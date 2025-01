Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"ac41b752-8bb7-45ce-b72e-aa0f1772a98e","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Nevet vált a Microsoft Office, ami egy ideje már nem is volt kimondottan Office – ám most végleg kikerül a nevéből az utalás is. Jön a helyére a cég mesterséges intelligenciája, valamint annak ikonja.","shortLead":"Nevet vált a Microsoft Office, ami egy ideje már nem is volt kimondottan Office – ám most végleg kikerül a nevéből...","id":"20250120_microsoft-office-365-copilot-atnevezes-mesterseges-intelligencia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ac41b752-8bb7-45ce-b72e-aa0f1772a98e.jpg","index":0,"item":"8748c89a-28d9-463d-9d50-211a2cf286fb","keywords":null,"link":"/tudomany/20250120_microsoft-office-365-copilot-atnevezes-mesterseges-intelligencia","timestamp":"2025. január. 20. 11:03","title":"Ne ijedjen meg, amikor meglátja a gépén: mindenkinél átnevezi az Office-t a Microsoft, de ez sokaknak nem tetszik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"efc364b6-8444-49eb-8e52-3c3c1dbc9948","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A feltételezett elkövetőt a helyszínen elfogták. ","shortLead":"A feltételezett elkövetőt a helyszínen elfogták. ","id":"20250118_Fia-olhette-meg-a-82-eves-ferfit-Ujbudan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/efc364b6-8444-49eb-8e52-3c3c1dbc9948.jpg","index":0,"item":"6eab740c-f2b7-4091-ad3a-bc76db3cfb60","keywords":null,"link":"/itthon/20250118_Fia-olhette-meg-a-82-eves-ferfit-Ujbudan","timestamp":"2025. január. 18. 15:14","title":"Fia ölhette meg a 82 éves férfit Újbudán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d05c4c4-d273-4b2b-afc3-7bfe8eb784a2","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Billentyűzettel, számítógépen futott világrekord időt a Nintendo játékában a Niftski nevű játékos, aki szerint a teljesítménye még így is lehetett volna 0,3 másodperccel jobb.","shortLead":"Billentyűzettel, számítógépen futott világrekord időt a Nintendo játékában a Niftski nevű játékos, aki szerint...","id":"20250120_super-mario-bros-speedrun-vilagrekord-niftski-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6d05c4c4-d273-4b2b-afc3-7bfe8eb784a2.jpg","index":0,"item":"68174f49-af49-4f22-bc78-a884cc658a6d","keywords":null,"link":"/tudomany/20250120_super-mario-bros-speedrun-vilagrekord-niftski-video","timestamp":"2025. január. 20. 14:03","title":"Megdőlt a Super Mario Bros. gyorsasági világrekordja, így néz ki egy tökéletes menet – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74f2209b-78b1-48cc-8e40-45a9255a0a15","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A munkálatokat a Valton Security végezte el.","shortLead":"A munkálatokat a Valton Security végezte el.","id":"20250120_biro-ferenc-elnok-integritas-hatosag-kamera-drotkerites-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/74f2209b-78b1-48cc-8e40-45a9255a0a15.jpg","index":0,"item":"c30cb620-9987-4538-9793-e857be03ac4a","keywords":null,"link":"/itthon/20250120_biro-ferenc-elnok-integritas-hatosag-kamera-drotkerites-ebx","timestamp":"2025. január. 20. 12:39","title":"Biró Ferenc állítja, nem igaz, hogy az Integritás Hatóság pénzén felújított házban élne, de a kamerákat és a drótkerítést valóban a hivatal fizette","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4baeea98-cd11-4e4b-8794-e759e2fadcc1","c_author":"Ballai Vince","category":"gazdasag","description":"Halogatják a megállapodást a műanyagok visszaszorításáról az ENSZ tagállamai, miközben egyre inkább átjárják környezetünket, sőt már szervezetünket is a mikroműanyagok. Sokszor meglepően nagy koncentrációban jelennek meg hazai vizeinkben, a szakértők aprólékosabb