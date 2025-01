Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"27a4f47b-402a-49eb-8b2a-6263c2326797","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Jelentősen csökkenthet a károsanyag-kibocsátás annak a betontechnológiának az alkalmazásával, amit a Virginiai Egyetem kutatói dolgoztak ki.","shortLead":"Jelentősen csökkenthet a károsanyag-kibocsátás annak a betontechnológiának az alkalmazásával, amit a Virginiai Egyetem...","id":"20250117_3d-nyomtathato-beton","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/27a4f47b-402a-49eb-8b2a-6263c2326797.jpg","index":0,"item":"303d396e-723b-464d-9c47-d7ca3994aecf","keywords":null,"link":"/tudomany/20250117_3d-nyomtathato-beton","timestamp":"2025. január. 17. 19:03","title":"Jöhet egy másik beton, ami erősebb és jobb az eddiginél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2c4a573-8160-462a-8180-a47521dfa3f1","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az izraeli miniszterelnök néhány órával a tűzszünet kezdete előtt intézett beszédet országa lakóihoz.","shortLead":"Az izraeli miniszterelnök néhány órával a tűzszünet kezdete előtt intézett beszédet országa lakóihoz.","id":"20250118_Netanjahu-Izrael-fenntartja-a-jogot-hogy-folytassa-a-haborut-ha-tuzszunet-masodik-szakasza-sikertelen-lesz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e2c4a573-8160-462a-8180-a47521dfa3f1.jpg","index":0,"item":"356e94f5-c995-4365-98a9-b2d4e0cfdc7f","keywords":null,"link":"/vilag/20250118_Netanjahu-Izrael-fenntartja-a-jogot-hogy-folytassa-a-haborut-ha-tuzszunet-masodik-szakasza-sikertelen-lesz","timestamp":"2025. január. 18. 20:44","title":"Netanjahu: Izrael fenntartja a jogot, hogy folytassa a háborút, ha tűzszünet második szakasza sikertelen lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67b20d90-1506-471f-8e68-102951812d15","c_author":"Mészáros Márton Balázs","category":"gazdasag","description":"A gazdaság változásaihoz igazította az Eurostat és a KSH a tevékenységek osztályozását, az új rendszer szerint már egyértelműen besorolható az uberezés és az Airbnb-zés, de hungarikumokból sincs hiány, a pálinkához és a jurtabérléshez csatlakozott a kisvasút is. A cégek és vállalkozók tevékenységeinek átvezetése automatikusan megtörtént – elméletileg, de nem ment minden zökkenőmentesen.","shortLead":"A gazdaság változásaihoz igazította az Eurostat és a KSH a tevékenységek osztályozását, az új rendszer szerint már...","id":"20250117_ksh-teaor-nav-airbnb-uber-influenszer-e-sport-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/67b20d90-1506-471f-8e68-102951812d15.jpg","index":0,"item":"bfab3532-798f-4ed2-9a2a-e774e440912a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250117_ksh-teaor-nav-airbnb-uber-influenszer-e-sport-ebx","timestamp":"2025. január. 17. 13:00","title":"Már influenszerekkel, lósuttogókkal és kisvasutakkal is számol a KSH: megérkezett a nagy TEÁOR-ráncfelvarrás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18984f67-f3b1-4ed8-9c61-75f700b191be","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Most először akadt komoly ellenfele a Fidesznek, akiről bumerángként pattan vissza a rezsim – erről ír David Bear.","shortLead":"Most először akadt komoly ellenfele a Fidesznek, akiről bumerángként pattan vissza a rezsim – erről ír David Bear.","id":"20250117_Magyar-Peter-miatt-Orban-fidesz-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/18984f67-f3b1-4ed8-9c61-75f700b191be.jpg","index":0,"item":"df9938c9-4e81-44ba-8300-de784f5db14f","keywords":null,"link":"/360/20250117_Magyar-Peter-miatt-Orban-fidesz-lapszemle","timestamp":"2025. január. 17. 