyozelem-a-Fidesznek-tanulsagok-Tolnabol-idokozi-valasztas-Csibi-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/48d9c67a-c2ad-4422-bcad-4d0d90a58284.jpg","index":0,"item":"e361b485-6b3d-4c90-9aea-937fc978558f","keywords":null,"link":"/itthon/20250113_Ilyen-egy-fajdalmas-valasztasi-gyozelem-a-Fidesznek-tanulsagok-Tolnabol-idokozi-valasztas-Csibi-ebx","timestamp":"2025. január. 13. 18:00","title":"A Fidesz-győzelem, aminek minden párt tud örülni, még az is, amelyik nem indult - tanulságok a tolnai időköziről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad6898fe-915d-4a98-b82b-5aff5dda37af","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az exit pollok alapján a jelenlegi államfő nyerte a második fordulót is. ","shortLead":"Az exit pollok alapján a jelenlegi államfő nyerte a második fordulót is. ","id":"20250112_Horvat-elnokvalasztas-Zoran-Milanovic-SDP-exit-poll","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ad6898fe-915d-4a98-b82b-5aff5dda37af.jpg","index":0,"item":"cb389afd-be4c-493c-a55a-58073af70d1e","keywords":null,"link":"/vilag/20250112_Horvat-elnokvalasztas-Zoran-Milanovic-SDP-exit-poll","timestamp":"2025. január. 12. 20:20","title":"Zoran Milanovic maradhat a horvát elnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4b00ba3-a78a-42b0-8a82-302e5df1c9d5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":" A 11 hónapos gyerek 11 napig volt a gépen, ő az egyik legkisebb a kezeltek közül. Jelenleg is stabil az állapota. ","shortLead":" A 11 hónapos gyerek 11 napig volt a gépen, ő az egyik legkisebb a kezeltek közül. Jelenleg is stabil az állapota. ","id":"20250112_Heim-Pal-korhaz-mutudo-gyerek-levettek-a-geprol-gyogyulas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f4b00ba3-a78a-42b0-8a82-302e5df1c9d5.jpg","index":0,"item":"324033b0-24cb-4158-88d8-2d65baafec01","keywords":null,"link":"/itthon/20250112_Heim-Pal-korhaz-mutudo-gyerek-levettek-a-geprol-gyogyulas","timestamp":"2025. január. 12. 18:16","title":"Levették az egyik kisgyereket a műtüdőről a Heim Pál Kórházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85a0e41e-360e-4389-8744-18c69ba1ea6a","c_author":"Földes Márton","category":"360","description":"2014-ben az európai NATO-országok vezetői fogadalmat tettek, hogy tíz éven belül elkezdenek érdemben költeni a haderőikre. Az akkor vállalt legalább kétszázalékos GDP-aránytól még most is többen elmaradnak, miközben már készítik elő a még magasabb elvárást.","shortLead":"2014-ben az európai NATO-országok vezetői fogadalmat tettek, hogy tíz éven belül elkezdenek érdemben költeni...","id":"20250113_hvg-fegyverkezo-europa-vedelmi-kiadasok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/85a0e41e-360e-4389-8744-18c69ba1ea6a.jpg","index":0,"item":"08abc385-f0e8-4a16-af1b-af8df181933e","keywords":null,"link":"/360/20250113_hvg-fegyverkezo-europa-vedelmi-kiadasok","timestamp":"2025. január. 13. 12:00","title":"Európa most fizeti meg, hogy felvette a békeosztalékot, aztán pedig nem költött eleget honvédelemre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1cbf7177-b7b7-49d7-91ba-e517c906ca50","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Teherán pár napja engedett szabadon egy olasz újságírót.","shortLead":"Teherán pár napja engedett szabadon egy olasz újságírót.","id":"20250112_Elengedtek-az-olaszok-egy-irani-uzletembert","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1cbf7177-b7b7-49d7-91ba-e517c906ca50.jpg","index":0,"item":"66fd2b26-13a1-4d8b-8076-a67c8adfcc7c","keywords":null,"link":"/vilag/20250112_Elengedtek-az-olaszok-egy-irani-uzletembert","timestamp":"2025. január. 12. 21:12","title":"Elengedtek az olaszok egy iráni üzletembert, akit az amerikaiak akartak bíróság elé állítani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bd6373b-3a0f-40fd-8a55-074a1defe027","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A büntetőeljárással párhuzamosan több mint 50 millió forint bírságra is számíthat a férfi","shortLead":"A büntetőeljárással párhuzamosan több mint 50 millió forint bírságra is számíthat a férfi","id":"20250113_nav-zarjegy-nelkuli-cigaretta-penzmosas-jovedeki-torvenysertes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9bd6373b-3a0f-40fd-8a55-074a1defe027.jpg","index":0,"item":"87c3da5f-625f-406d-bc4e-4fc7cfc3de65","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250113_nav-zarjegy-nelkuli-cigaretta-penzmosas-jovedeki-torvenysertes","timestamp":"2025. január. 13. 08:36","title":"NAV: Több mint 16 ezer doboz zárjegy nélküli cigarettát találtak egy férfinál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e01d09ba-f376-4476-9902-2c7fe52dc84e","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A független országgyűlési képviselő megszerzett néhány tervrajzot, melyek a vezetői szobák bútorainak pontos listáját is tartalmazzák. A Várkapitányság szerint azonban a régi tervekhez képest jelentősen csökkentették a költségeket.","shortLead":"A független országgyűlési képviselő megszerzett néhány tervrajzot, melyek a vezetői szobák bútorainak pontos listáját...","id":"20250113_Hadhazy-Masfelmillio-forintos-fotelek-es-asztalok-felmillios-szekek-kerulnek-a-Karmelita-mellett-ujjaepitett-kulugyminiszteriumi-epuletbe","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e01d09ba-f376-4476-9902-2c7fe52dc84e.jpg","index":0,"item":"9aa2b6c3-4e9e-4c7b-910b-ab2fa236ec8d","keywords":null,"link":"/kkv/20250113_Hadhazy-Masfelmillio-forintos-fotelek-es-asztalok-felmillios-szekek-kerulnek-a-Karmelita-mellett-ujjaepitett-kulugyminiszteriumi-epuletbe","timestamp":"2025. január. 13. 08:19","title":"Hadházy: Másfél millió forintos fotelek és asztalok, félmilliós székek kerülnek a Karmelita mellett újjáépített egykori külügyminisztériumi épületbe – a Várkapitányság cáfol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]