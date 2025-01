Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"ad3d871a-1cc7-4159-9364-9a89b0d0c74d","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Amerikai kutatók számszerűsítették, mennyire aggasztó a sok édes üdítőital fogyasztása a világban. Főleg az alacsony jövedelmű országokban nagy a baj.","shortLead":"Amerikai kutatók számszerűsítették, mennyire aggasztó a sok édes üdítőital fogyasztása a világban. Főleg az alacsony...","id":"20250113_cukros-uditoitalok-egeszsegugyi-hatasok-uj-megbetegedesek-szama-kutatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ad3d871a-1cc7-4159-9364-9a89b0d0c74d.jpg","index":0,"item":"0c0b9041-e069-47f0-9d49-27c2ef8290e0","keywords":null,"link":"/tudomany/20250113_cukros-uditoitalok-egeszsegugyi-hatasok-uj-megbetegedesek-szama-kutatas","timestamp":"2025. január. 13. 19:03","title":"Itt vannak a döbbenetes számok: ennyi cukor- és szívbetegségért felelősek a cukros üdítők évről évre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9113c474-0510-4b89-a640-fd023eeeaf24","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A gazdasági és katonai reform támogatásáról is rendelkezik a paktum. ","shortLead":"A gazdasági és katonai reform támogatásáról is rendelkezik a paktum. ","id":"20250115_Strategiai-egyuttmukodesi-megallapodast-kotott-Ormenyorszag-es-az-Egyesult-Allamok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9113c474-0510-4b89-a640-fd023eeeaf24.jpg","index":0,"item":"97458f26-dea4-461c-958c-a1ba916fd975","keywords":null,"link":"/vilag/20250115_Strategiai-egyuttmukodesi-megallapodast-kotott-Ormenyorszag-es-az-Egyesult-Allamok","timestamp":"2025. január. 15. 06:39","title":"Stratégiai együttműködési megállapodást kötött Örményország és az Egyesült Államok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2477f683-cffb-456e-8935-20592cc9e634","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ötvenmilliárdos gyártósor jön, a külügyminiszter szerint kutatásfejlesztéssel is fognak foglalkozni.","shortLead":"Ötvenmilliárdos gyártósor jön, a külügyminiszter szerint kutatásfejlesztéssel is fognak foglalkozni.","id":"20250113_szijjarto-peter-xinzhi-kinai-eauto-otvenmilliard","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2477f683-cffb-456e-8935-20592cc9e634.jpg","index":0,"item":"6028ee0e-a1f6-4177-8afc-c1b82e0186ad","keywords":null,"link":"/itthon/20250113_szijjarto-peter-xinzhi-kinai-eauto-otvenmilliard","timestamp":"2025. január. 13. 11:18","title":"Újabb kínai elektromos autós nagyberuházás jön Magyarországra, Szijjártó 900 új munkahelyet remél tőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa4cabed-daa2-4076-8d31-ef71bf5dc45f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ezúttal nem betegként, hanem látogatóként érkezett, személyesen mondott köszönetet a dolgozóknak, és rákbetegekkel is beszélt.","shortLead":"Ezúttal nem betegként, hanem látogatóként érkezett, személyesen mondott köszönetet a dolgozóknak, és rákbetegekkel is...","id":"20250114_katalin-hercegne-korhazi-latogatas-rakkezeles","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fa4cabed-daa2-4076-8d31-ef71bf5dc45f.jpg","index":0,"item":"70c4beaf-9f36-49fe-86e6-eebf7c999417","keywords":null,"link":"/elet/20250114_katalin-hercegne-korhazi-latogatas-rakkezeles","timestamp":"2025. január. 14. 14:16","title":"Katalin hercegné visszatért a kórházba, ahol kezelték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb4ae4aa-ffe1-45ee-a747-db8d0994372a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A korlátozások Bernecebaráti környékét és a Kemencei Erdészet területét érintik.","shortLead":"A korlátozások Bernecebaráti környékét és a Kemencei Erdészet területét érintik.","id":"20250113_Vadaszat-tura-kektura-Borzsony-lezaras","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/eb4ae4aa-ffe1-45ee-a747-db8d0994372a.jpg","index":0,"item":"5bc43caf-3cc5-4a68-aceb-89ceec6939cf","keywords":null,"link":"/elet/20250113_Vadaszat-tura-kektura-Borzsony-lezaras","timestamp":"2025. január. 13. 16:42","title":"Vadászat miatt lezárnak turistautakat a Börzsönyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5409dfd9-a536-49f2-9f12-f8b79a370aa8","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Ugyan Mute Egede leszögezte, hogy Grönland nem eladó, de az együttműködés lehetőségét nem zárja ki. ","shortLead":"Ugyan Mute Egede leszögezte, hogy Grönland nem eladó, de az együttműködés lehetőségét nem zárja ki. ","id":"20250113_gronland_miniszterelnok_egyuttmukodes_usa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5409dfd9-a536-49f2-9f12-f8b79a370aa8.jpg","index":0,"item":"0b3cd969-6a4e-4f82-852e-03e1912a8cda","keywords":null,"link":"/vilag/20250113_gronland_miniszterelnok_egyuttmukodes_usa","timestamp":"2025. január. 13. 20:20","title":"Grönland miniszterelnöke bejelentette, szorosabban együttműködnének Washingtonnal a védelem és a bányászat terén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78abd0b4-9548-4c40-ad27-6b7c7d1b422d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nemzetközi összefogással sikerült a férfit kézre keríteni.","shortLead":"Nemzetközi összefogással sikerült a férfit kézre keríteni.","id":"20250115_korozott-bunozo-elfogas-nemetorszag-rendorseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/78abd0b4-9548-4c40-ad27-6b7c7d1b422d.jpg","index":0,"item":"a43767c1-aa85-44b9-824e-80fb465e5ab0","keywords":null,"link":"/itthon/20250115_korozott-bunozo-elfogas-nemetorszag-rendorseg","timestamp":"2025. január. 15. 10:07","title":"Németországig menekült az egyik legkeresettebb magyar bűnöző, Dortmundban fogták el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2239c5d-ddc8-42d3-9c10-27e096c291b1","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Már majdnem olyan vékony lehet az Apple új okostelefonja, mint a tavaly bemutatott iPad Pro. Ennek azonban ára lehet. ","shortLead":"Már majdnem olyan vékony lehet az Apple új okostelefonja, mint a tavaly bemutatott iPad Pro. Ennek azonban ára lehet. ","id":"20250113_apple-iphone-17-air-vekonysag-ming-chi-kuo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d2239c5d-ddc8-42d3-9c10-27e096c291b1.jpg","index":0,"item":"ed973017-3761-45b6-9c26-955385a0d5b2","keywords":null,"link":"/tudomany/20250113_apple-iphone-17-air-vekonysag-ming-chi-kuo","timestamp":"2025. január. 13. 16:03","title":"5,5 mm lett, maradhat? Elképesztően vékony lehet az iPhone 17 Air","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]