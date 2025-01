Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"111d45d8-8019-405e-af4b-b37d361e720c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Súlyos tüdőgyulladásban szenved Frédéric von Anhalt.","shortLead":"Súlyos tüdőgyulladásban szenved Frédéric von Anhalt.","id":"20250113_frederic-von-anhalt-gabor-zsazsa-ozvegye-eletveszelyes-allapotban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/111d45d8-8019-405e-af4b-b37d361e720c.jpg","index":0,"item":"05be60b3-87c7-433a-a998-794d0b08fdbd","keywords":null,"link":"/elet/20250113_frederic-von-anhalt-gabor-zsazsa-ozvegye-eletveszelyes-allapotban","timestamp":"2025. január. 13. 09:52","title":"Életveszélyes állapotban van Gábor Zsazsa özvegye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a6898c0-5043-4e1b-b4c8-0f22b5ab55a0","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A 2028-as nyári játékok veszélyeztetett helyszínei között van a Rose Bowl stadion is, ahol az 1994-es foci-világbajnokság döntőjét is játszották.","shortLead":"A 2028-as nyári játékok veszélyeztetett helyszínei között van a Rose Bowl stadion is, ahol az 1994-es...","id":"20250112_Olimpiai-letesitmenyek-is-leeghetnek-a-Los-Angeles-i-tuzveszben","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0a6898c0-5043-4e1b-b4c8-0f22b5ab55a0.jpg","index":0,"item":"1a7ae961-baac-4c66-a272-e6725287f6de","keywords":null,"link":"/vilag/20250112_Olimpiai-letesitmenyek-is-leeghetnek-a-Los-Angeles-i-tuzveszben","timestamp":"2025. január. 12. 11:55","title":"Olimpiai létesítmények is leéghetnek a Los Angeles-i tűzvészben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"713e1736-5c63-4a5e-b656-3a3d4361c5f7","c_author":"Balla István, Németh Róbert","category":"kultura","description":"Egyre több női előadó tör be a magyar popzenébe, érezhető egyfajta „girl power” a területen. Nemrég jött ki például cserihannának (polgári nevén Cseri Hannának) Hirtelen mélyül, Lenkke_-nek (Fehér Lili) pedig Törik a beton címmel új albuma, ennek apropóján nemcsak a dalokról és a csajos zenékről, hanem a Z generációról, a káromkodásról és a kommentekről is beszélgettünk.","shortLead":"Egyre több női előadó tör be a magyar popzenébe, érezhető egyfajta „girl power” a területen. Nemrég jött ki például...","id":"20250111_cserihanna-lenkke-girl-power-pop-Z-generacio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/713e1736-5c63-4a5e-b656-3a3d4361c5f7.jpg","index":0,"item":"8d0359ef-713c-4dc5-b26e-50e71384e7bf","keywords":null,"link":"/kultura/20250111_cserihanna-lenkke-girl-power-pop-Z-generacio","timestamp":"2025. január. 11. 20:00","title":"„Amúgy a nők is káromkodnak” – interjú cserihannával és Lenkkével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"019fb1de-f813-44dc-9a4b-321fd386f749","c_author":"Kovács Gábor","category":"360","description":"Varga Mihály államtitkárai közül csak egy maradt a régi pozíciójában, Nagy Márton a helyettes államtitkárokat tolta előre, őket pedig jórészt a saját embereivel pótolta a szupererős nemzetgazdasági tárcánál.","shortLead":"Varga Mihály államtitkárai közül csak egy maradt a régi pozíciójában, Nagy Márton a helyettes államtitkárokat tolta...","id":"20250112_hvg-nagy-marton-csucsminiszterium-kaderpolitika","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/019fb1de-f813-44dc-9a4b-321fd386f749.jpg","index":0,"item":"ba7980e2-a587-49dd-9047-0cba47b0f9f6","keywords":null,"link":"/360/20250112_hvg-nagy-marton-csucsminiszterium-kaderpolitika","timestamp":"2025. január. 12. 