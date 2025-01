Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"9dc1ff0e-4098-4a47-8a41-2c48a2276808","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Féltékeny lett a kutya, hogy hozzányúltak a labdájához, ezért többször is megharapta a háznál vendégeskedő gyereket. ","shortLead":"Féltékeny lett a kutya, hogy hozzányúltak a labdájához, ezért többször is megharapta a háznál vendégeskedő gyereket. ","id":"20250113_Altatas-kutya-tamadas-serules-Vas-harapas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9dc1ff0e-4098-4a47-8a41-2c48a2276808.jpg","index":0,"item":"e73ff516-b91c-4775-bd9b-f5ce4c11e100","keywords":null,"link":"/elet/20250113_Altatas-kutya-tamadas-serules-Vas-harapas","timestamp":"2025. január. 13. 10:36","title":"Gyerekre támadt egy kutya, elaltatták, a gazdáját pedig megbüntették","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c2ca9ac-6ef5-4547-b962-6b36e20afc24","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már csaknem egy éve aláírták azt a megállapodást, amely lehetővé teszi kínai rendőrök magyarországi jelenlétét, utcai járőrözését, de december 19-ig még egy rendfenntartó sem érkezett Kínából – árulta el a rendőrség a HVG kérdésére. ","shortLead":"Már csaknem egy éve aláírták azt a megállapodást, amely lehetővé teszi kínai rendőrök magyarországi jelenlétét, utcai...","id":"20250114_ORFK-December-kozepeig-nem-jarorozott-kinai-rendor-Magyarorszagon-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8c2ca9ac-6ef5-4547-b962-6b36e20afc24.jpg","index":0,"item":"d98da05d-cdeb-4558-bedd-2e2b9addfe99","keywords":null,"link":"/itthon/20250114_ORFK-December-kozepeig-nem-jarorozott-kinai-rendor-Magyarorszagon-ebx","timestamp":"2025. január. 14. 16:00","title":"Eltelt majdnem egy év, és egyetlen kínai rendőr sem járőrözött még Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"775e8de9-e9f8-4ca9-9d4d-eb4c5d1ea940","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ügyészség mindkettejüket kiutasítaná Magyarországról.","shortLead":"Az ügyészség mindkettejüket kiutasítaná Magyarországról.","id":"20250113_antifa-ugy-vademeles-ilaria-salis","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/775e8de9-e9f8-4ca9-9d4d-eb4c5d1ea940.jpg","index":0,"item":"9a13e4be-a0c5-4954-9a48-46f0db1c2793","keywords":null,"link":"/itthon/20250113_antifa-ugy-vademeles-ilaria-salis","timestamp":"2025. január. 13. 10:32","title":"Egy német és egy olasz állampolgár ellen is vádat emeltek antifa-ügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2239c5d-ddc8-42d3-9c10-27e096c291b1","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Már majdnem olyan vékony lehet az Apple új okostelefonja, mint a tavaly bemutatott iPad Pro. Ennek azonban ára lehet. ","shortLead":"Már majdnem olyan vékony lehet az Apple új okostelefonja, mint a tavaly bemutatott iPad Pro. Ennek azonban ára lehet. ","id":"20250113_apple-iphone-17-air-vekonysag-ming-chi-kuo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d2239c5d-ddc8-42d3-9c10-27e096c291b1.jpg","index":0,"item":"ed973017-3761-45b6-9c26-955385a0d5b2","keywords":null,"link":"/tudomany/20250113_apple-iphone-17-air-vekonysag-ming-chi-kuo","timestamp":"2025. január. 13. 16:03","title":"5,5 mm lett, maradhat? Elképesztően vékony lehet az iPhone 17 Air","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc20ea45-ee92-4fd6-b6f7-7e6467a39c09","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Menekülés közben szórta el a tolvaj a zsákmányt.","shortLead":"Menekülés közben szórta el a tolvaj a zsákmányt.","id":"20250114_amputalt-labak-lopas-bukaresti-korhaz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bc20ea45-ee92-4fd6-b6f7-7e6467a39c09.jpg","index":0,"item":"467aa19d-1c12-44ee-9547-392016ab9e23","keywords":null,"link":"/vilag/20250114_amputalt-labak-lopas-bukaresti-korhaz","timestamp":"2025. január. 14. 11:29","title":"Amputált lábakat loptak egy bukaresti kórházból, az egyiket a Dacia sugárúton találták meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9113c474-0510-4b89-a640-fd023eeeaf24","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A gazdasági és katonai reform támogatásáról is rendelkezik a paktum. ","shortLead":"A gazdasági és katonai reform támogatásáról is rendelkezik a paktum. ","id":"20250115_Strategiai-egyuttmukodesi-megallapodast-kotott-Ormenyorszag-es-az-Egyesult-Allamok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9113c474-0510-4b89-a640-fd023eeeaf24.jpg","index":0,"item":"97458f26-dea4-461c-958c-a1ba916fd975","keywords":null,"link":"/vilag/20250115_Strategiai-egyuttmukodesi-megallapodast-kotott-Ormenyorszag-es-az-Egyesult-Allamok","timestamp":"2025. január. 15. 06:39","title":"Stratégiai együttműködési megállapodást kötött Örményország és az Egyesült Államok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44dc6816-259e-4f8e-97c0-d11c166f790f","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Levették, majd visszarakták a felvételt, most már orosz snittek nélkül.","shortLead":"Levették, majd visszarakták a felvételt, most már orosz snittek nélkül.","id":"20250114_kormany-video-propaganda-oroszorszag-torles","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/44dc6816-259e-4f8e-97c0-d11c166f790f.jpg","index":0,"item":"fb44c4a0-c854-4212-86cc-f2f120c0b160","keywords":null,"link":"/itthon/20250114_kormany-video-propaganda-oroszorszag-torles","timestamp":"2025. január. 14. 10:04","title":"Miután írtunk róla, piros-fehér-zöld karkötős fiatalra cserélték Vlagyimirt a kormány propagandavideójában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb4ae4aa-ffe1-45ee-a747-db8d0994372a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A korlátozások Bernecebaráti környékét és a Kemencei Erdészet területét érintik.","shortLead":"A korlátozások Bernecebaráti környékét és a Kemencei Erdészet területét érintik.","id":"20250113_Vadaszat-tura-kektura-Borzsony-lezaras","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/eb4ae4aa-ffe1-45ee-a747-db8d0994372a.jpg","index":0,"item":"5bc43caf-3cc5-4a68-aceb-89ceec6939cf","keywords":null,"link":"/elet/20250113_Vadaszat-tura-kektura-Borzsony-lezaras","timestamp":"2025. január. 13. 16:42","title":"Vadászat miatt lezárnak turistautakat a Börzsönyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]