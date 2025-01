Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"3b97b32c-2bdc-4de0-911c-9e409918b476","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"Hogyan született meg a világot lenyűgöző Munkácsy-brand, mennyivel tudott többet a festőművész a nagy elődeinél, miért felejtette el a világ olyan gyorsan? Ezekre a kérdésekre szolgál kimerítő válasszal a Szépművészeti Múzeum kiállítása.","shortLead":"Hogyan született meg a világot lenyűgöző Munkácsy-brand, mennyivel tudott többet a festőművész a nagy elődeinél, miért...","id":"20250111_hvg-munkacsykiallitas-szepmuveszeti-muzeum","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3b97b32c-2bdc-4de0-911c-9e409918b476.jpg","index":0,"item":"32f61b1e-ed75-4db6-b8ab-c4ad530f9272","keywords":null,"link":"/360/20250111_hvg-munkacsykiallitas-szepmuveszeti-muzeum","timestamp":"2025. január. 11. 17:00","title":"Bámulatos marketingfogásokkal lett világhírű az itthon legismertebb magyar festő – Munkácsy Mihály a Szépművészetiben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4b00ba3-a78a-42b0-8a82-302e5df1c9d5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":" A 11 hónapos gyerek 11 napig volt a gépen, ő az egyik legkisebb a kezeltek közül. Jelenleg is stabil az állapota. ","shortLead":" A 11 hónapos gyerek 11 napig volt a gépen, ő az egyik legkisebb a kezeltek közül. Jelenleg is stabil az állapota. ","id":"20250112_Heim-Pal-korhaz-mutudo-gyerek-levettek-a-geprol-gyogyulas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f4b00ba3-a78a-42b0-8a82-302e5df1c9d5.jpg","index":0,"item":"324033b0-24cb-4158-88d8-2d65baafec01","keywords":null,"link":"/itthon/20250112_Heim-Pal-korhaz-mutudo-gyerek-levettek-a-geprol-gyogyulas","timestamp":"2025. január. 12. 18:16","title":"Levették az egyik kisgyereket a műtüdőről a Heim Pál Kórházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"170c3ed5-9351-4b9e-8579-5c3afbf04160","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Annyira zavarja a csillagászokat a SpaceX rengeteg fénylő műholdja, hogy a cég most alacsonyabb pályára irányított közülük néhányat. Ezzel megoldottak egy problémát – és generáltak egy másikat.","shortLead":"Annyira zavarja a csillagászokat a SpaceX rengeteg fénylő műholdja, hogy a cég most alacsonyabb pályára irányított...","id":"20250113_spacex-starlink-muhold-alacsonyabb-palya-teszt-csillagaszat-megfigyeles","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/170c3ed5-9351-4b9e-8579-5c3afbf04160.jpg","index":0,"item":"fb453e82-ca38-43c5-b176-9389868e9435","keywords":null,"link":"/tudomany/20250113_spacex-starlink-muhold-alacsonyabb-palya-teszt-csillagaszat-megfigyeles","timestamp":"2025. január. 13. 12:03","title":"Lejjebb hoztak 300 műholdat a SpaceX mérnökei, és erre jó okuk volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6c6e5a9-dc7c-44b5-a050-6e4351639a1e","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A 40 éves férfi kitart amellett, hogy nem ő ölte meg a gyereket, csak a holttest hollétéről volt tudomása.","shortLead":"A 40 éves férfi kitart amellett, hogy nem ő ölte meg a gyereket, csak a holttest hollétéről volt tudomása.","id":"20250111_Till-Tamas-feltetelezett-gyilkosa-ujabb-kihallgatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e6c6e5a9-dc7c-44b5-a050-6e4351639a1e.jpg","index":0,"item":"22f0d7a0-b8e2-4c77-9204-983b47ed6fef","keywords":null,"link":"/itthon/20250111_Till-Tamas-feltetelezett-gyilkosa-ujabb-kihallgatas","timestamp":"2025. január. 