08:30","title":"Varga emberei leléptek, Nagy Márton sorokat cserél új gigaminisztériumában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8f67ebe-832b-4a7c-bedd-83af640e8fe0","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Amerikai kutatók olyan mesterségesintelligencia-modellt készítettek, ami képes megmondani, melyik irányból érkezik egy mentőautó, vagy épp azt, hogy egy gyalogos fog elsétálni az autó előtt.","shortLead":"Amerikai kutatók olyan mesterségesintelligencia-modellt készítettek, ami képes megmondani, melyik irányból érkezik...","id":"20250113_genex-mesterseges-intelligencia-modell-vilag-lekepezese","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b8f67ebe-832b-4a7c-bedd-83af640e8fe0.jpg","index":0,"item":"6ab80c8c-9fef-476f-8b31-83f0d2de2104","keywords":null,"link":"/tudomany/20250113_genex-mesterseges-intelligencia-modell-vilag-lekepezese","timestamp":"2025. január. 13. 11:03","title":"Radikálisan csökkenhet a balesetek száma, ha ezt beépítik az autókba – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84b10427-1d12-4a63-a6d7-c77051b15a4f","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Samsung először 2023-ban szerzett 14,7 százalékos részesedést a dél-koreai Rainbow Robotics robotikai vállalatban. Most pedig él a vételi opciós jogával, hogy részesedését 35 százalékra növelve – 267 milliárd koreai von kifizetésével – a cég legnagyobb részvényesévé váljon. A Rainbow Robotics leányvállalatként kerül be a Samsung konszolidált pénzügyi kimutatásaiba. A cél a humanoid robotok fejlesztésének felgyorsítása.","shortLead":"A Samsung először 2023-ban szerzett 14,7 százalékos részesedést a dél-koreai Rainbow Robotics robotikai vállalatban...","id":"20250112_rainbow-robotics-samsung-jovo-robotikai-hivatala","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/84b10427-1d12-4a63-a6d7-c77051b15a4f.jpg","index":0,"item":"b6b597b7-518f-40ef-9e25-5490af1886f0","keywords":null,"link":"/tudomany/20250112_rainbow-robotics-samsung-jovo-robotikai-hivatala","timestamp":"2025. január. 12. 10:03","title":"A Samsung kifizet 73 500 000 000 forintot és létrehozta a Jövő Robotikai Hivatalát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9e22523-bf44-4297-b3fa-e4419244b614","c_author":"HVG","category":"sport","description":"A budapesti bajnokok kiestek.","shortLead":"A budapesti bajnokok kiestek.","id":"20250112_Nyert-a-cimvedo-Szabalenka-az-Australian-Openen","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a9e22523-bf44-4297-b3fa-e4419244b614.jpg","index":0,"item":"3d807294-c742-4eb1-8d2b-b57ad7a4621b","keywords":null,"link":"/sport/20250112_Nyert-a-cimvedo-Szabalenka-az-Australian-Openen","timestamp":"2025. január. 12. 13:41","title":"Nyert a címvédő Szabalenka az Australian Openen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8e31173-34ad-4448-be79-61f4391fe54b","c_author":"Felsmann Balázs","category":"360","description":"A szakembereket is meglepő ütemben bővülnek a globális megújulóenergia-kapacitások. Bár a részarányuk még csak 13 százalékos, a fosszilis korszak – ha lassan is, de – a végéhez közeledik. Felsmann Balázs írása.","shortLead":"A szakembereket is meglepő ütemben bővülnek a globális megújulóenergia-kapacitások. Bár a részarányuk még csak 13...","id":"20250112_fenntarthato-fejlodes-energia-energiahatekonysag-megujulo-zold","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c8e31173-34ad-4448-be79-61f4391fe54b.jpg","index":0,"item":"d4485881-1b33-4d6a-87fb-f2f638bc6ca1","keywords":null,"link":"/360/20250112_fenntarthato-fejlodes-energia-energiahatekonysag-megujulo-zold","timestamp":"2025. január. 12. 11:30","title":"Tudósok szerint 2050-re elérhető, hogy az energiatermelés 100 százalékban zöld legyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]