[{"available":true,"c_guid":"2e9b55dd-ea4c-4575-b016-7f01c4538a03","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Tényellenőrzők helyett a felhasználók korrigálhatják a jövőben a Meta platformjain megjelenő tartalmakat. A módszer már eléggé ismerős lehet egy másik közösségi oldalról. ","shortLead":"Tényellenőrzők helyett a felhasználók korrigálhatják a jövőben a Meta platformjain megjelenő tartalmakat. A módszer már...","id":"20250114_meta-tenyellenorzes-alternativa-community-notes-teszteles","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2e9b55dd-ea4c-4575-b016-7f01c4538a03.jpg","index":0,"item":"ac24bd58-ee44-4bb0-9489-578e84147d44","keywords":null,"link":"/tudomany/20250114_meta-tenyellenorzes-alternativa-community-notes-teszteles","timestamp":"2025. január. 14. 12:03","title":"Már teszteli a Meta a tényellenőrzés utódját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46f317e9-ac87-4b79-a7a3-b95adf8c4bd3","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Mától e-mailben is kérheti a kétfaktoros azonosításhoz szükséges kódot, ha be szeretne lépni az Ügyfélkapu+ szolgáltatásba.","shortLead":"Mától e-mailben is kérheti a kétfaktoros azonosításhoz szükséges kódot, ha be szeretne lépni az Ügyfélkapu...","id":"20250114_ugyfelkapu-plusz-ketfaktoros-azonositas-kod-keres-emailben-idomsoft","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/46f317e9-ac87-4b79-a7a3-b95adf8c4bd3.jpg","index":0,"item":"f2c98846-96d1-4fda-bd5f-0d990446055c","keywords":null,"link":"/tudomany/20250114_ugyfelkapu-plusz-ketfaktoros-azonositas-kod-keres-emailben-idomsoft","timestamp":"2025. január. 14. 14:43","title":"Nem kell a mobil, már e-mailes belépési módszert is választhat az Ügyfélkapu+-hoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"815df8ad-c9ac-4a48-9869-72b948e6401b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A vevők nyomására be kellett vezetniük a hawaii pizzát, így oldották meg.","shortLead":"A vevők nyomására be kellett vezetniük a hawaii pizzát, így oldották meg.","id":"20250114_ananasz-hawaii-pizza-elrettentes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/815df8ad-c9ac-4a48-9869-72b948e6401b.jpg","index":0,"item":"86b8aa61-3557-42e6-acec-b7a75c5e5bad","keywords":null,"link":"/elet/20250114_ananasz-hawaii-pizza-elrettentes","timestamp":"2025. január. 14. 11:21","title":"Száz fontot számol fel egy brit vendéglő, ha valaki ananászt kér a pizzájára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3abb8351-7452-49ec-a589-39844dd73a9c","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Korábbi hírek szerint a magyar miniszterelnök és családja csak január 16-án tér haza. ","shortLead":"Korábbi hírek szerint a magyar miniszterelnök és családja csak január 16-án tér haza. ","id":"20250113_Harom-hatarozat-jelent-meg-az-Indiaban-udulo--Orban-Viktor-alairasaval","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3abb8351-7452-49ec-a589-39844dd73a9c.jpg","index":0,"item":"a0ede67b-d97d-4f1f-9a97-af40712bc1a2","keywords":null,"link":"/itthon/20250113_Harom-hatarozat-jelent-meg-az-Indiaban-udulo--Orban-Viktor-alairasaval","timestamp":"2025. január. 13. 21:42","title":"Három határozat jelent meg az Indiában üdülő Orbán Viktor aláírásával a Magyar Közlönyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57a3fed9-9f70-4986-baa3-976fd0413629","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A jogszabályok szerint legalább 100 évnek el kell telnie egy népcsoport megjelenése után, hogy kérjék a honosságot, azonban az első vietnámiak csak 1960 körül érkeztek az országba.","shortLead":"A jogszabályok szerint legalább 100 évnek el kell telnie egy népcsoport megjelenése után, hogy kérjék a honosságot...","id":"20250114_ezer-alairas-honos-nepcsoport-vietnami-nvb","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/57a3fed9-9f70-4986-baa3-976fd0413629.jpg","index":0,"item":"3018e926-d69e-4249-9e8c-4fe2e2cb67f7","keywords":null,"link":"/itthon/20250114_ezer-alairas-honos-nepcsoport-vietnami-nvb","timestamp":"2025. január. 14. 17:44","title":"Összejött az ezer aláírás, hogy honos népcsoport legyen a vietnámi, de van egy komoly probléma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d588427-70a9-47b3-9a02-6d1ff0f242da","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A sztárszerző a vádakat tagadva azt írta: messze nem tökéletes ember, de soha senkivel nem volt beleegyezés nélküli szexuális kapcsolatban.","shortLead":"A sztárszerző a vádakat tagadva azt írta: messze nem tökéletes ember, de soha senkivel nem volt beleegyezés nélküli...","id":"20250115_neil-gaiman-szexualis-visszaeles-eroszak-vad","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1d588427-70a9-47b3-9a02-6d1ff0f242da.jpg","index":0,"item":"4bdd6b4f-c76d-4aca-9a98-1c0df26e2667","keywords":null,"link":"/kultura/20250115_neil-gaiman-szexualis-visszaeles-eroszak-vad","timestamp":"2025. január. 15. 08:34","title":"Nyolc nő vádolja szexuális visszaéléssel Neil Gaimant","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd020da2-c463-4ed6-8392-1a22d6e22d12","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ez az első alkalom, hogy politikusok nem tarthatnak beszédet az évfordulós megemlékezésen.","shortLead":"Ez az első alkalom, hogy politikusok nem tarthatnak beszédet az évfordulós megemlékezésen.","id":"20250114_auschwitz-evfordulo-politikus-beszedek-tiltasa-netanjahu","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cd020da2-c463-4ed6-8392-1a22d6e22d12.jpg","index":0,"item":"e38e96ae-263e-4ba7-8bba-d45dd8822641","keywords":null,"link":"/kultura/20250114_auschwitz-evfordulo-politikus-beszedek-tiltasa-netanjahu","timestamp":"2025. január. 14. 10:33","title":"Nem engedik közel a mikrofonhoz a politikusokat Auschwitzban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"642badf1-daf1-48fb-9352-2f4226d7761c","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Nem tudni, meddig lesz elég Los Angelesben az édesvízkészlet az oltásokhoz, viszont közel a kimeríthetetlen vízforrásnak tűnő Csendes-óceán. Azonban ezt a vizet csak a legeslegvégső esetben vetik be, és ennek igencsak jó oka van.","shortLead":"Nem tudni, meddig lesz elég Los Angelesben az édesvízkészlet az oltásokhoz, viszont közel a kimeríthetetlen...","id":"20250115_los-angeles-erdotuzek-oltasa-vizhiany-tengerviz-ocean","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/642badf1-daf1-48fb-9352-2f4226d7761c.jpg","index":0,"item":"fec37de3-a98c-4eb8-9358-d1cafc0d3c9b","keywords":null,"link":"/tudomany/20250115_los-angeles-erdotuzek-oltasa-vizhiany-tengerviz-ocean","timestamp":"2025. január. 15. 08:03","title":"Ha már ekkora a tűz, víz meg alig van, akkor miért nem használnak tengervizet oltásra Los Angelesben?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]