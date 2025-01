Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"aca17ba3-fe8e-4aab-aa88-6434ce92a245","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A 116 éves Inah Canabarro Lucas brazil apáca számít a világ legidősebb emberének, miután az eddigi életkorrekorder, a japán Itoka Tomiko a hétvégén elhunyt – közölte vasárnap a Guinness Rekordok.","shortLead":"A 116 éves Inah Canabarro Lucas brazil apáca számít a világ legidősebb emberének, miután az eddigi életkorrekorder...","id":"20250105_Vilagrekord-legidosebb-ember-brazil-apaca","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/aca17ba3-fe8e-4aab-aa88-6434ce92a245.jpg","index":0,"item":"f9adcd14-0a74-4d29-9851-02ebe0531100","keywords":null,"link":"/elet/20250105_Vilagrekord-legidosebb-ember-brazil-apaca","timestamp":"2025. január. 05. 19:46","title":"Egy 116 éves brazil apáca most a világ legidősebb embere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0a189b1-5029-4c2e-b967-d302b5e71e77","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Simona Brambilla nővér az első női prefektus a Vatikánban. Korábban még soha nem neveztek ki nőt a katolikus egyház központi irányító szerve fontos hivatalának élére.","shortLead":"Simona Brambilla nővér az első női prefektus a Vatikánban. Korábban még soha nem neveztek ki nőt a katolikus egyház...","id":"20250106_Ferenc-papa-kinevezte-az-elso-not-egy-fontos-vatikani-hivatal-elere","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c0a189b1-5029-4c2e-b967-d302b5e71e77.jpg","index":0,"item":"0cb6ffb1-654b-4a5d-a045-1c54bd9e29dd","keywords":null,"link":"/elet/20250106_Ferenc-papa-kinevezte-az-elso-not-egy-fontos-vatikani-hivatal-elere","timestamp":"2025. január. 06. 19:06","title":"Történelmi lépés a Vatikánban: Ferenc pápa először nevezett ki nőt a legfelsőbb vatikáni hivatal egyik vezetőjévé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b23185a-b5c0-4521-b409-484ba19c7f9b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A motoros riksa szigorú átvilágításon esett át, mielőtt beleült a miniszterelnök, aki városnézéssel tölti az idejét Indiában, a szállása pedig ötcsillagos hotelben van.","shortLead":"A motoros riksa szigorú átvilágításon esett át, mielőtt beleült a miniszterelnök, aki városnézéssel tölti az idejét...","id":"20250105_Ujabb-reszletek-Orban-rejtelyes-indiai-utjarol-tuktuk-konvoj-vitte-a-luxusszallodaba-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4b23185a-b5c0-4521-b409-484ba19c7f9b.jpg","index":0,"item":"c66d5be4-396b-4326-a062-e14c39d0eb92","keywords":null,"link":"/itthon/20250105_Ujabb-reszletek-Orban-rejtelyes-indiai-utjarol-tuktuk-konvoj-vitte-a-luxusszallodaba-ebx","timestamp":"2025. január. 05. 15:19","title":"Újabb részletek Orbán rejtélyes indiai útjáról: tuktuk-konvoj vitte a luxusszállodájába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8dcf834-6d42-4349-9244-00bc27b5de7c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"„Ha ön ugyanolyan gyáva, mint amilyen 2008-ban Gyurcsány volt, akkor a Fidesz is úgy fog járni, mint az egykori MSZP” – írta a Tisza Párt elnöke.","shortLead":"„Ha ön ugyanolyan gyáva, mint amilyen 2008-ban Gyurcsány volt, akkor a Fidesz is úgy fog járni, mint az egykori MSZP” –...","id":"20250106_magyar-peter-fidesz-elorehozott-valasztas-orban-viktor-gyurcsany-ferenc","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d8dcf834-6d42-4349-9244-00bc27b5de7c.jpg","index":0,"item":"433f5cf9-52b4-4c81-8f78-8e8042187d71","keywords":null,"link":"/itthon/20250106_magyar-peter-fidesz-elorehozott-valasztas-orban-viktor-gyurcsany-ferenc","timestamp":"2025. január. 