[{"available":true,"c_guid":"f13ca190-4114-4d5a-9884-7d7b72d42aa4","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az emberi hajszálnál százszor vékonyabb struktúrákban sikerült megfigyelni az emlékek megszületését egy magyar kutatók által fejlesztett speciális mikroszkóp segítségével. A felfedezés új távlatokat nyithat az időskori és neurológiai betegségek kezelésében.","shortLead":"Az emberi hajszálnál százszor vékonyabb struktúrákban sikerült megfigyelni az emlékek megszületését egy magyar kutatók...","id":"20250109_memoriazavarok-kezelese-felfedezes-neurologiai-betegsegek-hun-ren","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f13ca190-4114-4d5a-9884-7d7b72d42aa4.jpg","index":0,"item":"87066b88-21be-4b92-b44d-791f284d3b43","keywords":null,"link":"/tudomany/20250109_memoriazavarok-kezelese-felfedezes-neurologiai-betegsegek-hun-ren","timestamp":"2025. január. 09. 14:03","title":"Áttörés jöhet a memóriazavarok kezelésében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f064746b-7f31-4b9a-98b0-646ba32af53d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A novemberi választást az alotmánybíróság azért nyilvánította érvénytelennek nyilvánította, mert a hírszerzés kiderítette, hogy a nyertes Calin Georgescu kampányát egy másik állam támogatta.","shortLead":"A novemberi választást az alotmánybíróság azért nyilvánította érvénytelennek nyilvánította, mert a hírszerzés...","id":"20250108_romania-megismetelt-elnokvalasztas-idopont","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f064746b-7f31-4b9a-98b0-646ba32af53d.jpg","index":0,"item":"86947f39-81f3-4e36-9e80-3758457bb03c","keywords":null,"link":"/vilag/20250108_romania-megismetelt-elnokvalasztas-idopont","timestamp":"2025. január. 08. 20:31","title":"Megvan, mikor tartják a megismételt elnökválasztást Romániában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d10835fe-95b7-427d-9102-8f57e9d5a9a8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Erdélyben várja a fejleményeket.","shortLead":"Erdélyben várja a fejleményeket.","id":"20250109_Elhagyta-az-orszagot-a-Sallai-Nora-autobaleseteben-erintett-BMW-tulajdonosa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d10835fe-95b7-427d-9102-8f57e9d5a9a8.jpg","index":0,"item":"70659eda-f24e-42ee-8d7e-a6d1be81f382","keywords":null,"link":"/elet/20250109_Elhagyta-az-orszagot-a-Sallai-Nora-autobaleseteben-erintett-BMW-tulajdonosa","timestamp":"2025. január. 09. 10:29","title":"Elhagyta az országot a Sallai Nóra autóbalesetében érintett BMW tulajdonosa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecd2d454-e6fa-4005-a113-8d16578ce5ba","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Életrajzi könyve után film is készül a volt és leendő first ladyről, méghozzá a Trumpnak 1 millió dollárt adományozó Amazon gyártásában.","shortLead":"Életrajzi könyve után film is készül a volt és leendő first ladyről, méghozzá a Trumpnak 1 millió dollárt adományozó...","id":"20250107_Melania-Trumprol-szolo-dokumentumfilm-jon-a-Prime-Videora","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ecd2d454-e6fa-4005-a113-8d16578ce5ba.jpg","index":0,"item":"25655d44-db0c-4ce3-9a65-f163a6868eb9","keywords":null,"link":"/kultura/20250107_Melania-Trumprol-szolo-dokumentumfilm-jon-a-Prime-Videora","timestamp":"2025. január. 07. 15:42","title":"Melania Trumpról szóló dokumentumfilm jön a Prime Videóra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96293880-aa10-4c69-9b9d-e2c4c223a5f6","c_author":"HVG","category":"gazdasag.zhvg","description":"A megújuló forrásokból származó villamos energia 19,5 százalékot tesz ki, Ausztriában például 88 százalékot.","shortLead":"A megújuló forrásokból származó villamos energia 19,5 százalékot tesz ki, Ausztriában például 88 százalékot.","id":"20250109_Most-a-legmagasabb-a-megujulo-energia-aranya-Magyarorszagon-de-igy-is-az-EU-rangsor-aljan-kullogunk","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/96293880-aa10-4c69-9b9d-e2c4c223a5f6.jpg","index":0,"item":"62424205-e52a-4011-a450-5d3c0bd13ad8","keywords":null,"link":"/zhvg/20250109_Most-a-legmagasabb-a-megujulo-energia-aranya-Magyarorszagon-de-igy-is-az-EU-rangsor-aljan-kullogunk","timestamp":"2025. január. 09. 12:39","title":"Most a legmagasabb a megújuló energia aránya Magyarországon, de így is az EU-rangsor alján kullogunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7878b4b-4c3c-4867-a4c3-6aace0459324","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Száz forintot emeltek az óránkénti díjon. ","shortLead":"Száz forintot emeltek az óránkénti díjon. ","id":"20250108_ppluszr-parkolo-dijszabas-emelkedes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b7878b4b-4c3c-4867-a4c3-6aace0459324.jpg","index":0,"item":"bcbbdd48-5c56-4f10-a87a-54c5892a0855","keywords":null,"link":"/cegauto/20250108_ppluszr-parkolo-dijszabas-emelkedes","timestamp":"2025. január. 08. 13:15","title":"Megugrott a P+R parkolók díjszabása Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a5e099f-c09a-4951-9d90-03feec63011f","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Cseppet sem szokványos notebookkal állt elő a Lenovo: a ThinkBook Plus Gen 6 Rollable kijelzője ugyanis pár pillanat alatt lényegesen nagyobb lehet.","shortLead":"Cseppet sem szokványos notebookkal állt elő a Lenovo: a ThinkBook Plus Gen 6 Rollable kijelzője ugyanis pár pillanat...","id":"20250108_lenovo-thinkbook-plus-gen-6-gorditheto-kijelzos-laptop","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2a5e099f-c09a-4951-9d90-03feec63011f.jpg","index":0,"item":"2ad4f558-4018-47b9-ae18-79f6ad727e2c","keywords":null,"link":"/tudomany/20250108_lenovo-thinkbook-plus-gen-6-gorditheto-kijelzos-laptop","timestamp":"2025. január. 08. 12:03","title":"50%-kal nagyobb képernyő gombnyomásra: gördíthető kijelzős laptopot mutatott be a Lenovo","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b14bb73-8ef5-4853-b50b-685ce1b12efc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A WMN magazin olyan nőket szeretne vele elismerni, akik kiemelkedő munkát végeznek a közösségépítés terén.","shortLead":"A WMN magazin olyan nőket szeretne vele elismerni, akik kiemelkedő munkát végeznek a közösségépítés terén.","id":"20250108_Hadas-Kriszta-WMN-dij-kozossegepites","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1b14bb73-8ef5-4853-b50b-685ce1b12efc.jpg","index":0,"item":"33a9684a-10c9-4c5a-bdb4-378e184667a3","keywords":null,"link":"/elet/20250108_Hadas-Kriszta-WMN-dij-kozossegepites","timestamp":"2025. január. 08. 11:28","title":"Díjat alapítottak Hadas Kriszta emlékére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]