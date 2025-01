Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"c40db7e2-7951-42fd-a14d-1b0bdf0532fa","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Az évfordulóra nagyszabású rendezvénnyel készülnek.","shortLead":"Az évfordulóra nagyszabású rendezvénnyel készülnek.","id":"20250113_magyar-peter-tisza-part-kepviselo-jeloltek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c40db7e2-7951-42fd-a14d-1b0bdf0532fa.jpg","index":0,"item":"87884909-4625-433f-8e22-a7d179440290","keywords":null,"link":"/itthon/20250113_magyar-peter-tisza-part-kepviselo-jeloltek","timestamp":"2025. január. 13. 20:38","title":"Magyar Péter a Partizán-interjú egyéves évfordulóján mutatja be első országgyűlési képviselőjelöltjeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b583b459-9d87-48e8-9fb0-44f5916b4524","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vadai Ágnes nem vehetett részt a Nemzetbiztonsági Bizottság ülésén, ahol Rogán Antalt szerette volna kérdezni arról, miért került fel az amerikai szankciós listára. A fideszes miniszter el sem jött az ülésre, államtitkára helyettesítette.","shortLead":"Vadai Ágnes nem vehetett részt a Nemzetbiztonsági Bizottság ülésén, ahol Rogán Antalt szerette volna kérdezni arról...","id":"20250114_vadai-agnes-nemzetbiztonsagi-bizottsag-rogan-antal","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b583b459-9d87-48e8-9fb0-44f5916b4524.jpg","index":0,"item":"cbe8b75b-0f80-401b-867b-22628e992586","keywords":null,"link":"/itthon/20250114_vadai-agnes-nemzetbiztonsagi-bizottsag-rogan-antal","timestamp":"2025. január. 14. 12:26","title":"Kitették Vadait a nemzetbiztonsági ülésről, ahova Rogán el sem ment","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c438d9bd-f2ca-4156-ad43-eb7bc88b4df9","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Folytatja az elmúlt napok szerény erősödését a forint: szerda délután 3 óra körül 410,5 forintot kellett adni az euróért, a dollárért pedig 397 forintot.","shortLead":"Folytatja az elmúlt napok szerény erősödését a forint: szerda délután 3 óra körül 410,5 forintot kellett adni...","id":"20250115_forint-dollar-euro-arfolyam-javulas-erosodes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c438d9bd-f2ca-4156-ad43-eb7bc88b4df9.jpg","index":0,"item":"d2b99aaf-62d9-4ff2-960d-f84da291381e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250115_forint-dollar-euro-arfolyam-javulas-erosodes","timestamp":"2025. január. 15. 15:18","title":"Jót tett a forintnak az amerikai inflációs adat, erősödik a dollárral és az euróval szemben is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91c4286c-e15e-4ad9-ad7c-90320f7e8072","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A Portfolio körképe szerint kifejezetten alacsony béremelési ajánlatokkal kezdik a bértárgyalásokat a vállalatok, sok helyen még a 10 százalékos emelés sem fog teljesülni.","shortLead":"A Portfolio körképe szerint kifejezetten alacsony béremelési ajánlatokkal kezdik a bértárgyalásokat a vállalatok, sok...","id":"20250115_Keseruen-csalodhat-aki-nagy-beremelesre-szamit-iden","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/91c4286c-e15e-4ad9-ad7c-90320f7e8072.jpg","index":0,"item":"138d8bcd-59dd-4a15-8db3-a4af2c8d2f5d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250115_Keseruen-csalodhat-aki-nagy-beremelesre-szamit-iden","timestamp":"2025. január. 15. 09:33","title":"Keserűen csalódhat, aki nagy béremelésre számít idén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3626125e-dbf6-4f3b-9153-3e3088669bad","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Ha valaki e-mailes kóddal szeretné használni az Ügyfélkapu+-t, esetleg az autentikátoros mellé szeretné, azoknak szól ez a cikk.","shortLead":"Ha valaki e-mailes kóddal szeretné használni az Ügyfélkapu+-t, esetleg az autentikátoros mellé szeretné, azoknak szól...","id":"20250115_ugyfelkapu-emailes-kod","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3626125e-dbf6-4f3b-9153-3e3088669bad.jpg","index":0,"item":"8a0a9d2d-7ea7-4817-b593-2d49bc17f24a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250115_ugyfelkapu-emailes-kod","timestamp":"2025. január. 15. 15:01","title":"Így kell beállítani az Ügyfélkapu+-t e-mailes kóddal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d164aefa-b50a-4457-b343-9030705b6fe7","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Nem jelentette be határidőre, hogy az általa birtokolt részvények mennyisége meghaladta az 5 százalékot, ez a SEC szerint negatív hatással volt az árfolyamra, és Musk túl olcsón vehette meg a vállalatot.","shortLead":"Nem jelentette be határidőre, hogy az általa birtokolt részvények mennyisége meghaladta az 5 százalékot, ez a SEC...","id":"20250115_Beperli-Elon-Muskot-az-amerikai-penzugyi-felugyelet-mert-mestersegesen-alacsony-aron-tartotta-a-Twitter-reszvenyeit","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d164aefa-b50a-4457-b343-9030705b6fe7.jpg","index":0,"item":"57e256e5-8eae-44b0-97ed-fe7b8ac58141","keywords":null,"link":"/kkv/20250115_Beperli-Elon-Muskot-az-amerikai-penzugyi-felugyelet-mert-mestersegesen-alacsony-aron-tartotta-a-Twitter-reszvenyeit","timestamp":"2025. január. 15. 11:42","title":"Beperli Elon Muskot az amerikai tőzsdefelügyelet, mert mesterségesen alacsony áron tartotta a Twitter részvényeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbac3638-2381-4cca-a589-dea7082f1ca3","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A szélsőjobboldali Itamár Bengvír a túszalkut „a Hamásznak való behódolásnak” tartja.","shortLead":"A szélsőjobboldali Itamár Bengvír a túszalkut „a Hamásznak való behódolásnak” tartja.","id":"20250114_izrael-hamasz-itamar-bengvir-tuszalku","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fbac3638-2381-4cca-a589-dea7082f1ca3.jpg","index":0,"item":"01fd6dba-2f7c-44d6-a5d7-f17bf752ecc5","keywords":null,"link":"/vilag/20250114_izrael-hamasz-itamar-bengvir-tuszalku","timestamp":"2025. január. 14. 14:19","title":"Elismerte az izraeli védelmi miniszter, hogy végig ő akadályozta a túszalku megkötését a Hamásszal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7bb7f46-7005-43b3-b981-cca928c6c3be","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Ez 16,5 millió forint per kopf volt.","shortLead":"Ez 16,5 millió forint per kopf volt.","id":"20250113_GKI-Felcsuton-kepzodott-az-egy-lakosra-juto-legtobb-netto-tokejovedelem-2023-ban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f7bb7f46-7005-43b3-b981-cca928c6c3be.jpg","index":0,"item":"8d5b5e41-0fac-449b-a4cc-b862889e4b05","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250113_GKI-Felcsuton-kepzodott-az-egy-lakosra-juto-legtobb-netto-tokejovedelem-2023-ban","timestamp":"2025. január. 14. 06:15","title":"GKI: Felcsúton képződött az egy lakosra jutó legtöbb nettó tőkejövedelem 2023-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]