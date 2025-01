Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"431644e7-90df-4392-b24e-7db6d44321fe","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Felszámolt félemelet, kiszabadított belső udvar: elkészült a Magyar Nemzeti Bank Szabadság téri székházának felújítása. Gépészetben a legújabbat, stílusban az eredetit alakították ki, a Monetáris Tanács január végén már ott, a Lámfalussy teremben dönt majd a kamatról.","shortLead":"Felszámolt félemelet, kiszabadított belső udvar: elkészült a Magyar Nemzeti Bank Szabadság téri székházának felújítása...","id":"20250117_magyar-nemzeti-bank-megujult-szekhaza-szabadsag-ter-ingatlan-mnb","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/431644e7-90df-4392-b24e-7db6d44321fe.jpg","index":0,"item":"e538ce03-1dd1-4681-863d-2796ee69973a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250117_magyar-nemzeti-bank-megujult-szekhaza-szabadsag-ter-ingatlan-mnb","timestamp":"2025. január. 17. 16:34","title":"Visszatér megújult székházába az MNB, képeken a belső terek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff51ac8c-c01b-4f28-8c36-e71e7ccb2277","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Csodák csodájára sérülés nélkül úszta meg a kalandot, pedig a vonat óránként 282 kilométeres sebességgel száguldott – ám mivel nem volt jegye, megbüntették.","shortLead":"Csodák csodájára sérülés nélkül úszta meg a kalandot, pedig a vonat óránként 282 kilométeres sebességgel száguldott –...","id":"20250117_magyar-ferfi-nemetorszag-ice-vonat-utazas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ff51ac8c-c01b-4f28-8c36-e71e7ccb2277.jpg","index":0,"item":"e05d2a98-fd4f-496d-ae33-a59a3fe1e7a6","keywords":null,"link":"/elet/20250117_magyar-ferfi-nemetorszag-ice-vonat-utazas","timestamp":"2025. január. 17. 17:55","title":"Egy magyar férfi két kocsi között, a kábelekbe kapaszkodva „utazott” egy nagy sebességű német vonaton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f5eabce-3d91-430f-940d-b53ca89c026a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Szia, uram! Trumpos baseballsapka érdekel? Csak 39,90!","shortLead":"Szia, uram! Trumpos baseballsapka érdekel? Csak 39,90!","id":"20250117_Beiktatasi-szuvenirek-zavarbaejto-a-kinalat-a-Trump-kegytargyboltban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9f5eabce-3d91-430f-940d-b53ca89c026a.jpg","index":0,"item":"5bb910f4-9e60-4cba-b9d9-404223c895c0","keywords":null,"link":"/vilag/20250117_Beiktatasi-szuvenirek-zavarbaejto-a-kinalat-a-Trump-kegytargyboltban","timestamp":"2025. január. 17. 18:58","title":"Beiktatási szuvenírek: zavarba ejtő a kínálat a Trump-kegytárgyboltban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"029759d6-029e-440b-8248-5be1394b62e6","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ez még nem a végső döntés, a testület ajánlását követően még a teljes kormánynak is támogatnia kell ahhoz, hogy életbe lépjen.","shortLead":"Ez még nem a végső döntés, a testület ajánlását követően még a teljes kormánynak is támogatnia kell ahhoz, hogy életbe...","id":"20250117_gaza-tuzszunet-kormany-izrael-allasfogalals-szavazas-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/029759d6-029e-440b-8248-5be1394b62e6.jpg","index":0,"item":"64694d0f-db9c-4ef4-b1ab-7a167638192f","keywords":null,"link":"/vilag/20250117_gaza-tuzszunet-kormany-izrael-allasfogalals-szavazas-ebx","timestamp":"2025. január. 17. 14:46","title":"Megszavazta az izraeli biztonsági kabinet a gázai tűzszünetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe7cd71f-fc53-4599-98bd-ca8f0a29f442","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Jártunk már mi is jó lemezboltokban, tudjuk, milyen az – reagált a Bródy Sándor utcai lemezbolt arra, hogy a Financial Times beválogatta őket a világ legjobb lemezboltjai közé.","shortLead":"Jártunk már mi is jó lemezboltokban, tudjuk, milyen az – reagált a Bródy Sándor utcai lemezbolt arra, hogy a Financial...","id":"20250119_Vilaghires-lett-egy-budapesti-lemezbolt-de-ok-csak-nevetnek-ezen","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fe7cd71f-fc53-4599-98bd-ca8f0a29f442.jpg","index":0,"item":"d3e7909b-073c-46ee-a990-3da4aec39abf","keywords":null,"link":"/elet/20250119_Vilaghires-lett-egy-budapesti-lemezbolt-de-ok-csak-nevetnek-ezen","timestamp":"2025. január. 19. 08:36","title":"Világhíres lett egy budapesti lemezbolt, de ők csak nevetnek ezen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c048665-a4dc-4b59-94e5-e3d714bdf31b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egyhangú döntést hozott a testület.","shortLead":"Egyhangú döntést hozott a testület.","id":"20250117_amerikai-legfelsobb-birosag-tiktok-torveny-eladas-betiltas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8c048665-a4dc-4b59-94e5-e3d714bdf31b.jpg","index":0,"item":"70437c68-1c8e-49bf-a413-6cad25fdc334","keywords":null,"link":"/vilag/20250117_amerikai-legfelsobb-birosag-tiktok-torveny-eladas-betiltas","timestamp":"2025. január. 17. 17:13","title":"Döntött az amerikai legfelsőbb bíróság: el kell adni a TikTokot, vagy betiltják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"302dd11f-f2ea-4de5-bbf5-a6732cf98f66","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormánybiztos tavaly indoklás nélkül utasította el a családok méltányossági kérelmét.","shortLead":"A kormánybiztos tavaly indoklás nélkül utasította el a családok méltányossági kérelmét.","id":"20250117_Ket-tobbgyermekes-karpataljai-csalad-pereli-a-birosagon-Pal-Norbert-kormanybiztost","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/302dd11f-f2ea-4de5-bbf5-a6732cf98f66.jpg","index":0,"item":"83ce5112-8289-43e5-b1ee-247baf363825","keywords":null,"link":"/itthon/20250117_Ket-tobbgyermekes-karpataljai-csalad-pereli-a-birosagon-Pal-Norbert-kormanybiztost","timestamp":"2025. január. 17. 18:21","title":"Két többgyermekes kárpátaljai család pereli a bíróságon Pál Norbert kormánybiztost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc4c79ee-a72c-4d51-9d6d-3e0af1eb9313","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Minden számot senkinek sem sikerült eltalálnia a harmadik játékhéten, de egy megyeszékhelynyi ember örülhetett a kéttalálatosnak.","shortLead":"Minden számot senkinek sem sikerült eltalálnia a harmadik játékhéten, de egy megyeszékhelynyi ember örülhetett...","id":"20250118_Ezzel-az-ot-szammal-lehetett-milliardokat-nyerni-a-lotton","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fc4c79ee-a72c-4d51-9d6d-3e0af1eb9313.jpg","index":0,"item":"c3890fd3-ed7b-4c4d-ab48-6dfe09fe3905","keywords":null,"link":"/elet/20250118_Ezzel-az-ot-szammal-lehetett-milliardokat-nyerni-a-lotton","timestamp":"2025. január. 18. 20:05","title":"Ezzel az öt számmal lehetett milliárdokat nyerni a lottón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]