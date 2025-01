Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Az Egyesült Királyságban indított internetes keresések 90 százalékát a Google keresőjével végzik el a felhasználók. A versenyhatóság arra kíváncsi, a cég befolyásolhatja-e a piacot a felhasználók és a riválisok kárára. 2025. január. 15. 09:03 Előveszi a Google-t a brit versenyfelügyelet, mert visszaélhet a hatalmával a cég Orbán-rendszer Die Welt-elemzés: Mintha megbénult volna Magyarország, válaszút elé került az Orbán-rendszer Csőstül jönnek a bajok, kérdés, képes lesz-e megoldást találni rájuk a Fidesz. 2025. január. 16. 15:30 15. 20:08 Weisz Fanni a császárral szülésről vallott Az utolsó pillanatig húztuk, de végül a baba érdekében császározni kellett – mondta el a modell a kisfia születéséről. bűnösségét. 2025. január. 15. 10:27 Február végén áll bíróság elé a kalandtáborban kisgyereket bántalmazó karateedző A férfi korábban azt nyilatkozta, hogy vállalja a felelősséget, gyanúsítottként viszont már nem ismerte el bűnösségét. fizet. 2025. január. 16. 12:15 A nagytarcsai szerszámgyártásban látta meg a fantáziát a befektetők királya, Warren Buffett Nagytarcsához dől majd a nem kevés iparűzési adó, amelyet a világ második legnagyobb szerszámgyártójának leánycége fizet. Sorok állnak a kormányhivataloknál az Ügyfélkapu majdnem húszéves pályafutásának utolsó napján. Aki nem szeretné kizárni magát az elektronikus ügyintézésből, annak vagy az Ügyfélkapu+-ra kell regisztrálnia, vagy a DÁP-alkalmazást letöltenie, ugyanis január 16-tól megszűnik a hagyományos Ügyfélkapu. Aki nem szeretné... 2025. január. 15. 14:57 „81 évesen, butatelefonnal ennyire vagyok képes" – utolsó hívás az Ügyfélkapuhoz Amilyen sokáig tartott a fejlesztést, olyan sokat várnak tőle. 2025. január. 16. 12:03 12 évig fejlesztették, most sikerült elindítani – Mit kell tudni Jeff Bezos rakétájáról, ami a SpaceX nagy riválisa lehet? Szerdán jutott el a világűrbe Blue Origin New Glenn nevű rakétája. Amilyen sokáig tartott a fejlesztést, olyan sokat várnak tőle.