06. 11:14","title":"Magyar szerint az előrehozott választás a Fidesznek is jó lenne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8a0f76f-d1a5-4661-9838-52f730b6d714","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Apró, de fontos frissítés jött az iPhone-okhoz, mely a jelek szerint több bosszantó hibát is javít.","shortLead":"Apró, de fontos frissítés jött az iPhone-okhoz, mely a jelek szerint több bosszantó hibát is javít.","id":"20250107_apple-iphone-ios-18-2-1-frissites-hibajavitas-kamera-problema-faceid-billentyuzet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c8a0f76f-d1a5-4661-9838-52f730b6d714.jpg","index":0,"item":"2a50aa2d-6712-4e37-893d-abddc3991c2e","keywords":null,"link":"/tudomany/20250107_apple-iphone-ios-18-2-1-frissites-hibajavitas-kamera-problema-faceid-billentyuzet","timestamp":"2025. január. 07. 11:33","title":"Nem működik a kamera az iPhone-ján? Jött egy frissítés, ami megoldhatja – más javítások is érkeztek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a1c5d6d-dd41-40c7-8744-33c47fdefb8c","c_author":"Az Év Gondoskodó Munkahelye Díj","category":"brandcontent","description":"<strong>Egyre több munkáltató ismeri fel azt, hogy milyen sokat jelenthet munkavállalóinak, ha az általános jólléti és egészségügyi juttatások mellett azok hosszú távú anyagi biztonságával is törődik. Az Év Gondoskodó Munkahelye Díj 2024 nyerteseinek gyakorlati megoldásait elemezzük a díj egyik zsűritagjával, Fata László juttatási szakértővel.</strong>","shortLead":"<strong>Egyre több munkáltató ismeri fel azt, hogy milyen sokat jelenthet munkavállalóinak, ha az általános jólléti és...","id":"20241211_hosszu-tavu-anyagi-biztonsag-gondoskodo-munkahely","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3a1c5d6d-dd41-40c7-8744-33c47fdefb8c.jpg","index":0,"item":"35766df0-a22c-4889-8bab-62599c8f11df","keywords":null,"link":"/brandcontent/20241211_hosszu-tavu-anyagi-biztonsag-gondoskodo-munkahely","timestamp":"2025. január. 07. 09:30","title":"Egy munkáltató, amely tényleg megbecsüli a dolgozóit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b27c1b3-2e9f-443e-9791-9ac37902693d","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A rendszerek olyan kulcsfontosságú objektumokat védtek, mint például a Kercsi híd. ","shortLead":"A rendszerek olyan kulcsfontosságú objektumokat védtek, mint például a Kercsi híd. ","id":"20250107_orosz-ukran-haboru-legvedelmi-rendszer-csapas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3b27c1b3-2e9f-443e-9791-9ac37902693d.jpg","index":0,"item":"36241ee5-7a5c-465b-8627-8271b1144837","keywords":null,"link":"/vilag/20250107_orosz-ukran-haboru-legvedelmi-rendszer-csapas","timestamp":"2025. január. 07. 09:00","title":"Az ukránok azt állítják, hogy egyetlen nap alatt öt méregdrága orosz légvédelmi rendszert semmisítettek meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1213026-00ba-407c-b14b-e026c83283bf","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Szerecsére nem talált el senkit. ","shortLead":"Szerecsére nem talált el senkit. ","id":"20250107_Kanyarodo-kamionrol-repult-jegtabla-autok-fele-Gyomroi-uton-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f1213026-00ba-407c-b14b-e026c83283bf.jpg","index":0,"item":"36d5b806-9121-4dfb-8fbb-39fdd41bb96e","keywords":null,"link":"/cegauto/20250107_Kanyarodo-kamionrol-repult-jegtabla-autok-fele-Gyomroi-uton-video","timestamp":"2025. január. 07. 12:13","title":"Kanyarodó kamionról repült a jégtábla az autók felé a Gyömrői úton – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]