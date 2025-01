Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"de771bfe-1426-4f5a-8367-4c6642613973","c_author":"Ford KKE Kft.","category":"brandchannel","description":"Egy életvitelszerűen autózó embert kérdeztünk az úton tapasztalható legjobb és legrosszabb helyzetekről, illetve arról, hogyan lehet ép ésszel megúszni a közlekedést a nagyvárosban. ","shortLead":"Egy életvitelszerűen autózó embert kérdeztünk az úton tapasztalható legjobb és legrosszabb helyzetekről, illetve arról...","id":"20241217_fordmagyarorszag_Ford_Puma_vezetestechnika_autovezetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/de771bfe-1426-4f5a-8367-4c6642613973.jpg","index":0,"item":"5ffb32e9-2406-483d-b368-d0b6f73d0bc4","keywords":null,"link":"/brandchannel/20241217_fordmagyarorszag_Ford_Puma_vezetestechnika_autovezetes","timestamp":"2025. január. 18. 15:30","title":"Hogyan lehet ép ésszel megúszni a közlekedést a nagyvárosban?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Ford Közép- és Kelet-Európai Kft.","c_partnerlogo":"cc7ea449-d2a8-423d-ac2e-cc71c2f7b6d5","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"38737fb7-039b-454a-9366-f9e164622e30","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A megválasztott elnök már beszélt is telefonon a kínai elnökkel.","shortLead":"A megválasztott elnök már beszélt is telefonon a kínai elnökkel.","id":"20250119_donald-trump-kina-latogazas-hszi-csin-ping","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/38737fb7-039b-454a-9366-f9e164622e30.jpg","index":0,"item":"176840c4-8511-489e-8ea6-8771cbcff874","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250119_donald-trump-kina-latogazas-hszi-csin-ping","timestamp":"2025. január. 19. 18:12","title":"Kínába vezethet Donald Trump első útja elnökként","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06b383b7-a05d-483f-946d-50f3c2cc1fdf","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Mosóczi László a MÁV-csoport vasúti személyszállító cégének vezérigazgatója is volt. ","shortLead":"Mosóczi László a MÁV-csoport vasúti személyszállító cégének vezérigazgatója is volt. ","id":"20250118_Korabbi-kozlekedesi-allamtitkart-neveztek-ki-a-GySEV-igazgatosagi-elnokenek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/06b383b7-a05d-483f-946d-50f3c2cc1fdf.jpg","index":0,"item":"22966c90-d014-4cf5-8f87-ee62b190679a","keywords":null,"link":"/itthon/20250118_Korabbi-kozlekedesi-allamtitkart-neveztek-ki-a-GySEV-igazgatosagi-elnokenek","timestamp":"2025. január. 18. 15:34","title":"Korábbi közlekedési államtitkárt neveztek ki a GySEV igazgatósági elnökének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"816d18c5-ea1b-4ec8-8ab4-60cf1dcc780c","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Mindhárom nő 2023. október 7. óta volt a Hamász fogságában a Gázai övezetben.","shortLead":"Mindhárom nő 2023. október 7. óta volt a Hamász fogságában a Gázai övezetben.","id":"20250119_izrael-hamasz-gazai-ovezet-tuzszunet-tuszcsere","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/816d18c5-ea1b-4ec8-8ab4-60cf1dcc780c.jpg","index":0,"item":"79bcf9e2-0df3-46ea-9273-8f576f63d329","keywords":null,"link":"/vilag/20250119_izrael-hamasz-gazai-ovezet-tuzszunet-tuszcsere","timestamp":"2025. január. 19. 16:40","title":"Átadta a Hamász az első három izraeli túszt, akik a túszalku nyomán szabadultak ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfbf6ea7-d630-4341-9a31-2fc15d73ec22","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mára már mindenki meggondolja, hogy mit mer nyilatkozni – véli a 60 éves előadó.","shortLead":"Mára már mindenki meggondolja, hogy mit mer nyilatkozni – véli a 60 éves előadó.","id":"20250118_Geszti-Peter-Az-indulatok-a-hergeles-uralkodik-felettunk","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cfbf6ea7-d630-4341-9a31-2fc15d73ec22.jpg","index":0,"item":"6b4aa30e-05aa-4799-a172-83637c25ecc0","keywords":null,"link":"/elet/20250118_Geszti-Peter-Az-indulatok-a-hergeles-uralkodik-felettunk","timestamp":"2025. január. 18. 11:08","title":"Geszti Péter: „Az indulatok, a hergelés uralkodik felettünk”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5b11e90-eb4b-49da-be41-75cfaa1c8de3","c_author":"HVG - Nyüzsi","category":"elet","description":"Nemrég igazolta le Curtist a NER, de Mága Zoltánnal meg Kis Grófóval a mulatós zenét is teljes kontroll alatt akarja tartani. Erre jön Majka, és a gazdagságot megéneklő hagyományra csatlakozva üzeni, hogy a politika megveti és kineveti az embereket. ","shortLead":"Nemrég igazolta le Curtist a NER, de Mága Zoltánnal meg Kis Grófóval a mulatós zenét is teljes kontroll alatt akarja...","id":"20250119_Majka-Csurran-cseppen-video-klip-youtube-kormany-korrupcio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e5b11e90-eb4b-49da-be41-75cfaa1c8de3.jpg","index":0,"item":"f7ae52f6-5083-4876-a817-477e8cfa9637","keywords":null,"link":"/elet/20250119_Majka-Csurran-cseppen-video-klip-youtube-kormany-korrupcio","timestamp":"2025. január. 19. 12:05","title":"Majka épp ott találja el a kormányt, ahol az a legjobban fáj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21444142-7a38-4ad1-bfd1-df9113d9be41","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Jegyezze meg a belépési adatait, mert hamarosan újból be kell lépnie az Erste mobilbankjába, a George-ba. Mutatjuk a fontos tudnivalókat.","shortLead":"Jegyezze meg a belépési adatait, mert hamarosan újból be kell lépnie az Erste mobilbankjába, a George-ba. Mutatjuk...","id":"20250120_erste-bank-netbank-george-ujraaktivalas-azonositok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/21444142-7a38-4ad1-bfd1-df9113d9be41.jpg","index":0,"item":"c3e61c59-01e2-478e-830e-0f85c053ac95","keywords":null,"link":"/tudomany/20250120_erste-bank-netbank-george-ujraaktivalas-azonositok","timestamp":"2025. január. 20. 08:03","title":"Az Erste minden ügyfele érintett: aki most nem lép, elveszítheti a hozzáférését a mobilbankjához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0b5c331-977e-4314-b404-35869c238b0c","c_author":"HVG","category":"360","description":"A Netflixen látható dán sorozat rávilágít arra, hogy az emberiség vékony jégen táncol, ha a biztonságáról van szó.","shortLead":"A Netflixen látható dán sorozat rávilágít arra, hogy az emberiség vékony jégen táncol, ha a biztonságáról van szó.","id":"20250118_hvg-Borgen-A-kastely-kiralysag-hatalom-es-dicsoseg-Dania-Gronland-USA-sorozat-netflix","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c0b5c331-977e-4314-b404-35869c238b0c.jpg","index":0,"item":"3d658a47-131a-4eb4-aaa1-0a39bc473b43","keywords":null,"link":"/360/20250118_hvg-Borgen-A-kastely-kiralysag-hatalom-es-dicsoseg-Dania-Gronland-USA-sorozat-netflix","timestamp":"2025. január. 18. 16:00","title":"Jósnak bizonyultak a Borgen alkotói, amikor a negyedik évadban a Grönlandra lecsapni készülő Amerikáról beszéltek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]