Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"35e0ce65-b7c2-4279-b77a-c909d1d19b5d","c_author":"Imre Réka","category":"itthon","description":"Magyarországon is lehet az indiai gyógymódokról, vagyis az ájurvédáról és a hagyományos kínai orvoslásról tanulni, de nem minden egyetemen megy ez zökkenőmentesen.","shortLead":"Magyarországon is lehet az indiai gyógymódokról, vagyis az ájurvédáról és a hagyományos kínai orvoslásról tanulni, de...","id":"20250118_magyar-ajurveda-gyogyito-kepzes-egyetemek-termeszetgyogyaszat-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/35e0ce65-b7c2-4279-b77a-c909d1d19b5d.jpg","index":0,"item":"9a183abe-d79a-4afe-87f2-e9623cb5eb29","keywords":null,"link":"/itthon/20250118_magyar-ajurveda-gyogyito-kepzes-egyetemek-termeszetgyogyaszat-ebx","timestamp":"2025. január. 18. 18:54","title":"Ájurvéda gyógyító képzéseket több magyar egyetem is kínál, de az igazi tudásért Indiába kell menni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c1eea70-9e13-4194-8834-6f010c7c5e96","c_author":"hvg.hu","category":"hvgkonyvek","description":"A mesterséges intelligencia (MI) először lerombolja azt, ahogyan tanítunk, és csak utána teszi jobbá – véli Ethan Mollick, a Wharton Egyetem oktatója. Szerkesztett részlet a Társintelligencia című kiadványból.","shortLead":"A mesterséges intelligencia (MI) először lerombolja azt, ahogyan tanítunk, és csak utána teszi jobbá – véli Ethan...","id":"20250119_hazi-feladat-jovoje-hogyan-alakitja-at-az-MI-az-oktatast","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0c1eea70-9e13-4194-8834-6f010c7c5e96.jpg","index":0,"item":"ed06c88b-c52f-4e4d-a9a6-2d9fce257a55","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20250119_hazi-feladat-jovoje-hogyan-alakitja-at-az-MI-az-oktatast","timestamp":"2025. január. 19. 19:15","title":"A házi feladat apokalipszise: Hogyan alakítja át az MI az oktatást?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"790b508a-ed9a-4825-9ebd-bbfa17d8b87b","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A szentendrei HÉV vonalon, a Vasút sor melletti szakasznál történt az eset.","shortLead":"A szentendrei HÉV vonalon, a Vasút sor melletti szakasznál történt az eset.","id":"20250119_A-HEV-elgazolt-egy-embert","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/790b508a-ed9a-4825-9ebd-bbfa17d8b87b.jpg","index":0,"item":"6cfe909e-8844-48ec-a91f-9ea48e9d8cd3","keywords":null,"link":"/itthon/20250119_A-HEV-elgazolt-egy-embert","timestamp":"2025. január. 19. 15:49","title":"A HÉV elgázolt egy embert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e731196b-29d2-45b7-af39-0c3dbf7bff17","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"1700 milliárd forint kamat érkezik a következő hónapokban az állampapírok után a számlákra, a nemzetgazdasági miniszter pedig újra arra kéri az embereket, hogy ezt költsék el.","shortLead":"1700 milliárd forint kamat érkezik a következő hónapokban az állampapírok után a számlákra, a nemzetgazdasági miniszter...","id":"20250120_Nagy-Marton-allampapir-kamat-penz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e731196b-29d2-45b7-af39-0c3dbf7bff17.jpg","index":0,"item":"2ad9f7ac-eda2-4be2-abc5-e4ebf33905d8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250120_Nagy-Marton-allampapir-kamat-penz","timestamp":"2025. január. 20. 