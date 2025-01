Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"f6a2027e-1bdc-4869-bd8a-b5c5c1b2f859","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az orvost és egy ápolót gondatlan veszélyeztetéssel vádolták meg, mert 2020-ban meghalt a Down-szindrómás betegük, akit csak pépes étellel etethettek volna, ehelyett ebédre csirkés pulykaragut kapott, aztán megfulladt. Az ügyben most született ítélet.","shortLead":"Az orvost és egy ápolót gondatlan veszélyeztetéssel vádolták meg, mert 2020-ban meghalt a Down-szindrómás betegük, akit...","id":"20250112_Down-szindromas-ferfi-megfulladt-a-korhazban-elitelt-orvos","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f6a2027e-1bdc-4869-bd8a-b5c5c1b2f859.jpg","index":0,"item":"96db1775-e32c-4b0a-b569-8d6cbac63d31","keywords":null,"link":"/itthon/20250112_Down-szindromas-ferfi-megfulladt-a-korhazban-elitelt-orvos","timestamp":"2025. január. 12. 16:02","title":"Elítélték a Tolna megyei kórház orvosát, ahol megfulladt egy Down-szindrómás beteg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d40a43c-1028-456e-bdfd-76f9c56b092f","c_author":"Balla István - Nemes Nikolett","category":"360","description":"Elsősorban orvosnak tartják magukat, de szabadidejükben tulajdonképpen megújították a tudományos ismeretterjesztést, amikor pár perces TikTok-videókban magyaráznak el bonyolult nőgyógyászati témákat. A „Nődokikat”, azaz Baradács Istvánt, Czébely-Lénárt Andrást és Csirzó Ádámot kérdeztük a videókról, a tabukról és az orális nyalókendőről.","shortLead":"Elsősorban orvosnak tartják magukat, de szabadidejükben tulajdonképpen megújították a tudományos ismeretterjesztést...","id":"20250112_nodokik-nogyogyaszat-nogyogyasz-tudomany-nepszerusites-tiktok-influenszer-egeszsegugy-menstruacio-veteles-fogamzasgatlas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5d40a43c-1028-456e-bdfd-76f9c56b092f.jpg","index":0,"item":"e8d620e2-d163-4dbe-858c-b17f17e1fe81","keywords":null,"link":"/360/20250112_nodokik-nogyogyaszat-nogyogyasz-tudomany-nepszerusites-tiktok-influenszer-egeszsegugy-menstruacio-veteles-fogamzasgatlas","timestamp":"2025. január. 12. 19:30","title":"„Nem szólhat minden videó az orális nyalókendőről” – interjú a Nődokikkal, a TikTok orvos sztárjaival","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fc635ea-907d-460f-b884-742e63d52cc8","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A térségben lavinariadó van érvényben.","shortLead":"A térségben lavinariadó van érvényben.","id":"20250112_Tobb-embereletet-kovetelt-egy-lavina-Olaszorszagban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1fc635ea-907d-460f-b884-742e63d52cc8.jpg","index":0,"item":"835e26ea-d1c0-4b81-b781-4e40cdb44ff4","keywords":null,"link":"/vilag/20250112_Tobb-embereletet-kovetelt-egy-lavina-Olaszorszagban","timestamp":"2025. január. 12. 16:27","title":"Több emberéletet követelt egy lavina Olaszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf0f9fa5-7b0e-46c4-8846-fd94b44f8372","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Megéri hibák után kutatni a Facebookban, a Meta ugyanis busás pénzjutalmat ad azoknak, akik találnak egyet, és jelzik is.","shortLead":"Megéri hibák után kutatni a Facebookban, a Meta ugyanis busás pénzjutalmat ad azoknak, akik találnak egyet, és jelzik...","id":"20250113_meta-facebook-biztonsagi-res-szerver-hibajavitas-jutalom","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cf0f9fa5-7b0e-46c4-8846-fd94b44f8372.jpg","index":0,"item":"8f148d4a-6b70-4910-8f3e-eefb52d62561","keywords":null,"link":"/tudomany/20250113_meta-facebook-biztonsagi-res-szerver-hibajavitas-jutalom","timestamp":"2025. január. 13. 08:03","title":"Olyan súlyos hibát talált valaki a Facebookon, hogy 40 millió forintot kapott érte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96da8754-8a66-4690-aa8f-c6353cd60fca","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Az aktivistánál házkutatást is tartottak.","shortLead":"Az aktivistánál házkutatást is tartottak.","id":"20250112_Eloallitotta-a-rendorseg-az-egyik-aszfaltfesto-kutyapartos-aktivistat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/96da8754-8a66-4690-aa8f-c6353cd60fca.jpg","index":0,"item":"70f0bd7c-49aa-40e4-ac74-6ba7dde5c741","keywords":null,"link":"/itthon/20250112_Eloallitotta-a-rendorseg-az-egyik-aszfaltfesto-kutyapartos-aktivistat","timestamp":"2025. január. 12. 15:15","title":"Előállította a rendőrség az egyik aszfaltfestő kutyapártos aktivistát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ad0bf1c-061a-4e67-a40a-700cdf20251b","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Közlésük szerint az értékesítés hátterében nem politikai okok állnak. Ehelyett Musk mohósága és a cégnél uralkodó munkakörülmények miatt döntöttek így.","shortLead":"Közlésük szerint az értékesítés hátterében nem politikai okok állnak. Ehelyett Musk mohósága és a cégnél uralkodó...","id":"20250113_holland-nyugdijalap-tesla-reszveny-elon-musk-eladas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0ad0bf1c-061a-4e67-a40a-700cdf20251b.jpg","index":0,"item":"7c7106ba-549d-40a5-bd0c-a530ebebb712","keywords":null,"link":"/kkv/20250113_holland-nyugdijalap-tesla-reszveny-elon-musk-eladas","timestamp":"2025. január. 13. 10:14","title":"Eladta az összes Tesla-részvényét Európa második legnagyobb nyugdíjalapja Elon Musk miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98fda0a8-e272-446d-8b6f-2072cc27745c","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az olajszállító hajó pénteken vált irányíthatatlanná.","shortLead":"Az olajszállító hajó pénteken vált irányíthatatlanná.","id":"20250112_Orosz-arnyektanker-rekedt-a-Balti-tengeren-nemet-kikotobe-vontattak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/98fda0a8-e272-446d-8b6f-2072cc27745c.jpg","index":0,"item":"59fe311d-0e7f-4325-97f8-9cfb36df61e2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250112_Orosz-arnyektanker-rekedt-a-Balti-tengeren-nemet-kikotobe-vontattak","timestamp":"2025. január. 12. 10:41","title":"Orosz árnyéktanker rekedt a Balti-tengeren, német kikötőbe vontatták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e637fe9d-e34c-4c80-8022-14cb47887303","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A férfi futásnak eredt, amikor rajtakapták a rendőrök. ","shortLead":"A férfi futásnak eredt, amikor rajtakapták a rendőrök. ","id":"20250113_Melygarazsban-parkolo-autokat-fosztogatott-Debrecenben-egy-tolvaj","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e637fe9d-e34c-4c80-8022-14cb47887303.jpg","index":0,"item":"225f6c9a-030c-4b1c-9ba5-768a216768bb","keywords":null,"link":"/cegauto/20250113_Melygarazsban-parkolo-autokat-fosztogatott-Debrecenben-egy-tolvaj","timestamp":"2025. január. 13. 08:50","title":"Mélygarázsokban fosztogatta az autókat egy tolvaj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]