07:30","title":"Magyar Péter miatt Orbán közelebb került a leplezetlen tekintélyelvűséghez – egy konzervatív amerikai híroldal szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db92b191-0429-4012-aeff-628217743914","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az áldozat életveszélyes állapotban van. ","shortLead":"Az áldozat életveszélyes állapotban van. ","id":"20250117_zebra-gyalogatkelo-gazolas-rendorseg-figyelmeztetes-kozlekedes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/db92b191-0429-4012-aeff-628217743914.jpg","index":0,"item":"f6184313-a866-4a0c-aef9-2e7f2085e803","keywords":null,"link":"/itthon/20250117_zebra-gyalogatkelo-gazolas-rendorseg-figyelmeztetes-kozlekedes","timestamp":"2025. január. 17. 13:36","title":"Újabb gyalogost gázoltak el a zebrán, csak Győr-Moson-Sopron megyében már öt ilyen baleset volt idén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"384f7404-91b9-4927-9562-467a2912424f","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A FireAidet a streamingszolgáltatók világszerte közvetíteni fogják.","shortLead":"A FireAidet a streamingszolgáltatók világszerte közvetíteni fogják.","id":"20250117_Lady-Gaga-Red-Hot-Chili-Peppers-Los-Angeles-tuzvesz-segelykoncert","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/384f7404-91b9-4927-9562-467a2912424f.jpg","index":0,"item":"0801a482-f150-49c5-8058-946ed5abb2f8","keywords":null,"link":"/elet/20250117_Lady-Gaga-Red-Hot-Chili-Peppers-Los-Angeles-tuzvesz-segelykoncert","timestamp":"2025. január. 17. 21:13","title":"Lady Gaga és a Red Hot Chili Peppers is fellép a Los Angeles-i tűzvész segélykoncertjén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af03a323-0d15-4bb2-9d21-c29f7c51104b","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Ha meg akarod tanulni, tanítsd! Egyebek mellett ez is szerepel Steven Bartlett brit befektetési és marketingszakember alapelvei között. Az üzletemberként és podcast-házigazdaként is világhírű vállalkozó gondolatai hasznosak lehetnek azoknak is, akik önmagukon akarnak változtatni.","shortLead":"Ha meg akarod tanulni, tanítsd! Egyebek mellett ez is szerepel Steven Bartlett brit befektetési és marketingszakember...","id":"20250117_Valtozni-szeretnenk-Tanulasra-buzdit-egy-milliardos","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/af03a323-0d15-4bb2-9d21-c29f7c51104b.jpg","index":0,"item":"0735019c-603b-4d6a-a604-8cc1b38cc365","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20250117_Valtozni-szeretnenk-Tanulasra-buzdit-egy-milliardos","timestamp":"2025. január. 17. 08:37","title":"Változni szeretnénk? Tanulásra buzdít egy milliárdos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"524e1fcd-e025-44db-9d90-3ca8bc3af4bf","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Győzedelmesen vonulnak a populisták, úgy tűnik, hogy a nyomulásukat nem lehet megállítani. A német államfőnek nyilvánosan ki kell állnia a gyűlölet és az uszítás ellen, akkor is, ha ez beavatkozás a közelgő választásokba. Trump imádja, hogy Mar-a-Lago királya lehet, de hamarosan lefokozzák az Egyesült Államok elnökévé. Igencsak időszerű a tűzszüneti megállapodás Izrael és a Hamász között, de nagyon törékeny lehet.","shortLead":"Győzedelmesen vonulnak a populisták, úgy tűnik, hogy a nyomulásukat nem lehet megállítani. A német államfőnek...","id":"20250117_Nemzetkozi-lapszemle-trumpnado","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/524e1fcd-e025-44db-9d90-3ca8bc3af4bf.jpg","index":0,"item":"3f4938de-6fa6-4e5f-a3ed-9c61cf955ca0","keywords":null,"link":"/360/20250117_Nemzetkozi-lapszemle-trumpnado","timestamp":"2025. január. 17. 11:11","title":"Economist: Átvészelheti-e Európa a Trumpnádót?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]