[{"available":true,"c_guid":"111d45d8-8019-405e-af4b-b37d361e720c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Súlyos tüdőgyulladásban szenved Frédéric von Anhalt.","shortLead":"Súlyos tüdőgyulladásban szenved Frédéric von Anhalt.","id":"20250113_frederic-von-anhalt-gabor-zsazsa-ozvegye-eletveszelyes-allapotban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/111d45d8-8019-405e-af4b-b37d361e720c.jpg","index":0,"item":"05be60b3-87c7-433a-a998-794d0b08fdbd","keywords":null,"link":"/elet/20250113_frederic-von-anhalt-gabor-zsazsa-ozvegye-eletveszelyes-allapotban","timestamp":"2025. január. 13. 09:52","title":"Életveszélyes állapotban van Gábor Zsazsa özvegye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa4cabed-daa2-4076-8d31-ef71bf5dc45f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ezúttal nem betegként, hanem látogatóként érkezett, személyesen mondott köszönetet a dolgozóknak, és rákbetegekkel is beszélt.","shortLead":"Ezúttal nem betegként, hanem látogatóként érkezett, személyesen mondott köszönetet a dolgozóknak, és rákbetegekkel is...","id":"20250114_katalin-hercegne-korhazi-latogatas-rakkezeles","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fa4cabed-daa2-4076-8d31-ef71bf5dc45f.jpg","index":0,"item":"70c4beaf-9f36-49fe-86e6-eebf7c999417","keywords":null,"link":"/elet/20250114_katalin-hercegne-korhazi-latogatas-rakkezeles","timestamp":"2025. január. 14. 14:16","title":"Katalin hercegné visszatért a kórházba, ahol kezelték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec84a017-9e8b-408d-b64c-921bae42b110","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A férfit különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés bűntettének kísérletével vádolják.","shortLead":"A férfit különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés bűntettének kísérletével vádolják.","id":"20250113_szeged-emberoles-kiserlete-vad-serelemdij","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ec84a017-9e8b-408d-b64c-921bae42b110.jpg","index":0,"item":"099eee54-8973-442f-b13f-5915cc0c60ca","keywords":null,"link":"/itthon/20250113_szeged-emberoles-kiserlete-vad-serelemdij","timestamp":"2025. január. 13. 15:20","title":"Tízmilliós sérelemdíjat fizetett egy férfi egy nőnek, akit félholtra vert Szeged belvárosában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef89ff0b-0d78-42e7-8542-6f17a8431958","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Horváth László és Riz Gábor 2023-ban kapott először felkérést ezekre a feladatokra.","shortLead":"Horváth László és Riz Gábor 2023-ban kapott először felkérést ezekre a feladatokra.","id":"20250113_Meghosszabbitottak-a-barnaszen--es-lignitbanyaszat-ket-miniszteri-biztosanak-a-megbizatasat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ef89ff0b-0d78-42e7-8542-6f17a8431958.jpg","index":0,"item":"6094404d-4601-439e-8923-d076bfedd175","keywords":null,"link":"/itthon/20250113_Meghosszabbitottak-a-barnaszen--es-lignitbanyaszat-ket-miniszteri-biztosanak-a-megbizatasat","timestamp":"2025. január. 13. 22:05","title":"Meghosszabbították a barnaszén- és lignitbányászat két miniszteri biztosának a megbízatását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0ed63f4-bafe-485e-8718-facaf3a7b0c9","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kultura","description":"Tavaly novemberben mutatták be Herendi Gábor állami pénz nélkül készült filmjét, amely most újra felkerült a toplistára.","shortLead":"Tavaly novemberben mutatták be Herendi Gábor állami pénz nélkül készült filmjét, amely most újra felkerült a toplistára.","id":"20250113_Futni-Mentem-Herendi-Gabor-nezoszam-rekord","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f0ed63f4-bafe-485e-8718-facaf3a7b0c9.jpg","index":0,"item":"06ef2eb8-5578-483d-b5f5-81df8d1a47cc","keywords":null,"link":"/kultura/20250113_Futni-Mentem-Herendi-Gabor-nezoszam-rekord","timestamp":"2025. január. 13. 17:32","title":"Átlépte az 500 ezres nézőszámot a Futni mentem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fed0f4a-b6a0-490b-bfdb-63eedbc023c7","c_author":"Mészáros Márton Balázs","category":"360","description":"A lakásvásárlásnál kisebb elköteleződést jelent, de hasonlóan kedvező befektetés lehet egy jó helyen levő kocsibeálló is.","shortLead":"A lakásvásárlásnál kisebb elköteleződést jelent, de hasonlóan kedvező befektetés lehet egy jó helyen levő kocsibeálló...","id":"20250113_hvg-befektetes-garazs-berleti-dijak-ingatlanpiac","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7fed0f4a-b6a0-490b-bfdb-63eedbc023c7.jpg","index":0,"item":"fe1c7a88-aef6-43ca-9a71-baf541159dd7","keywords":null,"link":"/360/20250113_hvg-befektetes-garazs-berleti-dijak-ingatlanpiac","timestamp":"2025. január. 13. 16:15","title":"Jó helyismerettel lehet igazán jó befektetés egy garázs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7901ed8c-4d02-442b-9403-02da6ed15b82","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Az öreg Steyr még ma is napi használatban van, most is több száz liter cefrét szállított.","shortLead":"Az öreg Steyr még ma is napi használatban van, most is több száz liter cefrét szállított.","id":"20250113_Hetveneves-traktor-es-egy-harminceves-Golf-utkozott-Zsedenynel","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7901ed8c-4d02-442b-9403-02da6ed15b82.jpg","index":0,"item":"d8527531-3fb6-4473-be4f-2be82e6c8abe","keywords":null,"link":"/cegauto/20250113_Hetveneves-traktor-es-egy-harminceves-Golf-utkozott-Zsedenynel","timestamp":"2025. január. 13. 12:22","title":"Hetvenéves traktor és egy harmincéves Golf ütközött Zsédenynél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"daaa767b-bcf6-4a98-a498-56f5e38a999c","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A Tisza Párt elnöke fél évvel ezelőtti ígéretét teljesíti.","shortLead":"A Tisza Párt elnöke fél évvel ezelőtti ígéretét teljesíti.","id":"20250113_magyar-peter-tisza-part-europai-parlament-mandatum-szavazas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/daaa767b-bcf6-4a98-a498-56f5e38a999c.jpg","index":0,"item":"7ee9674c-597b-4553-b1cc-ae52e001ded8","keywords":null,"link":"/itthon/20250113_magyar-peter-tisza-part-europai-parlament-mandatum-szavazas","timestamp":"2025. január. 13. 17:25","title":"Magyar Péter megszavaztatja, hogy maradjon-e képviselő az Európai Parlamentben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]