[{"available":true,"c_guid":"1fd7ff39-3728-4d0b-bf7c-443c404a7fe2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A leggazdagabbaknak mindig van hová menni. Vigasztalódhatnak azzal, hogy házhoz szállítják nekik az Ozempicet, és pilates órákat is vehetnek, ha akarnak, miközben kint Los Angeles lángokban áll. ","shortLead":"A leggazdagabbaknak mindig van hová menni. Vigasztalódhatnak azzal, hogy házhoz szállítják nekik az Ozempicet, és...","id":"20250111_los-angeles-tuzvesz-celebek-luxushotel-evakualas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1fd7ff39-3728-4d0b-bf7c-443c404a7fe2.jpg","index":0,"item":"32b8d667-9540-4f42-ab04-ef2c7671d4a0","keywords":null,"link":"/elet/20250111_los-angeles-tuzvesz-celebek-luxushotel-evakualas","timestamp":"2025. január. 11. 11:41","title":"Tolonganak a kaliforniai tűzvész elől menekülő celebek a luxusszállodákban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf0f9fa5-7b0e-46c4-8846-fd94b44f8372","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Megéri hibák után kutatni a Facebookban, a Meta ugyanis busás pénzjutalmat ad azoknak, akik találnak egyet, és jelzik is.","shortLead":"Megéri hibák után kutatni a Facebookban, a Meta ugyanis busás pénzjutalmat ad azoknak, akik találnak egyet, és jelzik...","id":"20250113_meta-facebook-biztonsagi-res-szerver-hibajavitas-jutalom","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cf0f9fa5-7b0e-46c4-8846-fd94b44f8372.jpg","index":0,"item":"8f148d4a-6b70-4910-8f3e-eefb52d62561","keywords":null,"link":"/tudomany/20250113_meta-facebook-biztonsagi-res-szerver-hibajavitas-jutalom","timestamp":"2025. január. 13. 08:03","title":"Olyan súlyos hibát talált valaki a Facebookon, hogy 40 millió forintot kapott érte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e34b13b-2f7a-4549-9fd8-1bf9f827316c","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Havas körülmények mellett hajtottuk meg a még a 4 tonnás elektromos Hummernél is nehezebb S680 Guardot, az utolsó V12-es Mercedest. Tűz, Csucsu!","shortLead":"Havas körülmények mellett hajtottuk meg a még a 4 tonnás elektromos Hummernél is nehezebb S680 Guardot, az utolsó...","id":"20250111_kek-villogo-pancel-v12-uber-mercedes-s-osztaly-s680-guard-teszt-velemeny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3e34b13b-2f7a-4549-9fd8-1bf9f827316c.jpg","index":0,"item":"1af815ea-40ab-4765-9def-33d57ac9fb36","keywords":null,"link":"/cegauto/20250111_kek-villogo-pancel-v12-uber-mercedes-s-osztaly-s680-guard-teszt-velemeny","timestamp":"2025. január. 11. 18:30","title":"Kék villogó, páncél, V12: kipróbáltuk a 4,2 tonnás kancellári über Mercedes S-osztályt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64afee0c-5e65-4dd9-8335-f7a26fd6763c","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A vezér továbbra is az örök klasszikus Ford F-sorozat. ","shortLead":"A vezér továbbra is az örök klasszikus Ford F-sorozat. ","id":"20250113_tiz-auto-uralja-az-amerikai-autopiacot-benzinfalok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/64afee0c-5e65-4dd9-8335-f7a26fd6763c.jpg","index":0,"item":"e02cfb95-b398-49e8-9d0a-9710416abb20","keywords":null,"link":"/cegauto/20250113_tiz-auto-uralja-az-amerikai-autopiacot-benzinfalok","timestamp":"2025. január. 13. 09:50","title":"Ez a tíz autó uralja az amerikai autópiacot: benzinfalók az élen, de közelít a Tesla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a0c10ca-7859-40c8-a052-148030d7d271","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A következő napokban felerősödnek a régióban a sivatagi szelek, a tűzvédelem szempontjából így kritikus időszak jön.","shortLead":"A következő napokban felerősödnek a régióban a sivatagi szelek, a tűzvédelem szempontjából így kritikus időszak jön.","id":"20250112_Tizenhatra-emelkedett-a-Los-Angeles-i-tuzvesz-aldozatainak-szama","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7a0c10ca-7859-40c8-a052-148030d7d271.jpg","index":0,"item":"a19f1694-3924-4111-a131-e114c0d4144d","keywords":null,"link":"/vilag/20250112_Tizenhatra-emelkedett-a-Los-Angeles-i-tuzvesz-aldozatainak-szama","timestamp":"2025. január. 12. 09:32","title":"Tizenhatra emelkedett a Los Angeles-i tűzvész áldozatainak száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58cd4202-f983-4c76-8c56-2c872180b2f8","c_author":"HVG","category":"360","description":"","shortLead":"","id":"20250112_hvg-az-ember-aki-elvesztette-az-idot-vigszinhaz-szinhaz-eloadas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/58cd4202-f983-4c76-8c56-2c872180b2f8.jpg","index":0,"item":"1c4f7295-0888-4e13-b4bd-0b60becf6718","keywords":null,"link":"/360/20250112_hvg-az-ember-aki-elvesztette-az-idot-vigszinhaz-szinhaz-eloadas","timestamp":"2025. január. 12. 15:45","title":"Egy rejtélyes norvég szerző felettébb titokzatos művét láthatjuk a Vígszínház színpadán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ce054e5-9a7b-44ec-b9f4-5369524262be","c_author":"Domány András","category":"360","description":"A világ Dániához tartozó legnagyobb szigete egyszer már fontos szerepet játszott a dán-amerikai kapcsolatokban. De egészen másképp, amikor a II. világháború alatt a nácik partraszállásától lehetett tartani.","shortLead":"A világ Dániához tartozó legnagyobb szigete egyszer már fontos szerepet játszott a dán-amerikai kapcsolatokban. De...","id":"20250112_Gronland-es-a-dan-arulo-aki-egyszer-mar-odaadta-a-szigetet-az-amerikaiaknak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1ce054e5-9a7b-44ec-b9f4-5369524262be.jpg","index":0,"item":"c229c462-c378-4986-88ac-a87988cd824e","keywords":null,"link":"/360/20250112_Gronland-es-a-dan-arulo-aki-egyszer-mar-odaadta-a-szigetet-az-amerikaiaknak","timestamp":"2025. január. 12. 12:00","title":"Grönland és a dán „áruló”, aki egyszer már odaadta a szigetet az amerikaiaknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c90495e-65b1-4d4f-94af-dc9d940e9f38","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Már nem sok idő van hátra: februárban jó pár Xbox- játék szervere szünteti be a működését. Apró vigasz lehet csupán, hogy közülük néhány mára tulajdonképpen elavulttá vált.","shortLead":"Már nem sok idő van hátra: februárban jó pár Xbox- játék szervere szünteti be a működését. Apró vigasz lehet csupán...","id":"20250111_xbox-jatek-szerver-bezarasok-2025-februarban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2c90495e-65b1-4d4f-94af-dc9d940e9f38.jpg","index":0,"item":"6c465111-2773-47b3-9cbf-41b06e055a50","keywords":null,"link":"/tudomany/20250111_xbox-jatek-szerver-bezarasok-2025-februarban","timestamp":"2025. január. 11. 18:03","title":"Nagy pofon Xbox-használóknak: lekapcsolják egy sor játék szerverét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]