[{"available":true,"c_guid":"3daee131-710a-46dd-ae2b-dee6b543c895","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A férfi korábban azt nyilatkozta, hogy vállalja a felelősséget, gyanúsítottként viszont már nem ismerte el bűnösségét.","shortLead":"A férfi korábban azt nyilatkozta, hogy vállalja a felelősséget, gyanúsítottként viszont már nem ismerte el bűnösségét.","id":"20250115_gyerekbantalmazo-karateedzo-elokeszito-targyalas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3daee131-710a-46dd-ae2b-dee6b543c895.jpg","index":0,"item":"3e33baa3-ae86-48d3-b900-d882301f35b1","keywords":null,"link":"/itthon/20250115_gyerekbantalmazo-karateedzo-elokeszito-targyalas","timestamp":"2025. január. 15. 10:27","title":"Február végén áll bíróság elé a kalandtáborban kisgyereket bántalmazó karateedző","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f96f7de2-5946-4217-acc8-66e7012d6228","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az OAH szerint ők folyamatosan monitorozzák az építkezést és a talajmozgást a paksi beruházásnál.","shortLead":"Az OAH szerint ők folyamatosan monitorozzák az építkezést és a talajmozgást a paksi beruházásnál.","id":"20250115_atomenergia-hivatal-rezsufal-Paks-II-beruhazas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f96f7de2-5946-4217-acc8-66e7012d6228.jpg","index":0,"item":"b26c8237-943f-4c74-b87e-9e2548cb01b0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250115_atomenergia-hivatal-rezsufal-Paks-II-beruhazas","timestamp":"2025. január. 15. 18:36","title":"Atomenergia-hivatal: Megelőző céllal támasztották meg a rézsűfalat a Paks II. beruházásnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c2ca9ac-6ef5-4547-b962-6b36e20afc24","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már csaknem egy éve aláírták azt a megállapodást, amely lehetővé teszi kínai rendőrök magyarországi jelenlétét, utcai járőrözését, de december 19-ig még egy rendfenntartó sem érkezett Kínából – árulta el a rendőrség a HVG kérdésére. ","shortLead":"Már csaknem egy éve aláírták azt a megállapodást, amely lehetővé teszi kínai rendőrök magyarországi jelenlétét, utcai...","id":"20250114_ORFK-December-kozepeig-nem-jarorozott-kinai-rendor-Magyarorszagon-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8c2ca9ac-6ef5-4547-b962-6b36e20afc24.jpg","index":0,"item":"d98da05d-cdeb-4558-bedd-2e2b9addfe99","keywords":null,"link":"/itthon/20250114_ORFK-December-kozepeig-nem-jarorozott-kinai-rendor-Magyarorszagon-ebx","timestamp":"2025. január. 14. 16:00","title":"Eltelt majdnem egy év, és egyetlen kínai rendőr sem járőrözött még Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c880d09b-b365-4f6c-83d3-59fe906f2b85","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Minden márkánál csökkentek az eladások, de igencsak eltérő mértékben. ","shortLead":"Minden márkánál csökkentek az eladások, de igencsak eltérő mértékben. ","id":"20250115_Audi-BMW-Mercedes-ki-nyerte-a-tavalyi-evet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c880d09b-b365-4f6c-83d3-59fe906f2b85.jpg","index":0,"item":"9b84e1fc-fa20-4bba-ac3d-06572de4c829","keywords":null,"link":"/cegauto/20250115_Audi-BMW-Mercedes-ki-nyerte-a-tavalyi-evet","timestamp":"2025. január. 15. 08:02","title":"Audi, BMW, Mercedes – ki nyerte a tavalyi évet?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5a76e3c-21f1-4caa-984d-83da39912ec4","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Az egykori fociedző a legtöbb pénzzel a brit adóhivatalnak tartozott.","shortLead":"Az egykori fociedző a legtöbb pénzzel a brit adóhivatalnak tartozott.","id":"20250116_labdarugas-sven-goran-eriksson-adossag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f5a76e3c-21f1-4caa-984d-83da39912ec4.jpg","index":0,"item":"7c9ea00b-801a-4335-b27f-33a9f0070fe7","keywords":null,"link":"/elet/20250116_labdarugas-sven-goran-eriksson-adossag","timestamp":"2025. január. 16. 12:28","title":"Hatalmas adósságot hagyott hátra a tavaly elhunyt Sven-Göran Eriksson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1adc7cbd-2db8-4fce-b896-0d048f888c46","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A német konzervatív lap varsói tudósítója azt tapasztalja, a lengyel kormányfő igencsak aggódik Európa biztonsága láttán, és hogy emiatt a politikus igen keményen bírálja a többi partnert. Donald Tusk lengyel miniszterelnök semmi kétséget nem hagy afelől, hogy úgy érzékeli: fordulóponthoz érkezett a kontinens.","shortLead":"A német konzervatív lap varsói tudósítója azt tapasztalja, a lengyel kormányfő igencsak aggódik Európa biztonsága...","id":"20250114_frankfurter-allgemeine-zeitung-tusk-orban-eu","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1adc7cbd-2db8-4fce-b896-0d048f888c46.jpg","index":0,"item":"d18282f6-d262-4941-9261-0a429a4fb2ca","keywords":null,"link":"/360/20250114_frankfurter-allgemeine-zeitung-tusk-orban-eu","timestamp":"2025. január. 14. 15:30","title":"Frankfurter Allgemeine Zeitung-kommentár: Tusk keményen odaszólt Orbánnak, és üzent a Nyugatnak is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89b8e486-0910-4d72-8294-fd4267ca94a0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az egykori first lady már Jimmy Carter temetésére sem kísérte el Barack Obamát.","shortLead":"Az egykori first lady már Jimmy Carter temetésére sem kísérte el Barack Obamát.","id":"20250115_Michelle-Obama-nem-vesz-reszt-Donald-Trump-elnoki-beiktatasan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/89b8e486-0910-4d72-8294-fd4267ca94a0.jpg","index":0,"item":"1b4843b9-b3ac-4752-994b-12e4de285513","keywords":null,"link":"/elet/20250115_Michelle-Obama-nem-vesz-reszt-Donald-Trump-elnoki-beiktatasan","timestamp":"2025. január. 15. 09:11","title":"Bár férje ott lesz, Michelle Obama nem vesz részt Donald Trump elnöki beiktatásán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f901ffb5-909b-4d89-b3ce-e782d29bda3a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy friss tanulmány megrajzolta a toxikus vezető portréját, és felvázolta azt is, hogy mit tehetünk ellene.","shortLead":"Egy friss tanulmány megrajzolta a toxikus vezető portréját, és felvázolta azt is, hogy mit tehetünk ellene.","id":"20250114_milyen-a-toxikus-vezeto","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f901ffb5-909b-4d89-b3ce-e782d29bda3a.jpg","index":0,"item":"6418fa45-ab64-4146-b0cc-f82347860019","keywords":null,"link":"/elet/20250114_milyen-a-toxikus-vezeto","timestamp":"2025. január. 14. 15:23","title":"A toxikus vezető szeszélyes döntéseket hoz, manipulál és túlhajtja a beosztottjait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]