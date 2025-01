Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"005deb64-8704-488f-b2ff-2be9484ec3d2","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az Indiai-óceán déli részén térnek vissza a SpaceX-rakéták egyes alkatrészei, és mivel az erre kijelölt zóna nagy, a térségben közlekedő repülőjáratok indulását is késlelteni kell ilyen esetben.","shortLead":"Az Indiai-óceán déli részén térnek vissza a SpaceX-rakéták egyes alkatrészei, és mivel az erre kijelölt zóna nagy...","id":"20250115_quantas-jaratok-halasztasa-keses-spacex-raketak-visszateres","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/005deb64-8704-488f-b2ff-2be9484ec3d2.jpg","index":0,"item":"261502cb-4847-4484-9f54-dfa7a3a5fded","keywords":null,"link":"/tudomany/20250115_quantas-jaratok-halasztasa-keses-spacex-raketak-visszateres","timestamp":"2025. január. 15. 13:03","title":"Egy SpaceX-rakéta hulló darabjai miatt kellett halasztani több repülőjárat indulását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd95bc32-8cc2-48cb-b0be-4c01b9b06d65","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Az egykori dunai monarchia utódállamaiban a kulturális tisztogatás csak előjátéka egy nagyobb pusztításnak – fejti ki Michal Hvorecky a Frankfurter Allgemeine Zeitungban megjelent vendégcikkében.","shortLead":"Az egykori dunai monarchia utódállamaiban a kulturális tisztogatás csak előjátéka egy nagyobb pusztításnak – fejti ki...","id":"20250116_faz-michal-hvorecky-szlovak-iro-kleptokratak-szovetsege-robert-fico","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fd95bc32-8cc2-48cb-b0be-4c01b9b06d65.jpg","index":0,"item":"85709d63-9505-4d92-a04f-cbbecc8937e5","keywords":null,"link":"/360/20250116_faz-michal-hvorecky-szlovak-iro-kleptokratak-szovetsege-robert-fico","timestamp":"2025. január. 16. 13:00","title":"Michal Hvorecky szlovák író: Alakul a magyar, az osztrák, a szlovák és a cseh kleptokraták szövetsége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0522fa81-85e7-4a55-b624-7d2b3de48f23","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A fiú akkor támadt a fiatal lányra, amikor az iskolában a március 15-i ünnepség volt.","shortLead":"A fiú akkor támadt a fiatal lányra, amikor az iskolában a március 15-i ünnepség volt.","id":"20250115_itelet-iskola-encs-eroszak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0522fa81-85e7-4a55-b624-7d2b3de48f23.jpg","index":0,"item":"ef23bd64-0354-4363-a9ee-ba787d16c729","keywords":null,"link":"/itthon/20250115_itelet-iskola-encs-eroszak","timestamp":"2025. január. 15. 20:55","title":"Elítélték azt a fiatalt, aki megerőszakolta az iskolatársát Encsen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0d20fe5-b196-484b-86ba-8ab56a777146","c_author":"Rácz Gergő","category":"gazdasag","description":"Nagyot fordult Európa gazdasága, míg egy évtizeddel ezelőtt a szolgáltatásra épülő déli államokat a termelő és gyártó északi országok húzták ki a csávából, ez mostanra megfordult. Idén a nagybank szakértői szerint is egy pozitív nullára lehet építkezni 2024-et követően. A cég sajtóbeszélgetést tartott, ahol faggathattuk hozzáértő vezetőiket a közeli, és a távoli jövőről is.","shortLead":"Nagyot fordult Európa gazdasága, míg egy évtizeddel ezelőtt a szolgáltatásra épülő déli államokat a termelő és gyártó...","id":"20250116_Bukfencezett-az-europai-gazdasag-az-OTP-szerint-teljes-az-atalakulas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a0d20fe5-b196-484b-86ba-8ab56a777146.jpg","index":0,"item":"e07f3829-5870-4afc-a6e0-ffaaad6cf40c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250116_Bukfencezett-az-europai-gazdasag-az-OTP-szerint-teljes-az-atalakulas","timestamp":"2025. január. 