[{"available":true,"c_guid":"efc364b6-8444-49eb-8e52-3c3c1dbc9948","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A rendőrséghez csütörtökön érkezett a bejelentés.","shortLead":"A rendőrséghez csütörtökön érkezett a bejelentés.","id":"20250116_Holtan-talaltak-egy-not-egy-patakban-Obudan-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/efc364b6-8444-49eb-8e52-3c3c1dbc9948.jpg","index":0,"item":"b2247ea6-6f03-4291-9446-1d1442d33e5e","keywords":null,"link":"/itthon/20250116_Holtan-talaltak-egy-not-egy-patakban-Obudan-ebx","timestamp":"2025. január. 16. 19:20","title":"Holtan találtak egy nőt egy patakban Óbudán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"114db46c-a62e-4d0c-8f48-5203ed821e45","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Eljátszottak az ötlettel. ","shortLead":"Eljátszottak az ötlettel. ","id":"20250117_Igy-nezne-ki-Tesla-Model-3-a-Juniper-stilusaval","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/114db46c-a62e-4d0c-8f48-5203ed821e45.jpg","index":0,"item":"d38d9f13-0ef7-4680-8728-5cc2e7410652","keywords":null,"link":"/cegauto/20250117_Igy-nezne-ki-Tesla-Model-3-a-Juniper-stilusaval","timestamp":"2025. január. 17. 20:20","title":"Így nézne ki a Tesla Model 3 a Juniper stílusával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"100e1697-3a30-49f1-aa88-73b7ae95b551","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Korábban testvére vitte a No Tolerance Zrt.-t.","shortLead":"Korábban testvére vitte a No Tolerance Zrt.-t.","id":"20250117_simonka-gyorgy-orzo-vedo-vallakozas-no-tolerance-zrt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/100e1697-3a30-49f1-aa88-73b7ae95b551.jpg","index":0,"item":"c6864298-168f-4343-868b-367f44fa77f6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250117_simonka-gyorgy-orzo-vedo-vallakozas-no-tolerance-zrt","timestamp":"2025. január. 17. 11:56","title":"Őrző-védő vállalkozása lett Simonka Györgynek, sokatmondó a neve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d2f302a-7161-4e3d-9106-f0b82c1955bc","c_author":"Lengyel Tibor","category":"itthon","description":"Hurráoptimista és erősen kritikus – sőt, személyeskedő, fenyegető – hangulat jellemezte az indiai téli nyaralásáról hazatért Orbán Viktor péntek reggeli rádióinterjúját. Rogán Antal szankciós listára kerülése egy mondatot ért, annál több szó esett a Washington–Brüsszel-tengelyről, a Soros-hálózatról és hogy 2025 a középosztály megerősödésének éve lesz.","shortLead":"Hurráoptimista és erősen kritikus – sőt, személyeskedő, fenyegető – hangulat jellemezte az indiai téli nyaralásáról...","id":"20250117_Orban-Brusszel-Soros-Ukrajna-radiointerju-kossuth-Trump-gazdasag-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7d2f302a-7161-4e3d-9106-f0b82c1955bc.jpg","index":0,"item":"a88a77c8-a401-4d24-99b2-a8803171a7b1","keywords":null,"link":"/itthon/20250117_Orban-Brusszel-Soros-Ukrajna-radiointerju-kossuth-Trump-gazdasag-ebx","timestamp":"2025. január. 17. 12:36","title":"Orbán úgy kipihente magát Indiában, hogy hazatérve kiosztotta a fél világot Brüsszeltől Soroson át Ukrajnáig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bdb981ce-7a6b-42b6-af54-ed0d6d290390","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színész-rendezőt korábban szexuális zaklatás miatt perelte be a színésznő.","shortLead":"A színész-rendezőt korábban szexuális zaklatás miatt perelte be a színésznő.","id":"20250117_justin-baldoni-karteritesi-per-blake-lively-zsarolas-ragalmazas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bdb981ce-7a6b-42b6-af54-ed0d6d290390.jpg","index":0,"item":"63310311-a945-4023-9954-21d77f8dad5a","keywords":null,"link":"/kultura/20250117_justin-baldoni-karteritesi-per-blake-lively-zsarolas-ragalmazas","timestamp":"2025. január. 17. 10:47","title":"Justin Baldoni 400 millió dolláros kártérítéssel vágott vissza az őt abúzussal vádoló Blake Livelynak ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58bf619b-8588-41da-ab06-06051e56b21f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Lemondott Josip Dabro horvát mezőgazdasági, erdészeti és halászati miniszter, miután a sajtóban videófelvétel jelent meg arról, hogy pisztollyal több lövést ad le egy mozgó autóból.","shortLead":"Lemondott Josip Dabro horvát mezőgazdasági, erdészeti és halászati miniszter, miután a sajtóban videófelvétel jelent...","id":"20250118_Autobol-lovoldozott-a-horvat-miniszter-miutan-ez-kiderult-lemondott","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/58bf619b-8588-41da-ab06-06051e56b21f.jpg","index":0,"item":"61eea78c-c62d-45c5-8249-d8a276c93f65","keywords":null,"link":"/vilag/20250118_Autobol-lovoldozott-a-horvat-miniszter-miutan-ez-kiderult-lemondott","timestamp":"2025. január. 18. 10:06","title":"Autóból lövöldözött a horvát miniszter, miután ez kiderült, lemondott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61d0d327-f882-4c31-907a-fba10e5d04ec","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"Balogh Mirjána Wish You Were Ear című animációjának szurkolhat a magyar közönség a február 13-án kezdődő 75. Berlini Nemzetközi Filmfesztiválon.","shortLead":"Balogh Mirjána Wish You Were Ear című animációjának szurkolhat a magyar közönség a február 13-án kezdődő 75. Berlini...","id":"20250116_wish-you-were-ear-berlinale-balogh-mirjana-animacios-diplomafilm","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/61d0d327-f882-4c31-907a-fba10e5d04ec.jpg","index":0,"item":"8b96720b-9b66-4fc3-8a72-916ab335e37e","keywords":null,"link":"/kultura/20250116_wish-you-were-ear-berlinale-balogh-mirjana-animacios-diplomafilm","timestamp":"2025. január. 16. 18:53","title":"Minden kapcsolat nyomot hagy benned – A Berlinálén versenyez Balogh Mirjána animációs diplomafilmje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56247057-d625-44ed-8ce0-32d8a25cd598","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség szerint az autóban rögzített genetikai nyom közvetlen vérrokonságot mutat a Magyarországon elítélt férfival. ","shortLead":"A rendőrség szerint az autóban rögzített genetikai nyom közvetlen vérrokonságot mutat a Magyarországon elítélt...","id":"20250117_nemzetkozi-elfogatoparancs-moldav-audis-amokfuto-baleset-rendorseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/56247057-d625-44ed-8ce0-32d8a25cd598.jpg","index":0,"item":"2a18a9b2-e79d-4040-a37a-90df0839a983","keywords":null,"link":"/itthon/20250117_nemzetkozi-elfogatoparancs-moldav-audis-amokfuto-baleset-rendorseg","timestamp":"2025. január. 17. 15:29","title":"DNS-vizsgálat igazolta, hogy a kiutasított moldáv embercsempész testvére vezethette a balesetet okozó Audit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]