11. 19:51","title":"Till Tamás feltételezett gyilkosa állítja: kényszer hatására tett beismerő vallomást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d2820ec-73d0-48c0-9906-33d7ffe3b640","c_author":"Németh András","category":"360","description":"Egyre több az olyan kutyatulajdonos, aki úgy érzi, számára mindenkinél fontosabb négylábú barátja. A háziállatok, közülük is elsősorban a kutyák szerepe néhány évtized alatt gyökeresen megváltozott, a tudósok szerint eljött a háziasítás új hulláma. Mit mond el a magyar kutyákról és gazdáikról az ELTE etológiai tanszék felmérése, és milyen típusú kutyák kerülhetnek többségbe néhány évtizeden belül?","shortLead":"Egyre több az olyan kutyatulajdonos, aki úgy érzi, számára mindenkinél fontosabb négylábú barátja. A háziállatok...","id":"20250112_hvg-negylabu-gyerek-kutya_valtozo_szerep-uj-haziasitasi-hullam","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5d2820ec-73d0-48c0-9906-33d7ffe3b640.jpg","index":0,"item":"26bba04a-c8f5-4a8b-b10f-10823cc3c6c1","keywords":null,"link":"/360/20250112_hvg-negylabu-gyerek-kutya_valtozo_szerep-uj-haziasitasi-hullam","timestamp":"2025. január. 12. 15:30","title":"Minden irányba hajlítható, testmeleg plüssállat, ami eltűri, hogy szereted – hogyan lett a kutyából négylábú gyerek?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92d1f721-ca44-4cd6-96d0-c8325a31e267","c_author":"HVG","category":"sport","description":"A negyedosztályú Accrington ellen játszott a Liverpool, Szoboszlai Dominik újra kezdőként lépett pályára.","shortLead":"A negyedosztályú Accrington ellen játszott a Liverpool, Szoboszlai Dominik újra kezdőként lépett pályára.","id":"20250111_Szoboszlai-Liverpool-kezdocsapat-betegseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/92d1f721-ca44-4cd6-96d0-c8325a31e267.jpg","index":0,"item":"76c4e00e-6dc1-4221-9849-f8900f8e9240","keywords":null,"link":"/sport/20250111_Szoboszlai-Liverpool-kezdocsapat-betegseg","timestamp":"2025. január. 11. 17:11","title":"Gólpasszal tért vissza Szoboszlai a kezdőcsapatba az eltiltása és betegsége után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b34eba32-a199-4df8-8b1a-5279af556bba","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Murray a Charlie angyalai forgatásán háborította fel a színésznőt. ","shortLead":"Murray a Charlie angyalai forgatásán háborította fel a színésznőt. ","id":"20250113_Lucy-Liu-Bill-Murray-viselkedeserol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b34eba32-a199-4df8-8b1a-5279af556bba.jpg","index":0,"item":"3520847c-7387-4ce7-a0d2-b5e900a67fcb","keywords":null,"link":"/kultura/20250113_Lucy-Liu-Bill-Murray-viselkedeserol","timestamp":"2025. január. 13. 09:19","title":"Lucy Liu Bill Murray elfogadhatatlan viselkedéséről vallott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98fda0a8-e272-446d-8b6f-2072cc27745c","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az olajszállító hajó pénteken vált irányíthatatlanná.","shortLead":"Az olajszállító hajó pénteken vált irányíthatatlanná.","id":"20250112_Orosz-arnyektanker-rekedt-a-Balti-tengeren-nemet-kikotobe-vontattak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/98fda0a8-e272-446d-8b6f-2072cc27745c.jpg","index":0,"item":"59fe311d-0e7f-4325-97f8-9cfb36df61e2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250112_Orosz-arnyektanker-rekedt-a-Balti-tengeren-nemet-kikotobe-vontattak","timestamp":"2025. január. 12. 10:41","title":"Orosz árnyéktanker rekedt a Balti-tengeren, német kikötőbe vontatták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]