szennyvíztisztítást, nagyobb odafigyelést és egységes mérést szorgalmaznak, ami még a jövő zenéje. Addig maradnak a folyótakarítási akciók, amelyekből minden korábbinál többet szerveztek tavaly. Mind a műanyaggyártásnál, mind a folyótakarításnál kulcskérdés, hogy a forrásnál kellene kezdeni a munkát.","shortLead":"Halogatják a megállapodást a műanyagok visszaszorításáról az ENSZ tagállamai, miközben egyre inkább átjárják...","id":"20250118_mikromuanyag-muanyag-folyo-viz-tisza-folyotisztitas-muanyaggyujtes-pet-kupa-magosfa-szennyezes-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4baeea98-cd11-4e4b-8794-e759e2fadcc1.jpg","index":0,"item":"aee041ed-8617-42aa-a9b3-0fb22ef8d3fb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250118_mikromuanyag-muanyag-folyo-viz-tisza-folyotisztitas-muanyaggyujtes-pet-kupa-magosfa-szennyezes-ebx","timestamp":"2025. január. 18. 20:00","title":"Szorgosan szedegetjük a folyókból, de sok állam nem akarja elengedni a műanyagokat, amelyek szép lassan az agyunkra mennek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81752874-1ed4-4629-9462-5e661140bb2c","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Egyre több helyen szerelnek fel kamerákat, gyakran észre sem vesszük ezeket. A kamerák mögött álló, esetleg fejlett algoritmusok pedig feldolgozzák biometriai adatainkat. Miután ezek a gépi programok egyre fejlettebbek, kifinomultak, érdekes kérdés, hogy vajon hogyan és mennyire lehet elrejteni előlük a személyazonosságot.","shortLead":"Egyre több helyen szerelnek fel kamerákat, gyakran észre sem vesszük ezeket. A kamerák mögött álló, esetleg fejlett...","id":"20250118_modszerek-az-arcfelismero-rendszerek-megtevesztesere","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/81752874-1ed4-4629-9462-5e661140bb2c.jpg","index":0,"item":"35a60410-8266-4f7a-9a1d-038117ef9282","keywords":null,"link":"/tudomany/20250118_modszerek-az-arcfelismero-rendszerek-megtevesztesere","timestamp":"2025. január. 18. 16:03","title":"Be lehet-e csapni az arcfelismerést?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ccd129e-a161-44f6-bea3-c216026d6acb","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A kupé 4 másodperc alatt gyorsul 100 km/órára, és a végsebessége eléri a 315 km/órát.","shortLead":"A kupé 4 másodperc alatt gyorsul 100 km/órára, és a végsebessége eléri a 315 km/órát.","id":"20250120_Jo-idozitessel-most-dobtak-piacra-Donald-Trump-egyik-Ferrarijat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4ccd129e-a161-44f6-bea3-c216026d6acb.jpg","index":0,"item":"75a11f3d-b0f9-46f7-8393-242f6438b6ea","keywords":null,"link":"/cegauto/20250120_Jo-idozitessel-most-dobtak-piacra-Donald-Trump-egyik-Ferrarijat","timestamp":"2025. január. 20. 07:55","title":"Jó időzítéssel, most dobták piacra Donald Trump egyik Ferrariját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6643743-48ae-438d-91c3-4cd4a8bf8075","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Meta első embere egy podcast interjúban támadta az Apple-t. Beszélt az innováció hiányáról, a 30 százalékos „App Store-adóról” és a zárt ökoszisztéma hátrányairól is. A háttérben viszont a két techóriás közötti növekvő feszültség áll.","shortLead":"A Meta első embere egy podcast interjúban támadta az Apple-t. Beszélt az innováció hiányáról, a 30 százalékos „App...","id":"20250118_mark-zuckerberg-velemenye-apple-meta-podcast-innovacio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c6643743-48ae-438d-91c3-4cd4a8bf8075.jpg","index":0,"item":"259ecbf9-353e-4c6e-b134-945fac631c6c","keywords":null,"link":"/tudomany/20250118_mark-zuckerberg-velemenye-apple-meta-podcast-innovacio","timestamp":"2025. január. 18. 20:03","title":"Unalmassá vált, alig fejleszt valamit, de a pénz kell neki: Zuckerberg kiakadt az Apple-re","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]