Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"3d286b7d-dcb6-4d0f-b2c4-ee113274b5c5","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Több mint ötödével csökkent az épületek építésének mennyisége, a megkötött új szerződések volumene is a felére esett vissza, ami 2025-re sem ígér túl sok jót.","shortLead":"Több mint ötödével csökkent az épületek építésének mennyisége, a megkötött új szerződések volumene is a felére esett...","id":"20250115_ksh-epitoipar-2024-november","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3d286b7d-dcb6-4d0f-b2c4-ee113274b5c5.jpg","index":0,"item":"31355d4d-a642-4784-a337-7c0beaa79630","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250115_ksh-epitoipar-2024-november","timestamp":"2025. január. 15. 08:30","title":"Még a rémes 2023-as adatokhoz képest is visszaesett az építőipar teljesítménye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f96f7de2-5946-4217-acc8-66e7012d6228","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az OAH szerint ők folyamatosan monitorozzák az építkezést és a talajmozgást a paksi beruházásnál.","shortLead":"Az OAH szerint ők folyamatosan monitorozzák az építkezést és a talajmozgást a paksi beruházásnál.","id":"20250115_atomenergia-hivatal-rezsufal-Paks-II-beruhazas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f96f7de2-5946-4217-acc8-66e7012d6228.jpg","index":0,"item":"b26c8237-943f-4c74-b87e-9e2548cb01b0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250115_atomenergia-hivatal-rezsufal-Paks-II-beruhazas","timestamp":"2025. január. 15. 18:36","title":"Atomenergia-hivatal: Megelőző céllal támasztották meg a rézsűfalat a Paks II. beruházásnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5162f906-f1ce-48f5-895e-75e31f00b44b","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Magyarországra érkezett a svéd márka két új gigantikus SUV-ja, kipróbáltuk a felfrissített hibrid Volvo XC90-et és a tisztán elektromos vadonatúj Volvo EX90-et.","shortLead":"Magyarországra érkezett a svéd márka két új gigantikus SUV-ja, kipróbáltuk a felfrissített hibrid Volvo XC90-et és...","id":"20250114_a-leghatalmasabb-uj-volvok-vezettuk-hibrid-xc90-villanyos-ex90-teszt-velemeny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5162f906-f1ce-48f5-895e-75e31f00b44b.jpg","index":0,"item":"43cefc05-3a1f-4204-b5e4-60ec0769ea12","keywords":null,"link":"/cegauto/20250114_a-leghatalmasabb-uj-volvok-vezettuk-hibrid-xc90-villanyos-ex90-teszt-velemeny","timestamp":"2025. január. 14. 13:29","title":"A leghatalmasabb új Volvók: vezettük a hibrid XC90-et és a villanyos EX90-et","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe79748b-550b-4c41-ae2d-1676d59af483","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A Taxisok Érdekvédelmi Szervezete mintegy kétszáz taxist mozgatott meg a Hősök terére szervezett tüntetésére, hogy aztán délután több minisztérium, valamint a Városháza és a BKK-székház előtt tiltakozzanak, magasabb összegű adómentességet, létszámkorlátozást és más ágazati könnyítéseket követelve.","shortLead":"A Taxisok Érdekvédelmi Szervezete mintegy kétszáz taxist mozgatott meg a Hősök terére szervezett tüntetésére...","id":"20250115_Hosok-tere-taxis-tuntetes-kepek-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fe79748b-550b-4c41-ae2d-1676d59af483.jpg","index":0,"item":"dbdc76bb-c0bd-439f-8e9a-4eaf8e0ffd0c","keywords":null,"link":"/itthon/20250115_Hosok-tere-taxis-tuntetes-kepek-ebx","timestamp":"2025. január. 15. 