Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"20b138a3-f948-4c4a-b581-d80801e25eb5","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A balhék miatt minden török vendégmunkást kitiltottak a szórakozóhelyről.","shortLead":"A balhék miatt minden török vendégmunkást kitiltottak a szórakozóhelyről.","id":"20250115_kaposvar-diszko-botrany-vendegmunkas-kirugtak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/20b138a3-f948-4c4a-b581-d80801e25eb5.jpg","index":0,"item":"f3fd0e52-c9bb-4deb-9912-a12eaf0158ce","keywords":null,"link":"/kkv/20250115_kaposvar-diszko-botrany-vendegmunkas-kirugtak","timestamp":"2025. január. 15. 12:05","title":"Visszaküldték Törökországba a kaposvári diszkóban botrányt okozó vendégmunkást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7901fffd-fe7e-49bb-8de0-57f6d67e7ec2","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Állítólag nagyvonalú végkielégítéssel bocsátják őket az útjukra. ","shortLead":"Állítólag nagyvonalú végkielégítéssel bocsátják őket az útjukra. ","id":"20250115_Komoly-leepitest-tervez-a-Meta-tobb-ezer-embernek-szunhet-meg-a-munkaja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7901fffd-fe7e-49bb-8de0-57f6d67e7ec2.jpg","index":0,"item":"dfae71cc-adae-4a8d-902d-d43b6db392d2","keywords":null,"link":"/kkv/20250115_Komoly-leepitest-tervez-a-Meta-tobb-ezer-embernek-szunhet-meg-a-munkaja","timestamp":"2025. január. 15. 10:55","title":"Komoly leépítést tervez a Meta, több ezer embernek szűnhet meg a munkája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe79748b-550b-4c41-ae2d-1676d59af483","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A Taxisok Érdekvédelmi Szervezete mintegy kétszáz taxist mozgatott meg a Hősök terére szervezett tüntetésére, hogy aztán délután több minisztérium, valamint a Városháza és a BKK-székház előtt tiltakozzanak, magasabb összegű adómentességet, létszámkorlátozást és más ágazati könnyítéseket követelve.","shortLead":"A Taxisok Érdekvédelmi Szervezete mintegy kétszáz taxist mozgatott meg a Hősök terére szervezett tüntetésére...","id":"20250115_Hosok-tere-taxis-tuntetes-kepek-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fe79748b-550b-4c41-ae2d-1676d59af483.jpg","index":0,"item":"dbdc76bb-c0bd-439f-8e9a-4eaf8e0ffd0c","keywords":null,"link":"/itthon/20250115_Hosok-tere-taxis-tuntetes-kepek-ebx","timestamp":"2025. január. 15. 14:01","title":"Több száz taxis gyűlt össze a Hősök terén, majd vonul át a városon – ezek a követeléseik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f2f7be3-f50e-4c59-80fb-5cf0ba630d04","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Danyiil Medvegyev dühe feltehetően szertefoszlott, miután megnyerte a meccsét az Australian Open első fordulójában.","shortLead":"Danyiil Medvegyev dühe feltehetően szertefoszlott, miután megnyerte a meccsét az Australian Open első fordulójában.","id":"20250115_danyiil-medvegyev-australian-open-osszetort-kamera","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0f2f7be3-f50e-4c59-80fb-5cf0ba630d04.jpg","index":0,"item":"f264d6de-a280-48bd-ad8c-accb635efa5a","keywords":null,"link":"/elet/20250115_danyiil-medvegyev-australian-open-osszetort-kamera","timestamp":"2025. január. 15. 11:27","title":"Dühében összetört egy kamerát az ütőjével az orosz teniszező","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72c4585f-e6fa-4ae4-ab95-2809e2688b1d","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A tisztán elektromos hajtásláncú Porsche Taycanból tavaly közel 50 százalékkal kevesebbet adtak el, mint 2023-ban.","shortLead":"A tisztán elektromos hajtásláncú Porsche Taycanból tavaly közel 50 százalékkal kevesebbet adtak el, mint 2023-ban.","id":"20250114_visszaestek-a-porsche-eladasok-alig-fogy-az-elektromos-taycan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/72c4585f-e6fa-4ae4-ab95-2809e2688b1d.jpg","index":0,"item":"8b6de623-c841-44ea-b233-9832ca5bd15a","keywords":null,"link":"/cegauto/20250114_visszaestek-a-porsche-eladasok-alig-fogy-az-elektromos-taycan","timestamp":"2025. január. 14. 07:59","title":"Visszaestek a Porsche eladások, alig fogy az elektromos Taycan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac13f5da-5851-4c00-a246-b56cd653ee58","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Jun Szogjol még mindig törvénytelennek tartja az ellene folyó eljárást.","shortLead":"Jun Szogjol még mindig törvénytelennek tartja az ellene folyó eljárást.","id":"20250115_Orizetbe-vettek-a-lazadassal-vadolt-posztjarol-felfuggesztett-del-koreai-elnokot","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ac13f5da-5851-4c00-a246-b56cd653ee58.jpg","index":0,"item":"5af0f4dd-dcb5-4ad0-8910-a6753a76a2dc","keywords":null,"link":"/vilag/20250115_Orizetbe-vettek-a-lazadassal-vadolt-posztjarol-felfuggesztett-del-koreai-elnokot","timestamp":"2025. január. 15. 05:39","title":"Őrizetbe vették a lázadással vádolt, posztjáról felfüggesztett dél-koreai elnököt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8ff98bc-4419-4d7a-8074-61eb7eb6e096","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"Buck Woodall szerint a 2000-es évek elején a Disney is látta azt az általa jegyzett forgatókönyvet, amelynek témája és cselekménye is rendkívül hasonlít a Vaiana-filmekre.","shortLead":"Buck Woodall szerint a 2000-es évek elején a Disney is látta azt az általa jegyzett forgatókönyvet, amelynek témája és...","id":"20250114_disney-vaiana-moana-animacios-film-plagium","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e8ff98bc-4419-4d7a-8074-61eb7eb6e096.jpg","index":0,"item":"986cf25b-2934-4007-a4b3-123f78f17574","keywords":null,"link":"/kultura/20250114_disney-vaiana-moana-animacios-film-plagium","timestamp":"2025. január. 14. 12:42","title":"Plagizálással vádolja és dollármilliárdokra perli egy animátor a Disney-t a Vaiana-filmek miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d4bb10d-3326-4a70-a118-3bde92235620","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Az Air France szerint a szexuális bűncselekmények 97,93 százalékát férfiak követik el, ezért nem ülhetnek egyedül utazó kiskorúak mellé.","shortLead":"Az Air France szerint a szexuális bűncselekmények 97,93 százalékát férfiak követik el, ezért nem ülhetnek egyedül utazó...","id":"20250114_norveg-birosag-Air-France-gyerekek-diszkriminacio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5d4bb10d-3326-4a70-a118-3bde92235620.jpg","index":0,"item":"1ff0fe29-96b6-4c0e-b0dc-454c30ee70aa","keywords":null,"link":"/kkv/20250114_norveg-birosag-Air-France-gyerekek-diszkriminacio","timestamp":"2025. január. 14. 16:53","title":"Diszkrimináció miatt elmarasztaltak egy légitársaságot, mert elültettek egy férfi utast a gépen utazó gyerekek mellől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]