Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"f4e7e6cc-efbe-45e0-920d-26f9fd40f3a4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Legalább öt és fél órányi késést szedtek össze a vonatok egyetlen délelőtt alatt.","shortLead":"Legalább öt és fél órányi késést szedtek össze a vonatok egyetlen délelőtt alatt.","id":"20250120_MAV-hetfo-reggel-kesesek-jarmuhiba-szarvas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f4e7e6cc-efbe-45e0-920d-26f9fd40f3a4.jpg","index":0,"item":"1892a1e6-5d0c-4b93-ad42-09ffd3b8ccdf","keywords":null,"link":"/itthon/20250120_MAV-hetfo-reggel-kesesek-jarmuhiba-szarvas","timestamp":"2025. január. 20. 13:12","title":"Nehezen indult a hétfő reggele? Fogadjunk, hogy a MÁV-nak rosszabb volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b42f860-32c9-4faa-b4f0-f4e6b91a09da","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Azt hitték, már rég elveszett, ám több év munkájával sikerült működésre bírni a világ egyik első, elég kezdetleges chatbotját.","shortLead":"Azt hitték, már rég elveszett, ám több év munkájával sikerült működésre bírni a világ egyik első, elég kezdetleges...","id":"20250121_eliza-chatbot-1967-ujrainditas-mit","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2b42f860-32c9-4faa-b4f0-f4e6b91a09da.jpg","index":0,"item":"34f5c477-959b-4872-ae0b-6f649740e175","keywords":null,"link":"/tudomany/20250121_eliza-chatbot-1967-ujrainditas-mit","timestamp":"2025. január. 21. 14:03","title":"ChatGPT? Ugyan, feltámasztották a világ első chatbotját 1967-ből – akár ön is kipróbálhatja az ELIZA-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8528eb06-b8ff-4857-86d9-e0de62616d8a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Karácsony Gergely bejelentette, hogy a főváros megvásárolja a Mini-Dubaj területét.","shortLead":"Karácsony Gergely bejelentette, hogy a főváros megvásárolja a Mini-Dubaj területét.","id":"20250121_Kiderult-hogy-fovarosnak-elovasarlasi-joga-van-Rakosrendezo-teruletere-amivel-elni-is-fog-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8528eb06-b8ff-4857-86d9-e0de62616d8a.jpg","index":0,"item":"0f612422-4258-4ee4-b7ae-952a1adea059","keywords":null,"link":"/itthon/20250121_Kiderult-hogy-fovarosnak-elovasarlasi-joga-van-Rakosrendezo-teruletere-amivel-elni-is-fog-ebx","timestamp":"2025. január. 21. 14:25","title":"Karácsony Gergely: A fővárosnak elővásárlási joga van Rákosrendező területére, amivel élni is fog","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4c032ff-e6d6-413e-ac5b-97c99da5ebba","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A képzés akkreditált, tehát beleszámít a dolgozók továbbképzési kötelezettségébe.","shortLead":"A képzés akkreditált, tehát beleszámít a dolgozók továbbképzési kötelezettségébe.","id":"20250121_gyermekvedelem-allami-gondozottak-penzugyi-kepzes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d4c032ff-e6d6-413e-ac5b-97c99da5ebba.jpg","index":0,"item":"c43f0f56-c43b-415d-a1da-dab3e8bbacfe","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250121_gyermekvedelem-allami-gondozottak-penzugyi-kepzes","timestamp":"2025. január. 21. 13:01","title":"Pénzügyi képzés indult a gyermekvédelemben, hogy az állami gondozásban élő gyerekek „adófizető polgárokká váljanak”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e9781b2-1554-4c85-bc7d-665031ba1465","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A 24 éves Lenny Joseph támadóként is bevethető.","shortLead":"A 24 éves Lenny Joseph támadóként is bevethető.","id":"20250120_labdarugas-ferencvaros-atigazolas-lenny-joseph","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9e9781b2-1554-4c85-bc7d-665031ba1465.jpg","index":0,"item":"acb47f14-6e00-4cfd-b626-368866f73bd8","keywords":null,"link":"/sport/20250120_labdarugas-ferencvaros-atigazolas-lenny-joseph","timestamp":"2025. január. 20. 17:56","title":"A francia másodosztályból igazolt szélsőt a Ferencváros","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53474328-03c8-463c-a1e4-b07066852b6d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Elkészült a Sziámi AndFriends negyedik, a teljes Sziámi-történelem 17. albuma, rajta többek közt a Kik azok a magyarok?, a Sok kicsi sokk, és a Boldog új évet című dalokkal. A hvg.hu-n már most végighallgatható a lemez.","shortLead":"Elkészült a Sziámi AndFriends negyedik, a teljes Sziámi-történelem 17. albuma, rajta többek közt a Kik azok...","id":"20250118_Gyere-te-barki-Sziami-AndFriends-albumpremier","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/53474328-03c8-463c-a1e4-b07066852b6d.jpg","index":0,"item":"9cf15961-16fd-43fd-848e-9fd0d4194d60","keywords":null,"link":"/kultura/20250118_Gyere-te-barki-Sziami-AndFriends-albumpremier","timestamp":"2025. január. 19. 18:00","title":"Gyere, te bárki - Sziámi AndFriends albumpremier a HVG-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50d9fce0-501d-4413-8e7a-9b72d3355f16","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szolidaritási hozzájárulás ügyében a fővárosnak kedvező ítélet született.","shortLead":"A szolidaritási hozzájárulás ügyében a fővárosnak kedvező ítélet született.","id":"20250121_Karacsony-Jogellenesen-van-a-kormanynal-Budapest-penze-gyozott-a-fovaros-a-birosagon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/50d9fce0-501d-4413-8e7a-9b72d3355f16.jpg","index":0,"item":"c00339c0-a325-489a-b4d5-825c6a9e5b2e","keywords":null,"link":"/itthon/20250121_Karacsony-Jogellenesen-van-a-kormanynal-Budapest-penze-gyozott-a-fovaros-a-birosagon","timestamp":"2025. január. 21. 11:41","title":"Győzött a főváros a bíróságon, Karácsony szerint „jogellenesen van a kormánynál Budapest pénze”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af7b85e7-c0f8-4a2f-9d39-ff3e804708b0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vitézy Dávid nem érti, hogy fér össze a projekt a kormány „szuverenitásvédelmi” politikájával.","shortLead":"Vitézy Dávid nem érti, hogy fér össze a projekt a kormány „szuverenitásvédelmi” politikájával.","id":"20250120_zugloi-polgarmester-Rozsa-Andras-Mini-Dubaj-Vitezy-David","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/af7b85e7-c0f8-4a2f-9d39-ff3e804708b0.jpg","index":0,"item":"9f80dada-d9ce-4472-8d3c-f35ec8a4984c","keywords":null,"link":"/itthon/20250120_zugloi-polgarmester-Rozsa-Andras-Mini-Dubaj-Vitezy-David","timestamp":"2025. január. 20. 15:28","title":"„Egy fél kerület mostantól egy másik ország irányítása és felügyelete alatt áll Budapesten” – sorozatos támadás alatt áll Mini-Dubaj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]