10:14","title":"Nagy Márton arra kér mindenkit, költse a „rettentő sok” pénzét, majd ajánlást is tesz, hogyan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e49e3eef-d29c-400c-b2bd-6155542ccb9c","c_author":"Dzindzisz Sztefan","category":"gazdasag","description":"Rossz adatokat még rosszabbak követtek a magyar gazdaságban, a magyar kormány pedig úgy döntött, hogy most leírja azt, amit az EU diktál neki. Az autóipari beruházások továbbra sem állnak le, pedig egyre több jel mutat arra, hogy zsákutcába hajtottunk. Ez a HVG heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Rossz adatokat még rosszabbak követtek a magyar gazdaságban, a magyar kormány pedig úgy döntött, hogy most leírja azt...","id":"20250119_Es-akkor-gazdasag-osszefoglalo-eu-gdp-magyar-kopits-nagy-marton-hvg-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e49e3eef-d29c-400c-b2bd-6155542ccb9c.jpg","index":0,"item":"d3349bce-fa95-4dd3-a821-e06d959f0e9a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250119_Es-akkor-gazdasag-osszefoglalo-eu-gdp-magyar-kopits-nagy-marton-hvg-ebx","timestamp":"2025. január. 19. 07:00","title":"És akkor a magyar kormány leírta, amit Brüsszel diktált","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4517fbb-bd6f-48b7-a8b8-bf168c633909","c_author":"László Ferenc","category":"tudomany","description":"A Rowenta S240 AI többek közt a mesterséges intelligenciát is beveti az otthonunk tisztábbá tételéért folytatott harcban. Kipróbáltuk, hogyan teljesít a gyakorlatban a felmosásra is képes legújabb robotporszívó.","shortLead":"A Rowenta S240 AI többek közt a mesterséges intelligenciát is beveti az otthonunk tisztábbá tételéért folytatott...","id":"20250118_lezer-kamera-ai-rowenta-s240-okos-robotporszivo-teszt-velemeny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c4517fbb-bd6f-48b7-a8b8-bf168c633909.jpg","index":0,"item":"2d185e1b-f44f-421d-a470-f4e21b69c616","keywords":null,"link":"/tudomany/20250118_lezer-kamera-ai-rowenta-s240-okos-robotporszivo-teszt-velemeny","timestamp":"2025. január. 18. 12:03","title":"Lézer, kamera és MI: teszten a Rowenta legokosabb robotporszívója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73a2501d-345b-45b2-8a2f-778930d98536","c_author":"HVG","category":"360","description":"A Részünk az éjszakából nagyszabású családtörténet az argentin közelmúlt vérgőzös időszakában, a népellenes katonai diktatúrák terrorja idején követhetjük nyomon egy család szembenézését és küzdelmeit a múltjával.","shortLead":"A Részünk az éjszakából nagyszabású családtörténet az argentin közelmúlt vérgőzös időszakában, a népellenes katonai...","id":"20250119_hvg-Mariana-Enriquez-Reszunk-az-ejszakabol-konyv-ajanlo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/73a2501d-345b-45b2-8a2f-778930d98536.jpg","index":0,"item":"99d6b94c-92e4-4297-8adc-20035d486031","keywords":null,"link":"/360/20250119_hvg-Mariana-Enriquez-Reszunk-az-ejszakabol-konyv-ajanlo","timestamp":"2025. január. 19. 15:45","title":"Mariana Enríquez regénye azokat is megdöbbenti és elgondolkodtatja, akik az elképzelhetetlent is feltételezik a hatalomról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe7cd71f-fc53-4599-98bd-ca8f0a29f442","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Jártunk már mi is jó lemezboltokban, tudjuk, milyen az – reagált a Bródy Sándor utcai lemezbolt arra, hogy a Financial Times beválogatta őket a világ legjobb lemezboltjai közé.","shortLead":"Jártunk már mi is jó lemezboltokban, tudjuk, milyen az – reagált a Bródy Sándor utcai lemezbolt arra, hogy a Financial...","id":"20250119_Vilaghires-lett-egy-budapesti-lemezbolt-de-ok-csak-nevetnek-ezen","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fe7cd71f-fc53-4599-98bd-ca8f0a29f442.jpg","index":0,"item":"d3e7909b-073c-46ee-a990-3da4aec39abf","keywords":null,"link":"/elet/20250119_Vilaghires-lett-egy-budapesti-lemezbolt-de-ok-csak-nevetnek-ezen","timestamp":"2025. január. 19. 08:36","title":"Világhíres lett egy budapesti lemezbolt, de ők csak nevetnek ezen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]