16. 19:06","title":"Bukfencezett az európai gazdaság – az OTP szerint teljes az átalakulás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97bfe222-a63c-46d4-8ea5-0df7d82a0105","c_author":"HVG","category":"sport","description":"A lengyel Piast Gliwicétől szenvedett vereséget felkészülési meccsen a Ferencváros.","shortLead":"A lengyel Piast Gliwicétől szenvedett vereséget felkészülési meccsen a Ferencváros.","id":"20250115_ferencvaros-edzomeccs-Robbie-Keane-vereseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/97bfe222-a63c-46d4-8ea5-0df7d82a0105.jpg","index":0,"item":"29f1a6ad-fd3d-4a67-95ef-3ee2a990328f","keywords":null,"link":"/sport/20250115_ferencvaros-edzomeccs-Robbie-Keane-vereseg","timestamp":"2025. január. 15. 16:57","title":"A második meccsén sem nyert a Fradi Robbie Keane-nel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a16ba950-bf65-43ea-91f9-7bfab89c3b50","c_author":"HVG","category":"sport","description":"A Paris Saint-Germain mellett az Al-Hilal is szívesen látná az egyiptomi csatárt.","shortLead":"A Paris Saint-Germain mellett az Al-Hilal is szívesen látná az egyiptomi csatárt.","id":"20250116_labdarugas-mohamed-szalah-liverpool-al-hilal","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a16ba950-bf65-43ea-91f9-7bfab89c3b50.jpg","index":0,"item":"2c36eaab-d3b3-4af7-b43f-e24c11e8b527","keywords":null,"link":"/sport/20250116_labdarugas-mohamed-szalah-liverpool-al-hilal","timestamp":"2025. január. 16. 17:02","title":"Neymar szaúdi csapata beszállt a Szalah leigazolásáért folyó versenyfutásba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e1b11a2-0da0-410e-a8a9-d20f4edef833","c_author":"Nagy Gábor","category":"velemeny","description":"Aduk, betlik, hamiskártyások – globálisan és lokálisan. Ez a Fülszöveg, az e heti HVG ajánlója.","shortLead":"Aduk, betlik, hamiskártyások – globálisan és lokálisan. Ez a Fülszöveg, az e heti HVG ajánlója.","id":"20250116_Nagy-Gabor-A-nagy-jatszma-hvg-Fulszoveg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7e1b11a2-0da0-410e-a8a9-d20f4edef833.jpg","index":0,"item":"c9814b57-eccc-4943-a4b8-418020cb57be","keywords":null,"link":"/velemeny/20250116_Nagy-Gabor-A-nagy-jatszma-hvg-Fulszoveg","timestamp":"2025. január. 16. 08:00","title":"Nagy Gábor: Az év nagy játszmájában mindenki Trump lapjaira kíváncsi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34b0427e-7dd3-4d92-926d-069c8b21da42","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"30 árucikknek van hatóságilag korlátozva az ára, köztük van joghurt és a spagetti tészta, a WC-papír, az intimbetét és a gouda sajt is. Horvátországban decemberben 4,5 százalék volt az infláció.","shortLead":"30 árucikknek van hatóságilag korlátozva az ára, köztük van joghurt és a spagetti tészta, a WC-papír, az intimbetét és...","id":"20250116_horvatorszag-arsapka-inflacio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/34b0427e-7dd3-4d92-926d-069c8b21da42.jpg","index":0,"item":"ec9e9a28-d156-44c8-9833-eb2f6beb0e47","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250116_horvatorszag-arsapka-inflacio","timestamp":"2025. január. 16. 19:04","title":"Horvátországban még mindig ársapkáznak, most újabb árucikkekre terjesztik ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]