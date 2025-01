Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"c9bd4bf8-bffe-44dc-855d-d5be9b672868","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"A kettes és a nyolcas szám szerelmeseinek kedvezett a szerencse.","shortLead":"A kettes és a nyolcas szám szerelmeseinek kedvezett a szerencse.","id":"20250111_lottoszamok-masodik-het-otos-lotto","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c9bd4bf8-bffe-44dc-855d-d5be9b672868.jpg","index":0,"item":"4488a821-ca2f-4ca3-a398-d09d5dcf975b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250111_lottoszamok-masodik-het-otos-lotto","timestamp":"2025. január. 11. 20:14","title":"Kihúzták a lottószámokat, többen milliomosok lettek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d5e420c-675e-43f8-95a0-040a65f8483a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az igazságos, méltányos és megvalósítható átállás érdekében fogalmazott meg követeléseket a pedagógus-szakszervezet.","shortLead":"Az igazságos, méltányos és megvalósítható átállás érdekében fogalmazott meg követeléseket a pedagógus-szakszervezet.","id":"20250111_pdsz-ugyfelkapu-dap-atallas-kovetelesek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5d5e420c-675e-43f8-95a0-040a65f8483a.jpg","index":0,"item":"131aa0f1-e62e-4338-bb33-f534316a9c6e","keywords":null,"link":"/itthon/20250111_pdsz-ugyfelkapu-dap-atallas-kovetelesek","timestamp":"2025. január. 11. 10:56","title":"Hét követelést tett közzé az Ügyfélkapu+ és a DÁP ügyében a PDSZ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e1d4155-8d7e-4e77-8b51-04e0fcd7f5b4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vas és Győr-Moson-Sopron vármegyében a a 70 km/h-t is meghaladhatják a széllökések. ","shortLead":"Vas és Győr-Moson-Sopron vármegyében a a 70 km/h-t is meghaladhatják a széllökések. ","id":"20250111_hungaromet-idojaras-szallokes-figyelmeztetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6e1d4155-8d7e-4e77-8b51-04e0fcd7f5b4.jpg","index":0,"item":"d17a2c32-853e-4035-be27-61b2d24f069b","keywords":null,"link":"/itthon/20250111_hungaromet-idojaras-szallokes-figyelmeztetes","timestamp":"2025. január. 11. 12:33","title":"Az erős szél miatt figyelmeztetést adtak ki vasárnapra ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a81b865e-25fb-4f2a-bd38-7ef613fc1d79","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A notesz ugyan eltűnt, de a portál úgy értesült, egy V. Gergely nevű volt ügyész sokat tudhat arról, kik lehettek benne ebben a hálóban.","shortLead":"A notesz ugyan eltűnt, de a portál úgy értesült, egy V. Gergely nevű volt ügyész sokat tudhat arról, kik lehettek benne...","id":"20250113_444-nagymester-tanu-ugyeszseg-szocialistak-fidesz-korrupcio-jellinek-daniel","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a81b865e-25fb-4f2a-bd38-7ef613fc1d79.jpg","index":0,"item":"d9878652-1727-4a9d-b034-1d88540c6ee6","keywords":null,"link":"/itthon/20250113_444-nagymester-tanu-ugyeszseg-szocialistak-fidesz-korrupcio-jellinek-daniel","timestamp":"2025. január. 13. 08:02","title":"444: Nem akarja meghallgatni az ügyészség azt a tanút, aki mindent tudhatna a „Nagymester” korrupciós noteszéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c5a5c80-111c-4c3e-b994-921c6c3740bd","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Néhány vonat kimarad, mások csak Kelenföldig járnak, vagy épp korábban indulnak a szokásosnál a győri vonalon.","shortLead":"Néhány vonat kimarad, mások csak Kelenföldig járnak, vagy épp korábban indulnak a szokásosnál a győri vonalon.","id":"20250111_mav-budapest-gyor-vasut-felujitas-vonat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7c5a5c80-111c-4c3e-b994-921c6c3740bd.jpg","index":0,"item":"747dc5f4-340b-4c26-962e-b8f313fe9af1","keywords":null,"link":"/itthon/20250111_mav-budapest-gyor-vasut-felujitas-vonat","timestamp":"2025. január. 11. 14:53","title":"Egy hétre megváltozik a menetrend a Budapest–Győr vasútvonalon, felsővezeték-szakadás veszélyének elhárításán dolgozik a MÁV","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf84e8da-1cd1-4e51-b804-4f5215d69630","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A HVG kiderítette: 228 millióba került tavaly Sulyok Tamásnak és delegációjának a párizsi szállása az olimpia teljes idejére, de a köztársasági elnök csak három napig tartózkodott a francia fővárosban. Magyar Péter most felvetette: a pénzt vissza kellene fizetnie az adófizetőknek. ","shortLead":"A HVG kiderítette: 228 millióba került tavaly Sulyok Tamásnak és delegációjának a párizsi szállása az olimpia teljes...","id":"20250111_sulyok-tamas-parizsi-olimpia-szallas-magyar-peter-reakcio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bf84e8da-1cd1-4e51-b804-4f5215d69630.jpg","index":0,"item":"96845dfd-0e98-443a-a3ab-2e02257b33d9","keywords":null,"link":"/itthon/20250111_sulyok-tamas-parizsi-olimpia-szallas-magyar-peter-reakcio","timestamp":"2025. január. 11. 14:30","title":"Magyar Péter Sulyok Tamásnak: Elnök úr, ilyenkor nem kéne megszólalni?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"225be881-8f62-4542-b01a-14faff6f873a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A frakcióvezető szerint Pressman hálózatot szervezett, ami fennmarad távozása után is. Gondolatmenete csak ott bicsaklik meg, hogy nem sikerült elmagyaráznia, hogy maradna az általa vizionált hálózat, ha az Egyesült Államok élére egy hét múlva a Fidesz nagy szövetségese ül.","shortLead":"A frakcióvezető szerint Pressman hálózatot szervezett, ami fennmarad távozása után is. Gondolatmenete csak ott...","id":"20250113_kocsis-mate-david-pressman-nagykovet-bucsu","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/225be881-8f62-4542-b01a-14faff6f873a.jpg","index":0,"item":"3369441f-49d5-4982-be0c-0757f34a9d58","keywords":null,"link":"/itthon/20250113_kocsis-mate-david-pressman-nagykovet-bucsu","timestamp":"2025. január. 13. 07:26","title":"Kocsis Máté is elbúcsúztatta Pressmant: A nagykövet úrnak élete volt a kormánybuktatás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6727ae05-1c4a-4a30-9109-31705371cff1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Szombaton este tuszkolták be egy terepjáróba a Szahara peremén lévő Agadezben, azóta nem tudni róla. ","shortLead":"Szombaton este tuszkolták be egy terepjáróba a Szahara peremén lévő Agadezben, azóta nem tudni róla. ","id":"20250112_Emberrablas-Niger-osztrak-no-eltunt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6727ae05-1c4a-4a30-9109-31705371cff1.jpg","index":0,"item":"590ef358-99bc-4ca7-b28c-a295721afee8","keywords":null,"link":"/vilag/20250112_Emberrablas-Niger-osztrak-no-eltunt","timestamp":"2025. január. 12. 18:43","title":"Elraboltak egy osztrák nőt Nigerben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]