14:01","title":"Több száz taxis gyűlt össze a Hősök terén, majd vonul át a városon – ezek a követeléseik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0bcb7007-8f94-4ad5-b052-f9b783ed4bdd","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A legújabb rakétateszt a japán külügyminiszter dél-koreai látogatását előzte meg, de valójában Donald Trumpnak szólhat a kommunista diktatúra durrogtatása.","shortLead":"A legújabb rakétateszt a japán külügyminiszter dél-koreai látogatását előzte meg, de valójában Donald Trumpnak szólhat...","id":"20250114_eszak-korea-ballisztikus-raketa-donald-trump-teszt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0bcb7007-8f94-4ad5-b052-f9b783ed4bdd.jpg","index":0,"item":"2483993a-df44-43ca-9e88-8db452487575","keywords":null,"link":"/vilag/20250114_eszak-korea-ballisztikus-raketa-donald-trump-teszt","timestamp":"2025. január. 14. 06:21","title":"Ismét ballisztikus rakétákat lőtt ki Észak-Korea, Trumpnak üzenhettek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"595c8d61-684c-4bc0-85bb-e48d9d1caaa3","c_author":"Kacskovics Mihály Béla","category":"360","description":"A leköszönő amerikai elnök vélhetően utoljára írta alá országa védelmi költségvetését tavaly decemberben. Ebben három olyan tétel is van, amely kecskeméti hadászati fejlesztésekre vonatkozik. Más kérdés, hogy ebből mikorra lehet valóban valami – várhatóan nem a közeljövőben, hiszen az Egyesült Államoknak van ennél fontosabb dolga is.","shortLead":"A leköszönő amerikai elnök vélhetően utoljára írta alá országa védelmi költségvetését tavaly decemberben. Ebben három...","id":"20250114_joe-biden-kecskemet-hadaszati-fejlesztes-ndaa-felujitas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/595c8d61-684c-4bc0-85bb-e48d9d1caaa3.jpg","index":0,"item":"d6f456df-08d4-4722-bf3d-d719d3f034d1","keywords":null,"link":"/360/20250114_joe-biden-kecskemet-hadaszati-fejlesztes-ndaa-felujitas","timestamp":"2025. január. 14. 06:30","title":"Joe Biden búcsúajándéka Kecskemétnek: amerikai pénzből jöhet hadászati fejlesztés, de atomtöltetet aligha hoznak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1f5a23b-30bd-4f4c-b60d-998a9f18830d","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Nemzetbiztonsági aggályokra hivatkozva.","shortLead":"Nemzetbiztonsági aggályokra hivatkozva.","id":"20250114_egyesult-allamok-oroszorszag-kina-szoftver-hardver-tilalom","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c1f5a23b-30bd-4f4c-b60d-998a9f18830d.jpg","index":0,"item":"e93a208e-ac2e-4d99-893e-78eaf99ba53d","keywords":null,"link":"/cegauto/20250114_egyesult-allamok-oroszorszag-kina-szoftver-hardver-tilalom","timestamp":"2025. január. 14. 20:27","title":"Az USA megtiltja az orosz és kínai technikák beépítését a járművekbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57a3fed9-9f70-4986-baa3-976fd0413629","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A jogszabályok szerint legalább 100 évnek el kell telnie egy népcsoport megjelenése után, hogy kérjék a honosságot, azonban az első vietnámiak csak 1960 körül érkeztek az országba.","shortLead":"A jogszabályok szerint legalább 100 évnek el kell telnie egy népcsoport megjelenése után, hogy kérjék a honosságot...","id":"20250114_ezer-alairas-honos-nepcsoport-vietnami-nvb","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/57a3fed9-9f70-4986-baa3-976fd0413629.jpg","index":0,"item":"3018e926-d69e-4249-9e8c-4fe2e2cb67f7","keywords":null,"link":"/itthon/20250114_ezer-alairas-honos-nepcsoport-vietnami-nvb","timestamp":"2025. január. 14. 17:44","title":"Összejött az ezer aláírás, hogy honos népcsoport legyen a vietnámi, de van egy komoly probléma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]