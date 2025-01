Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"0bcb7007-8f94-4ad5-b052-f9b783ed4bdd","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A legújabb rakétateszt a japán külügyminiszter dél-koreai látogatását előzte meg, de valójában Donald Trumpnak szólhat a kommunista diktatúra durrogtatása.","shortLead":"A legújabb rakétateszt a japán külügyminiszter dél-koreai látogatását előzte meg, de valójában Donald Trumpnak szólhat...","id":"20250114_eszak-korea-ballisztikus-raketa-donald-trump-teszt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0bcb7007-8f94-4ad5-b052-f9b783ed4bdd.jpg","index":0,"item":"2483993a-df44-43ca-9e88-8db452487575","keywords":null,"link":"/vilag/20250114_eszak-korea-ballisztikus-raketa-donald-trump-teszt","timestamp":"2025. január. 14. 06:21","title":"Ismét ballisztikus rakétákat lőtt ki Észak-Korea, Trumpnak üzenhettek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d93b71f6-f5ae-409f-8d15-0df5ceba75b6","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20250115_Marabu-Feknyuz-Rogan-az-erinthetetlen","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d93b71f6-f5ae-409f-8d15-0df5ceba75b6.jpg","index":0,"item":"3c5d8e57-6365-4351-9b00-14d0d0bf321f","keywords":null,"link":"/itthon/20250115_Marabu-Feknyuz-Rogan-az-erinthetetlen","timestamp":"2025. január. 15. 06:45","title":"Marabu Féknyúz: Rogán, az érinthetetlen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0826d351-d6b3-43b1-8f19-bbb87818c9ea","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Havasi Bertalan szerint ez ugyanolyan hazugság, mint amit az embercsempész gázolóról állított a Tisza Párt elnöke.","shortLead":"Havasi Bertalan szerint ez ugyanolyan hazugság, mint amit az embercsempész gázolóról állított a Tisza Párt elnöke.","id":"20250114_orban-viktor-magyar-peter-felelnoki-rendszer","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0826d351-d6b3-43b1-8f19-bbb87818c9ea.jpg","index":0,"item":"e78cc075-136f-48a3-b453-923431da5468","keywords":null,"link":"/itthon/20250114_orban-viktor-magyar-peter-felelnoki-rendszer","timestamp":"2025. január. 14. 11:18","title":"Magyar Péter szerint a kormány félelnöki rendszer bevezetésére készül, Orbán sajtófőnöke szerint ez hírlapi kacsa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1515a73b-6249-4454-9350-8d9ee9ef45c4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nicole Kidman a Tágra zárt szemek meztelen jelenetei miatt aggódott, annak ellenére, hogy a saját férjével szerepelt bennük. ","shortLead":"Nicole Kidman a Tágra zárt szemek meztelen jelenetei miatt aggódott, annak ellenére, hogy a saját férjével szerepelt...","id":"20250114_nicole-kidman-meztelen-szexjelenet-tagra-zart-szemek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1515a73b-6249-4454-9350-8d9ee9ef45c4.jpg","index":0,"item":"9f28f232-b349-47d5-b959-4e0f21aed85a","keywords":null,"link":"/elet/20250114_nicole-kidman-meztelen-szexjelenet-tagra-zart-szemek","timestamp":"2025. január. 14. 17:40","title":"Különleges záradékot iktattak Nicole Kidman szerződésébe a Tom Cruise-zal forgatott szexjelenetekről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa4fe283-8d9a-4584-974d-596ed9305a93","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Egy ideig kitart még a hirtelen jött télies idő, érdemes hozzá gyorsan alkalmazkodni. ","shortLead":"Egy ideig kitart még a hirtelen jött télies idő, érdemes hozzá gyorsan alkalmazkodni. ","id":"20250115_Rossz-ido-havazas-hogyan-vezessunk-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fa4fe283-8d9a-4584-974d-596ed9305a93.jpg","index":0,"item":"2b73fb9e-9751-43cd-8430-2ce306f151f2","keywords":null,"link":"/cegauto/20250115_Rossz-ido-havazas-hogyan-vezessunk-ebx","timestamp":"2025. január. 15. 11:49","title":"Rossz idő, nagyobb veszély: hogyan vezessünk biztonságosan?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5550dd80-da39-4850-bee2-0b0fdb08099b","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A kastélynak gazdag a történelme, a falai között még Beethoven is komponált.","shortLead":"A kastélynak gazdag a történelme, a falai között még Beethoven is komponált.","id":"20250114_lengyelorszag-glogowek-kastely-elon-musk","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5550dd80-da39-4850-bee2-0b0fdb08099b.jpg","index":0,"item":"d30c59d8-7438-4288-9893-6d3f86a2d740","keywords":null,"link":"/vilag/20250114_lengyelorszag-glogowek-kastely-elon-musk","timestamp":"2025. január. 14. 17:19","title":"Egy lengyel polgármester arról győzködi Elon Muskot, hogy vegye meg a városában található kastélyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4aa92ea6-8240-4cda-be45-e1aa3461ed87","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Legalább százezer kotta lett a tűz martaléka.","shortLead":"Legalább százezer kotta lett a tűz martaléka.","id":"20250115_arnold-schonberg-archivum-megsemmisult-los-angeles-tuz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4aa92ea6-8240-4cda-be45-e1aa3461ed87.jpg","index":0,"item":"d09ac397-0259-4e1d-a4ea-454c9339029e","keywords":null,"link":"/elet/20250115_arnold-schonberg-archivum-megsemmisult-los-angeles-tuz","timestamp":"2025. január. 15. 12:13","title":"A Los Angeles-i tűzben megsemmisült Arnold Schönberg archívumának nagy része","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"719d0615-f07c-4aa5-bf56-ddb881952bee","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Az ilyen viselkedés nemcsak a szabályszegők, hanem más közlekedők életét is veszélyezteti. ","shortLead":"Az ilyen viselkedés nemcsak a szabályszegők, hanem más közlekedők életét is veszélyezteti. ","id":"20250113_M85-sztradaalagut-fiatalalok-balesetveszely","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/719d0615-f07c-4aa5-bf56-ddb881952bee.jpg","index":0,"item":"9f0c6603-0acf-4fdc-9656-b023541ba1d3","keywords":null,"link":"/cegauto/20250113_M85-sztradaalagut-fiatalalok-balesetveszely","timestamp":"2025. január. 13. 15:42","title":"Életveszélyes mutatvány: fiatalok álltak meg videózni az M85-ös sztrádaalagútban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]